Vivir de alquiler en Nueva York ya cuesta más de 6 mil dólares al mes

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Foto: Envato

Encontrar el alquiler de un apartamento en Nueva York a un precio razonable se ha convertido en un desafío para muchos residentes. Los datos más recientes muestran que el costo de alquilar continúa al alza, especialmente en Manhattan, donde la renta promedio alcanzó un nuevo récord.

De acuerdo con un informe de Corcoran Group, y difundido por el medio PIX 11, el alquiler promedio en Manhattan llegó a 6 mil 555 dólares al mes, el nivel más alto registrado por la firma.

El aumento también alcanza a los apartamentos más pequeños, que suelen ser una alternativa para quienes buscan reducir el costo de la vivienda.

¿Cuánto cuesta un alquiler un apartamento en Manhattan?

Los estudios y apartamentos de una habitación llegaron a una renta promedio de 5 mil 486 dólares mensuales, también un máximo histórico.

Las unidades de dos y tres habitaciones igualmente registraron aumentos frente a julio de 2025, según el informe.

Estos precios representan promedios del mercado y no significan que todos los apartamentos tengan esos valores. La renta puede cambiar de manera considerable según el vecindario, el tamaño, las condiciones del inmueble y las comodidades que ofrece.

Brooklyn tampoco escapa al aumento

El encarecimiento de la vivienda también se refleja en Brooklyn, aunque los precios son inferiores a los de Manhattan.

Los estudios y apartamentos de una habitación tienen una renta promedio de 4 mil 302 dólares, un aumento de 6% respecto al año anterior. Corcoran cuenta con datos comparables desde 2023.

Los apartamentos de dos habitaciones alcanzaron un promedio de 5 mil 547 dólares, lo que representa un incremento anual de 2%.

En las unidades de tres habitaciones, en cambio, el precio promedio permaneció estable. La renta se ubicó en 7 mil 161 dólares, el mismo nivel registrado en julio de 2025.

La diferencia entre los distintos tipos de vivienda muestra que el aumento no afecta de la misma manera a todos los inquilinos, pero mantiene elevados los costos para quienes necesitan más espacio.

El alto costo de vivir en Nueva York

El problema del acceso a la vivienda en Nueva York no se limita al precio de los alquileres. La ciudad también enfrenta una oferta insuficiente de apartamentos disponibles, una situación que aumenta la presión sobre los precios y dificulta encontrar opciones asequibles.

Un informe del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de Nueva York (HPD) estima que la ciudad necesitará aproximadamente 700 mil viviendas nuevas durante los próximos 10 años para hacer frente a la escasez habitacional. El cálculo forma parte del borrador de la Fair Housing Growth Strategy, publicado el 19 de agosto de 2026.

La falta de viviendas disponibles también queda reflejada en la New York City Housing and Vacancy Survey (NYCHVS), elaborada por el HPD en colaboración con la Oficina del Censo de Estados Unidos. El estudio de 2023 encontró una tasa de vacancia de apenas 1.41%, una de las más bajas registradas desde que comenzó esta encuesta en 1965.

Más de 40% de los inquilinos de Nueva York destinaba al menos 30% de sus ingresos al alquiler, según los datos de la ciudad, mientras que uno de cada cuatro destinaba 50% o más, de acuerdo con la Oficina del Alcalde para Proteger a los Inquilinos.

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