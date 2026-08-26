Florida restringe el uso de tarjetas EBT y prohíbe estas compras

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Florida se convertirá en el primer estado del país en restringir el uso de las tarjetas EBT para comprar determinados artículos no esenciales con los beneficios de SNAP, una medida anunciada por el gobernador Ron DeSantis.

La medida modifica el plan estatal de Temporary Assistance for Needy Families (TANF) y afecta los beneficios de Temporary Cash Assistance (TCA), que se entregan mediante tarjetas EBT.

El gobierno estatal dijo que busca que estos recursos se destinen principalmente a necesidades básicas y ayuden a las familias a avanzar hacia una mayor independencia económica.

Today in Tampa, I was proud to announce that Florida is the first state in the nation to amend our Temporary Assistance for Needy Families (TANF) State Plan to prohibit benefits from being used to purchase inappropriate, luxury and non-essential items.



TANF provides… pic.twitter.com/9ULHdVkaOM — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) August 24, 2026

Florida: ¿Qué compras quedarán restringidas con las tarjetas EBT?

La nueva política impedirá utilizar directamente los beneficios de TCA para comprar una serie de productos y servicios que Florida clasifica como “no esenciales”.

Entre ellos se encuentran el tabaco, la nicotina y los productos de vapeo, además de drogas y sustancias intoxicantes.

También quedarán fuera las compras de pornografía, videojuegos, entradas para espectáculos, boletos para parques temáticos y suscripciones de entretenimiento.

Las restricciones también incluyen tatuajes, servicios de spa, servicios de bronceado y actividades relacionadas con la adivinación o la lectura psíquica.

El gobierno estatal sostiene que los fondos de asistencia deben ayudar a cubrir necesidades como alimentos, ropa, vivienda, servicios básicos, artículos para el hogar y cuidado personal.

La medida no elimina los beneficios con las tarjetas EBT en Florida

La nueva regulación no significa que los beneficiarios pierdan su asistencia ni que se reduzca automáticamente el dinero que reciben.

La administración de DeSantis indicó que los cambios están dirigidos específicamente a limitar qué puede comprarse con los fondos de TCA.

El beneficio promedio de un hogar que recibe esta asistencia es de aproximadamente 250 dólares al mes, según información de la oficina del gobernador.

La implementación será gradual. El estado comenzará con controles en establecimientos autorizados por SNAP y posteriormente ampliará los controles de las transacciones a otros productos y servicios incluidos en la nueva lista.

Florida ya había cambiado las reglas de SNAP

Esta nueva medida puede generar confusión porque Florida también modificó este año las compras permitidas con SNAP, el programa federal de asistencia nutricional.

Desde el 20 de abril de 2026, los beneficiarios de SNAP en Florida no pueden utilizar sus beneficios para comprar refrescos, bebidas energéticas, dulces ni determinados postres preparados ultraprocesados.

El cambio cuenta con autorización federal y forma parte de la iniciativa Florida Healthy SNAP.

Las restricciones de SNAP son diferentes de las anunciadas ahora para TCA

Por ejemplo, una persona que recibe SNAP utiliza sus beneficios para comprar alimentos elegibles, mientras que TCA proporciona asistencia en efectivo destinada a cubrir distintas necesidades básicas de una familia.

La diferencia es importante porque las nuevas restricciones sobre artículos como videojuegos, tatuajes, entradas a parques temáticos y servicios de spa corresponden a los beneficios de TCA y no significan que todos esos productos estén prohibidos dentro de SNAP.

¿Qué busca el gobierno de Florida con el uso de la tarjeta EBT?

DeSantis defendió la medida como una forma de establecer límites sobre el uso de recursos financiados por los contribuyentes.

El gobernador afirmó que la asistencia debe servir para ayudar a las familias a comprar alimentos, mantener sus hogares, adquirir ropa y cubrir las necesidades de sus hijos.

La administración también relacionó la medida con su objetivo de aumentar la autosuficiencia de las personas que reciben asistencia pública y facilitar su acceso a oportunidades laborales y de capacitación.

Florida plantea así un modelo que busca controlar no solo quién recibe determinados beneficios, sino también en qué puede utilizarse el dinero.

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