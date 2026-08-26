Calor extremo en Los Ángeles y alerta de incendios

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Foto: Shutterstock

El sur de California seguirá enfrentando una severa ola de calor debido a la prolongación de altas temperaturas, manteniendo un aviso vigente en gran parte de la región y una elevada amenaza de incendios forestales en áreas clave del condado de Los Ángeles.

¿Qué dijo el Servicio Meteorológico Nacional?

“Las temperaturas máximas y mínimas seguirán subiendo hasta el jueves, alcanzando niveles de 10 a 15 grados por encima del promedio, sin cambios significativos para el viernes”, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en su reporte diario. “Continúa el calor peligroso y sin precedentes en el centro-sur de Estados Unidos hacia el suroeste esta semana”.

Las temperaturas podrían llegar hasta los 112 grados Fahrenheit en algunas de las zonas habitualmente más cálidas, como los valles y las montañas de San Gabriel y Santa Mónica, según detallaron los meteorólogos.

El aviso por calor extremo se mantendrá activo durante toda la semana hasta el viernes a las 8:00 de la noche. De hecho, diversas playas y áreas costeras permanecen bajo advertencia, con elevadas probabilidades de alcanzar hasta los 102 grados, especialmente en los sectores más alejados de la franja costera inmediata.

En el condado de Orange, los avisos de calor extremo continúan vigentes de igual forma hasta el viernes, concentrándose con mayor intensidad en las montañas y estribaciones de Santa Ana, así como en ciudades del interior que incluyen Santa Ana, Garden Grove, Anaheim, Fullerton e Irvine, aunque en esta zona las alertas no revisten carácter de extrema gravedad.

“La ausencia de un fuerte gradiente de viento marino por la tarde permitirá que las zonas interiores de las regiones costeras alcancen temperaturas en el rango de los 90 grados, siendo posible incluso registrar valores de 100 a 101 grados”, precisó el NWS.

Bandera roja, peligro de incendios y posibles cortes de energía

El viento persistente y la baja humedad extrema se combinarán con las sofocantes temperaturas, por lo que el riesgo de incendios forestales se mantendrá muy elevado hasta el viernes a las 3:00 de la tarde bajo alerta de bandera roja. Esta medida abarca las montañas de San Gabriel y los transitados corredores de las autopistas 5 y 14, en el sector norte del condado de Los Ángeles.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las temperaturas podrían ubicarse entre los 106 y 108 grados en las áreas bajo alerta de bandera roja, mientras que alcanzarán los 100 grados en algunas elevaciones más bajas, acompañadas por niveles de humedad relativa apenas superiores al 10 por ciento.

Ante la inminente amenaza, el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (LACFD) reforzó su personal de guardia y desplegó recursos adicionales para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier brote de fuego forestal.

Por su parte, la empresa Southern California Edison advirtió a los residentes sobre la alta posibilidad de cortes de energía preventivos en el condado de Los Ángeles, focalizados principalmente en las cercanías de Malibú y el Área Recreativa de las Montañas de Santa Mónica, además de comunidades del norte como Castaic y Sandberg.

Estas interrupciones del servicio eléctrico ocurren como medida de seguridad ante el alto riesgo de incendios, buscando evitar que las líneas de alta tensión o equipos dañados provoquen chispas y desaten emergencias mayores.

El verano más caluroso en la historia del centro de Los Ángeles

De acuerdo con las estadísticas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), este periodo se ha posicionado como el verano más caluroso jamás registrado en el centro de Los Ángeles. La agencia destacó que la temperatura promedio en el centro de la ciudad desde el 1 de julio hasta este lunes se ubicó en 88,4 grados, superando la marca histórica de 88,1 grados establecida originalmente en el año 1886 e igualada posteriormente en 1998.

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