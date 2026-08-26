Dolly Parton no permitió que Elvis Presley grabara “I will always love you”: qué pasó

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Dolly Parton escribió “I will always love you”. Foto: Jaguar PS / Shutterstock

Una de las decisiones más difíciles que tomó Dolly Parton en su vida, pero también de las más rentables y acertadas, como ella mismo lo calificó, fue impedir que Elvis Presley versionara “I will always love you”. El éxito planetario lo escribió en 1973 y fue lanzado un año después en el álbum “Jolene”.

“Pero no fue culpa de Elvis, él amaba la canción”, aclaró Parton en una entrevista concedida en 2014 al periodista Dan Rather.

La icónica intérprete de música country, que falleció este 25 de agosto, contó que el acuerdo a mediados de 1974 se rompió un día antes de la grabación, debido a una llamada del coronel Tom Parker, empresario musical y mánager de Presley durante muchos años.

¿Por qué Dolly Parton no dejó que Elvis Presley cantara “I will always love you”?

Según su versión de los hechos, la cual ha comentado en varias entrevistas, todo estaba listo para que “el rey del rock and roll” grabara el tema. Ella estaba entusiamada y ya había revelado a su entorno cercano que “un tal” Elvis Presley cantaría una de sus mejores composiciones.

“La noche anterior a la sesión de grabación, el coronel Tom Parker me llamó y me dijo: ‘Bueno, sabes que no grabamos nada con Elvis a menos que tengamos los derechos de publicación, o al menos la mitad'”, contó Dolly Parton. Pero lejos de aceptar aquella propuesta, tomó la complicada decisión de frenar todo el proceso.

“Este es el derecho de autor más importante de toda mi editorial, y no puedo permitirme eso”, le dijo la cantante al mánager de origen neerlandés. Según selala LA Times, Tom Parker fue criticado constantemente por su despiadado estilo de negocios en la industria musical.

Dolly Parton también contó que la exesposa de Elvis, la actriz y empresaria Priscilla Presley, le reveló que el artista le cantó “I will always love you” el día que se divorciaron, en 1973.

“Me dijo: ‘¿Sabes? Elvis me cantó esa canción cuando bajábamos las escaleras del juzgado al divorciarnos”, relató en la entrevista con Dan Rather. Ese mismo episodio, Priscilla Presley lo describe en su libro de memorias “Elvis and Me”, lanzado en 1985.

Tras el fallecimiento de Parton, esa misma canción podría seguir haciendo millonaria a su familia, ya que heredarían los derechos de autor y regalías que ella siempre conservó.

El legado de Dolly Parton

Aunque “I will always love you” alcanzó niveles estratosféricos en la industria musical, gracias al posterior acuerdo con Whitney Houston, la genialidad de Dolly Parton como compositora quedó inmortalizada en el Salón de la Fama de los Grammy (ganó 11), gracias a himnos intergeneracionales.

En 2023 lanzó su versión de tema de The Beatles, “Let IT Be”, en colaboración con Paul McCartney y Ringo Starr, que formó parte de su próximo álbum titulado “Rockstar”.

Más allá de los escenarios, construyó un descomunal imperio comercial e inmobiliario que tiene como joya de la corona a “Dollywood”, su propio parque temático en Tennessee y que atrae a millones de visitantes anualmente.

Y a la par de su éxito comercial, también tuvo una faceta filantrópica que ahora de las más entrañables. A través de la “Fundación Dollywood” y su programa “The Imagination Library”, donó más de 200 millones de libros gratuitos a niños de todo el mundo para combatir el analfabetismo infantil.

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