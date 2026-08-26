COLA Seguro Social: 5 preguntas clave para entender tu próximo aumento

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Foto: Shutterstock

El Ajuste por Costo de Vida (COLA), que en inglés se le conoce como Cost-of-Living Adjustment, es el incremento anual que busca ayudar a que los beneficios del Seguro Social mantengan su poder adquisitivo frente al aumento de los precios en Estados Unidos.

La Administración del Seguro Social (SSA) determina el porcentaje con base en un indicador de inflación y aplica el aumento de manera automática a los beneficios elegibles.

¿Cómo se calcula el COLA del Seguro Social?

El COLA se determina a partir de los cambios registrados en el CPI-W, el índice de precios al consumidor para trabajadores asalariados urbanos y empleados administrativos.

De acuerdo con la SSA compara el promedio del CPI-W de julio, agosto y septiembre con el promedio correspondiente del año anterior. La diferencia determina el porcentaje del ajuste para el siguiente año.

Por esta razón, la cifra definitiva suele conocerse en octubre, cuando ya están disponibles los datos de inflación de los tres meses que utiliza la fórmula.

El porcentaje del COLA depende de la inflación registrada durante ese periodo y no de cuánto recibe cada persona del Seguro Social.

¿Cuándo comienza a aplicarse el aumento?

La SSA suele anunciar el nuevo COLA en octubre, pero el incremento comienza a reflejarse en los pagos correspondientes a enero del año siguiente para la mayoría de los beneficiarios.

En el caso de las personas que reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), el aumento puede aparecer en el pago de diciembre debido al calendario particular de este programa.

¿Todos reciben el mismo aumento?

Los beneficiarios reciben el mismo porcentaje de COLA, pero no necesariamente el mismo aumento en dólares.

El porcentaje se aplica sobre el beneficio individual de cada persona. Por ejemplo, un incremento de 3% representa una cantidad diferente para alguien que recibe 1 mil dólares mensuales y para quien recibe 2 mil dólares.

La fecha en que una persona comenzó a cobrar el Seguro Social puede influir en el monto de su beneficio, pero no cambia el porcentaje del COLA.

El ajuste puede aplicarse a beneficios de jubilación, discapacidad, sobrevivientes y Seguridad de Ingreso Suplementario.

¿El COLA está garantizado todos los años?

No. Aunque la SSA realiza el cálculo cada año, el COLA puede ser de 0% si los datos utilizados para determinar el ajuste no muestran un incremento que justifique un aumento.

Esto significa que no existe un porcentaje mínimo garantizado para los beneficiarios.

Cuando los precios aumentan con mayor rapidez durante el periodo utilizado por la SSA, el ajuste puede ser más elevado. Si la inflación es moderada, el incremento puede ser menor.

#PorSiTeLoPerdiste Solicitar el Seguro Social a los 62 puede reducir el pago mensual de forma permanente; conviene evaluar cuándo reclamarlo. https://t.co/Uaq5P2K0H1 pic.twitter.com/Vw7TWDT8VQ — Uno TV (@UnoNoticias) August 23, 2026

¿Medicare puede reducir el aumento del Seguro Social?

Sí. Las personas que tienen las primas de Medicare Part B descontadas directamente de su beneficio pueden recibir un aumento menor en su pago final si esas primas también suben.

Por ejemplo, una persona puede obtener un incremento en su beneficio debido al COLA, pero si al mismo tiempo aumenta la cantidad descontada por Medicare, el dinero adicional que recibe cada mes puede ser inferior al esperado.

Por eso, conocer el porcentaje del COLA no permite determinar por sí solo cuánto aumentará el cheque.

Para calcular el incremento real es necesario considerar el beneficio individual y las deducciones que se aplican al pago.

¿Hay que hacer algún trámite para recibir el COLA?

No. Los beneficiarios elegibles no necesitan presentar una solicitud para recibir el ajuste.

La SSA incorpora el aumento automáticamente y comunica el nuevo monto del beneficio.

La fecha clave para conocer el porcentaje del siguiente año suele ser octubre, cuando la agencia cuenta con los datos de inflación de julio, agosto y septiembre.

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