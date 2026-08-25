Uno de los mayores operativos de ICE deja 1 mil 328 arrestos en Virginia y Maryland

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Foto: Shutterstock

Una operación de control migratorio desplegada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) resultó en la detención de 1 mil 328 personas en los estados de Maryland y Virginia, según cifras divulgadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en su página web.

El operativo, denominado Operation Safe Community – Washington, D.C., se concentró principalmente en los suburbios de la capital estadounidense y también incluyó acciones específicas en distintas localidades de ambos estados, de acuerdo con información del DHS y NBC News.

The heroes of @ICEgov arrested OVER 1,300 illegal aliens in just two weeks in Maryland and Virginia.



Illegal aliens have NO PLACE in our communities: we will hunt them down and REMOVE them. pic.twitter.com/tqToEuZGQc — Homeland Security (@DHSgov) August 24, 2026

¿Dónde realizó ICE los arrestos?

El DHS informó sobre algunos casos específicos para describir el perfil de parte de las personas detenidas.

En Manassas, Virginia, fue arrestado un hombre al que la agencia identifica como presunto integrante de la pandilla MS-13. Según el DHS, esta persona había sido condenada anteriormente por conducir “bajo los efectos del alcohol, conducir con una licencia suspendida y reingresar ilegalmente a Estados Unidos”.

Otro hombre, originario de Guatemala, fue detenido en Alexandria, Virginia. La agencia afirmó que había sido arrestado anteriormente por la “violación de una persona con discapacidad mental”.

El DHS también informó sobre la detención de una persona que tenía una orden de arresto por asesinato. Estos son algunos de los casos individuales que las autoridades hicieron públicos, pero no existe una lista completa de las 1 mil 328 personas arrestadas.

Por ello, la información divulgada por el gobierno federal no permite verificar de manera independiente los antecedentes de cada una de las personas detenidas.

¿Cuántos detenidos tenían cargos o condenas?

Entre los delitos mencionados por la agencia aparecen “agresión sexual, secuestro, conducir bajo los efectos del alcohol, darse a la fuga después de un accidente, robo de identidad y robo”.

Sin embargo, la cifra proporcionada por el DHS representa menos de un tercio del total de arrestos reportados durante la operación.

NBC News señaló que las autoridades no proporcionaron información suficiente para comprobar individualmente los antecedentes de todas las personas incluidas en el operativo.

¿Qué dijo el gobierno sobre la operación?

El Departamento de Seguridad Nacional presentó el operativo como una estrategia dirigida a localizar y detener a personas que, según las autoridades, se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, defendió las acciones de ICE y destacó los casos de personas detenidas con antecedentes relacionados con “delitos violentos, conducción bajo los efectos del alcohol, robos y pertenencia a pandillas”.

Patricia Hyde, directora adjunta interina de Enforcement and Removal Operations de ICE, afirmó que los agentes trabajaron para localizar a personas con antecedentes criminales en comunidades de Virginia y Maryland.

Las autoridades federales sostienen que retirar a estas personas de las comunidades contribuye a mejorar la seguridad pública.

¿Qué cuestionamientos generaron los arrestos?

Las cifras oficiales también provocaron críticas de autoridades de Maryland.

El gobernador Wes Moore cuestionó el alcance de la operación y señaló que, según los propios datos del DHS, solo una parte de las más de 1 mil 300 personas detenidas había sido acusada o condenada por delitos.

Moore también expresó preocupación por reportes sobre mujeres mayores detenidas en sus edificios, trabajadores perseguidos en vecindarios y padres separados de sus hijos estadounidenses.

El gobernador mencionó además un reporte según el cual una persona habría sufrido una fractura de cuello durante un arresto de ICE.

La administración estatal también ha cuestionado el impacto que las acciones federales pueden tener sobre familias y comunidades que viven en Virginia y Maryland.

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