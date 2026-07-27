ICE endurece inspecciones: estos son los sectores laborales más vigilados en Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

ICE enfatiza detenciones en EE. UU. Foto creada con Leonardo.ai.

La incertidumbre volvió a instalarse en miles de centros de trabajo de Estados Unidos. Mientras la política migratoria mantiene un enfoque cada vez más estricto, muchos trabajadores inmigrantes se preguntan en qué sectores laborales hay más riesgo de ser víctimas de redadas y auditorías del ICE. La respuesta no apunta a un solo estado, sino a industrias específicas donde las inspecciones migratorias son mucho más frecuentes.

¿Qué sectores tienen mayor riesgo?

Aunque las grandes redadas que acaparaban titulares hace algunos años siguen ocurriendo en ciertos casos, la estrategia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha evolucionado. Hoy es común que las autoridades combinen operativos con auditorías de formularios I-9, el documento que permite verificar si un empleado tiene autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos.

Este cambio ha hecho que muchas inspecciones pasen casi desapercibidas para el público, aunque su impacto sobre trabajadores y empresas puede ser igual de importante.

De acuerdo con especialistas del Migration Policy Institute, las revisiones suelen concentrarse en industrias que dependen de una gran cantidad de mano de obra y donde históricamente existe una elevada presencia de trabajadores inmigrantes.

Los sectores con mayor riesgo de inspecciones migratorias y auditorías laborales del ICE son:

Agricultura y procesamiento de alimentos , incluidas granjas, empacadoras, plantas avícolas, lecherías y procesadoras de carne

, incluidas granjas, empacadoras, plantas avícolas, lecherías y procesadoras de carne Construcción , especialmente obras donde participan múltiples contratistas y subcontratistas

, especialmente obras donde participan múltiples contratistas y subcontratistas Restaurantes, cocinas y cadenas de comida rápida , así como bares y otros negocios de alimentos

, así como bares y otros negocios de alimentos Hoteles, turismo, lavanderías y empresas de limpieza , donde la contratación temporal suele ser frecuente

, donde la contratación temporal suele ser frecuente Manufactura y fábricas, sobre todo cuando existen sospechas relacionadas con documentación irregular o robo de identidad

Un análisis citado por El Tiempo, elaborado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial, también identifica a estos sectores como los que concentran un mayor número de operativos y auditorías laborales. Según ese estudio, restaurantes, construcción, agricultura, plantas procesadoras de alimentos y manufactura aparecen de forma recurrente en los registros históricos de inspecciones.

¿Qué ocurre durante una auditoría I-9 del ICE?

No todas las acciones de ICE terminan con arrestos.

De hecho, una auditoría laboral comienza con una Notificación de Inspección (NOI) enviada al empleador. A partir de ese momento, la empresa dispone de al menos tres días hábiles para entregar los formularios I-9 y la documentación relacionada con sus empleados.

Después, los agentes revisan si:

Los formularios fueron llenados correctamente

La documentación presentada cumple con los requisitos legales

Existen inconsistencias o indicios de trabajadores sin autorización para laborar

Hay errores técnicos que puedan corregirse o faltas más graves

Si la empresa corrige errores menores dentro del plazo establecido, puede evitar algunas sanciones. Sin embargo, las infracciones sustantivas, como contratar deliberadamente a personas sin autorización para trabajar, pueden derivar en multas importantes e incluso procedimientos administrativos o penales.

¿Cuál es la diferencia entre una redada y una auditoría del ICE?

La diferencia es mucho más relevante de lo que parece.

Una redada del ICE suele realizarse sin previo aviso y generalmente responde a una investigación criminal. El objetivo principal es localizar y detener a personas que presuntamente no cuentan con autorización para trabajar en Estados Unidos. Durante estos operativos también pueden asegurarse registros laborales, nóminas y otra documentación del negocio.

La auditoría I-9, en cambio, es un procedimiento administrativo. No comienza con arrestos, sino con una solicitud formal para revisar documentos del empleador. El foco está en verificar el cumplimiento de la legislación laboral y migratoria antes de determinar posibles sanciones.

Investigadores de la Universidad de Georgetown han señalado que industrias como la construcción presentan un riesgo elevado porque combinan una alta participación de trabajadores inmigrantes con esquemas de contratación más difíciles de supervisar. Esa realidad explica, en parte, por qué continúan siendo uno de los principales objetivos de las inspecciones federales.

Más allá del debate político sobre inmigración, hay un hecho difícil de ignorar: las auditorías laborales y los operativos del ICE ya forman parte del día a día de sectores esenciales para la economía estadounidense, una realidad que afecta tanto a empleadores como a miles de trabajadores latinos que cada jornada acuden a su empleo con la esperanza de regresar a casa sin sobresaltos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.