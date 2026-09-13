2026 estableció un récord del inicio de temporada más largo sin un huracán desde 1966

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Foto: AFP

La temporada de huracanes en el Atlántico está en presencia de uno de sus periodos más inusuales en décadas, pues hasta el 12 de septiembre de 2026 no se ha formado ningún huracán, algo que ya estableció un récord en la era de los satélites.

El fenómeno está ocurriendo durante la época de mayor actividad climatológica y está relacionado, principalmente, con las condiciones atmosféricas provocadas por el fenómeno de El Niño.

De acuerdo con el National Hurricane Center (NHC), hasta el 12 de septiembre se habían formado cinco tormentas tropicales en el Atlántico: Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly y Edouard.

Ninguna consiguió alcanzar la categoría de huracán, que requiere vientos máximos sostenidos de al menos 74 millas por hora (119 km/h).

2 pm EDT Fri, Sep 11: The Atlantic remains quiet, and tropical cyclone formation is not expected during the next 7 days.



As of 8 am EDT this morning (Sep. 11), we officially passed the satellite-era (1966-present) record for the latest formation of the first hurricane during an… pic.twitter.com/TgReszXgcH — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 11, 2026

Usualmente, la temporada de huracanes del Atlántico se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre y los meses de agosto, septiembre y octubre concentran normalmente la mayor actividad.

La temporada de huracanes está siendo frenada por El Niño

La National Oceanic and Atmospheric Administration Home (NOAA) explica que El Niño suele reducir la formación de huracanes en el Atlántico porque “incrementa la cizalladura vertical del viento”.

Ese término describe los cambios en la velocidad o dirección del viento a diferentes alturas de la atmósfera. Cuando esa diferencia es demasiado grande, puede desorganizar las tormentas y dificultar que se origine un ciclón.

La actualización más reciente del Centro de Predicción Climática de NOAA señala que El Niño se está fortaleciendo y que existe más de 90 % de probabilidad de que alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño y el invierno.

En el Atlántico, estas condiciones están generando un ambiente particularmente hostil para el desarrollo de ciclones.

NOAA identifica precisamente la mayor cizalladura vertical, el aumento de la estabilidad atmosférica y los movimientos descendentes como algunos de los mecanismos mediante los cuales El Niño reduce la actividad de huracanes.

Vale aclarar que por “cizalladura”, el organismo se refiere a un cambio drástico y repentino en la dirección del viento de la atmósfera.

Un récord de huracanes que todavía podría cambiar

El NHC confirmó que el Atlántico llegó al 12 de septiembre sin registrar un solo huracán. Según el ente especialista, las cinco tormentas tropicales que se han formado hasta ahora permanecieron por debajo de esa categoría.

Este comportamiento ya representa el comienzo más tardío de una temporada sin un huracán registrado desde que existen observaciones satelitales confiables.

La ausencia de estos sistemas también se refleja en el índice ACE, una medida que toma en cuenta la intensidad y duración de las tormentas, además de su cantidad.

El valor acumulado hasta el 12 de septiembre era de apenas 4.4 unidades, frente a un promedio considerablemente mayor para esta etapa del calendario.

Sin embargo, el récord no significa que el peligro haya desaparecido, pues la temporada todavía permanecerá activa hasta finales de noviembre y NOAA mantiene su previsión de una temporada por debajo de lo normal, pero no descarta la formación de nuevos fenómenos.

Su actualización de agosto proyectaba entre siete y 13 tormentas, dos a seis huracanes y entre cero y dos huracanes mayores.

De hecho, el propio comportamiento de El Niño no impide que pueda aparecer un huracán. Lo que hace es aumentar las condiciones desfavorables para que estos sistemas se formen y se intensifiquen.

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