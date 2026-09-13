Una alumna de secundaria fue suspendida por llevar café a la escuela en NY: ¿por qué?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock

Una estudiante de secundaria de Nueva York recibió una suspensión dentro de la escuela después de llevar una taza de café a su primera clase del año.

El caso ocurrió en Beaver River Central School, en Castorland, donde la estudiante Julie Kaputa, de último año, fue sancionada el 3 de septiembre por no cumplir la prohibición de ingresar alimentos y bebidas adquiridos fuera de la escuela.

El incidente tomó una dimensión mayor luego de que Kaputa y su madre, Mary Anne, cuestionaran la manera en que fue implementada la norma en la escuela.

La controversia no se centró solo en la suspensión. También en el procedimiento usado por el distrito escolar para aprobar las nuevas reglas de conducta.

El propio Beaver River Central School District mantiene al ojo público una sección dedicada a su Student Code of Conduct, el documento en el que se plasman las normas que deben cumplir los estudiantes y las responsabilidades de la comunidad escolar.

Escuela de NY: ¿por qué suspendieron a la alumna por tomar café?

La suspensión de Julie Kaputa estuvo relacionada con una nueva regla incluida en el código de conducta correspondiente al año escolar 2026-2027, que restringe el ingreso de alimentos y bebidas provenientes del exterior.

De acuerdo con la información sobre el caso, Kaputa llegó a su primera clase con una taza de café. Su profesor le indicó que debía deshacerse de la bebida, consumirla inmediatamente o acudir a la oficina administrativa. La estudiante optó por acudir a la oficina y posteriormente recibió una suspensión dentro de la escuela.

Entre los argumentos señalados alrededor de la nueva disposición también lucen la reducción de distracciones, la protección de estudiantes con alergias y la intención de establecer reglas iguales para todos los alumnos.

El reglamento del distrito fija precisamente que sus normas de conducta tienen como objetivo mantener escuelas seguras y ordenadas en las que pueda desarrollarse el proceso de enseñanza.

Cuestionan la aprobación de la nueva norma

La familia de la estudiante argumentó que la regla no había sido sometida previamente a una audiencia pública como exige el propio código de conducta del distrito.

El documento oficial de Beaver River Central School establece que, antes de que la Junta de Educación apruebe el código, el distrito debe realizar una audiencia pública.

Además, el código señala que el distrito debe poner las normas a disposición de estudiantes, padres y miembros de la comunidad para que puedan revisarlas y discutirlas con el personal correspondiente.

Tras los cuestionamientos de Kaputa, el superintendente reconoció que una reunión de la junta realizada en agosto había sido considerada inicialmente como una audiencia pública, pero que el procedimiento no había sido anunciado correctamente.

Por esa razón, el distrito programó una nueva audiencia para el 14 de septiembre de 2026. La propia página oficial de Beaver River Central School confirma la convocatoria para esa fecha, a las 6:00 pm.

En cualquier caso, la suspensión no tendría consecuencias sobre el expediente permanente de la estudiante.

Después de las conversaciones entre Kaputa y las autoridades escolares, se permitió que regresara a clases con su café, mientras el distrito se prepara para revisar públicamente la normativa.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.