¿Recibes SSDI? La regla de 24 meses que puede darte acceso a Medicare en EE. UU.

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Seguro Social de Estados Unidos. Foto: Envato.

Para una persona que vive con una discapacidad y depende de un pago mensual del Seguro Social, los gastos médicos pueden convertirse en otra preocupación enorme. Por eso existe una regla que conviene tener muy presente: si recibes beneficios de SSDI, puedes obtener Medicare automáticamente después de 24 meses de recibirlos. La cobertura puede comenzar incluso antes de cumplir los 65 años.

La regla aplica a millones de personas que reciben el Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) en Estados Unidos. Y hay excepciones importantes que pueden hacer que Medicare llegue antes.

¿Qué pasa con Medicare después de 24 meses de recibir SSDI?

La respuesta oficial de Medicare es bastante clara: una persona que recibe beneficios por incapacidad del Seguro Social obtiene Medicare automáticamente después de 24 meses de recibir esos beneficios. El programa indica que la cobertura incluye la Parte A, que cubre principalmente servicios hospitalarios, y la Parte B, destinada a servicios médicos.

Esto es especialmente relevante para quienes reciben SSDI antes de cumplir 65 años.

La edad ya no es el único camino hacia Medicare. Una discapacidad también puede abrir la puerta al programa federal de seguro médico. Medicare señala que las personas menores de 65 años pueden ser elegibles debido a una discapacidad, enfermedad renal en etapa final o ELA.

¿Los 24 meses empiezan cuando solicitas el SSDI?

Aquí hay una diferencia que puede confundir a más de un beneficiario.

No debes interpretar la regla como “24 meses después de presentar la solicitud”. El periodo está relacionado con los meses en los que la persona recibe o tiene derecho a recibir los beneficios de incapacidad.

Las reglas federales de la SSA establecen cómo se contabilizan esos meses para cumplir el requisito de 24 meses. Incluso contemplan situaciones en las que los beneficios fueron retenidos para recuperar un pago en exceso y especifican qué periodos no cuentan.

Foto: Shutterstock

Por eso, si alguien está tratando de calcular exactamente cuándo comenzará su Medicare, no debería hacer simplemente la cuenta desde la fecha en que solicitó SSDI.

¿Qué partes de Medicare recibe una persona con SSDI?

Cuando se cumple el periodo correspondiente, Medicare indica que la persona recibe automáticamente la Parte A y la Parte B. El gobierno federal señala que enviará por correo el paquete de bienvenida y la tarjeta de Medicare.

La diferencia entre ambas partes es importante:

Parte A: ayuda a cubrir atención hospitalaria, ciertos servicios en centros de enfermería especializada, cuidados paliativos y algunos servicios de salud en el hogar

ayuda a cubrir atención hospitalaria, ciertos servicios en centros de enfermería especializada, cuidados paliativos y algunos servicios de salud en el hogar Parte B: ayuda a cubrir servicios médicos, atención ambulatoria y determinados servicios preventivos

Tener Medicare no significa que todos los gastos médicos desaparezcan. Existen primas, deducibles y otros costos dependiendo de la cobertura y de los servicios utilizados.

¿Hay personas que pueden obtener Medicare antes de los 24 meses?

Sí. Y aquí está uno de los datos que más conviene destacar.

Las personas que reciben SSDI debido a esclerosis lateral amiotrófica (ELA o ALS) no tienen que esperar los 24 meses. Medicare establece que pueden recibir la cobertura desde el momento en que comienzan a recibir los beneficios por incapacidad.

Medicare ya cubrirá en algunos casos la cobertura de medicamentes GLP-1. Foto ia.

También existe una vía diferente para quienes padecen enfermedad renal en etapa final (ESRD). En estos casos, las reglas de Medicare son distintas y pueden depender de circunstancias como la diálisis o un trasplante de riñón.

Es decir, los 24 meses son la regla general para quienes reciben SSDI por una discapacidad distinta de estas condiciones especiales.

¿Medicare comienza automáticamente con SSDI?

En términos generales, sí, después de cumplir el periodo de 24 meses. Medicare indica expresamente que las personas que reciben beneficios de incapacidad del Seguro Social reciben automáticamente la Parte A y la Parte B después de ese plazo.

Pero hay algo que el beneficiario no debería pasar por alto: Medicare y sus diferentes partes no significan exactamente lo mismo.

La Parte B tiene una prima mensual y otros costos. Medicare recomienda revisar las opciones de cobertura y las fechas de inscripción para evitar problemas posteriores. De hecho, la agencia advierte que si una persona no se inscribe en la Parte B cuando corresponde, podría enfrentar una demora y, en determinadas circunstancias, una penalización por inscripción tardía.

Por eso, recibir la tarjeta de Medicare no debería ser el final de la revisión. Es el momento de entender qué cobertura tienes y cuánto tendrás que pagar.

¿Qué ocurre si una persona con SSDI vuelve a trabajar?

Aquí aparece otro punto que suele generar miedo entre los beneficiarios.

Trabajar no significa necesariamente perder inmediatamente Medicare o los beneficios relacionados con una discapacidad. La SSA cuenta con reglas especiales para ayudar a las personas con discapacidad a intentar regresar al mercado laboral.

La agencia explica que existen incentivos laborales que permiten a determinados beneficiarios probar su capacidad para trabajar sin perder automáticamente sus beneficios.

En el caso de SSDI existe, entre otros mecanismos, un periodo de trabajo de prueba, diseñado precisamente para que una persona pueda intentar regresar al empleo sin que un primer intento fallido signifique automáticamente perder toda su protección.

Este punto es importante porque existe una idea muy extendida entre los beneficiarios: “si empiezo a trabajar, me quitan Medicare”. La realidad es bastante más compleja.

¿Qué debes recordar si recibes SSDI?

Si actualmente recibes el Seguro Social por discapacidad, hay cuatro datos que vale la pena tener presentes:

24 meses: es el periodo general para obtener Medicare después de comenzar a recibir SSDI

es el periodo general para obtener Medicare después de comenzar a recibir SSDI ELA: las personas que reciben SSDI por esta enfermedad pueden obtener Medicare sin esperar esos 24 meses

las personas que reciben SSDI por esta enfermedad pueden obtener Medicare sin esperar esos 24 meses Enfermedad renal en etapa final: tiene reglas especiales de elegibilidad y cobertura

tiene reglas especiales de elegibilidad y cobertura Volver a trabajar: no significa automáticamente perder todos los beneficios o la cobertura médica; existen incentivos laborales específicos

Para alguien que depende del Seguro Social por una discapacidad, los 24 meses no son una fecha cualquiera. Pueden marcar el momento en que entra en juego una cobertura médica federal que cambia de manera importante la forma de afrontar sus gastos de salud.

Y conviene saberlo con anticipación. Porque cuando el dinero es limitado y una enfermedad ya cambió la vida cotidiana, descubrir tarde que existe Medicare puede salir bastante caro.

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