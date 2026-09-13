Peligro de inundaciones hoy en New York, Massachusetts, Filadelfia: ¿qué dicen las alertas y hasta qué hora lloverá?

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Foto: AFP

Para este domingo, 13 de septiembre, las inundaciones representan un riesgo serio para sectores de Nueva York, Massachusetts y Filadelfia, debido a una ronda de lluvias intensas y tormentas que puede provocar acumulaciones rápidas de agua y desbordamientos en zonas vulnerables.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene avisos de vigilancia por inundaciones para distintas áreas, con periodos de mayor riesgo concentrados durante la mañana y las primeras horas de la tarde.

El escenario meteorológico tiene como principal preocupación la velocidad con la que podría caer la lluvia.

En sectores urbanos, zonas bajas y lugares con sistemas de drenaje deficientes, una cantidad importante de precipitación en poco tiempo puede generar acumulaciones de agua e inundaciones repentinas.

Inundaciones en Nueva York: lluvia intensa durante la mañana

La ciudad de Nueva York se encuentra bajo una vigilancia por inundaciones que permanece vigente hasta el mediodía de este domingo.

El aviso del NWS incluye Manhattan, el Bronx, Brooklyn, Staten Island y Queens, además de sectores del sur de Westchester y el noreste de Nueva Jersey.

De acuerdo con el NWS, los aguaceros fuertes y algunas tormentas eléctricas podrían avanzar sobre la zona desde las primeras horas de la mañana hasta alrededor del mediodía.

Se pronostican acumulaciones promedio de entre una y dos pulgadas de lluvia, aunque algunas zonas podrían recibir cantidades cercanas a las tres pulgadas.

[5:08am]: Rain is beginning to overspread the area this morning, with locally heavy downpours likely. A flood watch remains in effect for much of the area through midday into early afternoon. Check out our latest briefing here: https://t.co/LpL4h0XYMs pic.twitter.com/F5FaBWMXpk — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) September 13, 2026

Se estima que las tasas máximas de precipitación podrían alcanzar entre 1.5 y dos pulgadas por hora, una cantidad suficiente para generar problemas de escorrentía y aumentar el riesgo de inundaciones en sectores con drenaje deficiente.

La información de NYC Emergency Management coincide con este escenario. La ciudad señaló que la lluvia más intensa podría concentrarse durante las primeras horas del domingo y advirtió que las áreas bajas, pasos inferiores, carreteras y vecindarios que han sufrido inundaciones anteriormente podrían ser especialmente vulnerables.

Inundaciones en Massachusetts: riesgo hasta la tarde

En Massachusetts, el NWS de Boston mantiene una vigilancia por inundaciones desde las 5 am ET y durante la tarde del domingo para sectores del estado, incluidos Boston más áreas del centro y sureste de Massachusetts.

El pronóstico contempla lluvias y algunas tormentas eléctricas. La previsión general apunta a entre 0.50 y dos pulgadas de lluvia, pero el NWS advierte que algunas bandas localizadas podrían dejar entre dos y cuatro pulgadas en un periodo de tres horas.

El riesgo no significa que esas cantidades vayan a registrarse en todas las comunidades. Sin embargo, el propio NWS señala que, si las bandas de lluvia más intensa se establecen sobre un centro urbano vulnerable, podrían producirse inundaciones repentinas localizadas.

[Flood Watch Remains In Effect Today] Showers and a few thunderstorms with pockets of torrential rainfall overspread the region this morning. A Flood Watch remains in effect for areas along & southeast of a Boston to Worcester line in MA, as well as RI and parts of eastern CT. pic.twitter.com/s41IelThSr — NWS Boston (@NWSBoston) September 13, 2026

Entre las zonas incluidas en la vigilancia aparecen los condados de Suffolk, Norfolk, Worcester y sectores del sureste del estado. Boston figura expresamente entre las ciudades contempladas por el aviso.

Inundaciones en Filadelfia: vigilancia hasta el mediodía

Filadelfia también está incluida en una vigilancia por inundaciones emitida por la oficina del NWS en Mount Holly, Nueva Jersey.

El aviso permanece vigente hasta el mediodía del domingo y abarca sectores del sureste de Pensilvania, incluidos Filadelfia, Delaware, Montgomery y Bucks.

El organismo meteorológico advierte que las lluvias y tormentas continuarán desplazándose por la región durante las horas de la mañana.

La preocupación está relacionada con la posibilidad de que una cantidad considerable de agua caiga en un periodo corto.

Según el NWS, ese exceso puede ocasionar inundaciones en ríos, arroyos, quebradas, zonas bajas y lugares propensos a acumular agua.

Flash Flood Warning including Philadelphia PA, Trenton NJ and Levittown PA until 12:00 PM EDT pic.twitter.com/MZGXCt71o0 — NWS Mount Holly (@NWS_MountHolly) September 13, 2026

Por ello, las autoridades recomiendan a las personas que viven en áreas vulnerables mantenerse atentas a posibles cambios en las condiciones y a la emisión de advertencias adicionales.

Por ello, el NWS recomienda seguir los avisos oficiales y estar preparados para actuar si se emite una advertencia de inundación para una determinada localidad.

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