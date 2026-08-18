Ola de calor extrema azota el sur de California y rompe récords en Fullerton

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Estados Unidos vive una intensa ola de calor 2026. Foto: Shutterstock

Aunque el domingo se esperaba un calor más intenso al sur de California, con temperaturas que alcanzarían los 90 grados Fahrenheit en las áreas alejadas de la costa en el condado de Los Ángeles y los 100 grados en el Inland Empire, el panorama se mantiene crítico. En la última alerta que emitió el Servicio Meteorológico Nacional para gran parte del sur de California, se advirtió sobre el incremento de enfermedades relacionadas con el calor, especialmente en las zonas desérticas y el Valle de San Joaquín por el extremo calor que afecta la región.

Durante el sábado, las altas temperaturas llegaron a marcas extremas: 124 grados Fahrenheit en el Valle de la Muerte; 117 en Needles; 116 en Palm Springs; 111 en Barstow; 108 en Bakersfield y Ukiah; 106 en Lancaster, Fresno, Hanford y Bishop; 104 en Palmdale, Chino y Madera; 103 en Riverside; 102 en Ontario y Merced; 100 en Paso Robles; 99 en Sacramento y Modesto; 98 en Burbank y Stockton; 93 en Long Beach y 92 en el centro de Los Ángeles.

Récords de temperatura y contraste en la costa

En el famoso Valle de la Muerte casi se vuelve a romper el récord histórico establecido en 1998 con 125 grados; faltó solo un grado para igualarlo. Cabe recordar que el promedio habitual durante el día es de 117 grados para esta zona desértica.

Donde sí se rompió el récord el sábado fue en la ciudad de Fullerton, donde el termómetro llegó a más de 97 grados, dejando atrás la marca previa del 8 de agosto establecida en 2018, cuando la temperatura alcanzó los 96 grados.

Al otro lado de California, en la franja costera, las temperaturas se apaciguaron un poco siendo más frescas durante la jornada del sábado:

-San Diego: El Aeropuerto Internacional registró una máxima de 81 grados.

-Los Ángeles (LAX): El Aeropuerto Internacional reportó 79 grados.

-Santa Bárbara: Registró una máxima de 78 grados.

-San Francisco y Monterey: San Francisco solo alcanzó una máxima de 62 grados el sábado, mientras que Monterey marcó 66 grados.

Recomendaciones de salud y riesgo de tormentas monzónicas

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles les recomienda a los residentes que no tengan aire acondicionado tomar duchas frías, evitar el uso de la estufa y el horno, así como acudir a centros de climatización, bibliotecas, centros comerciales o lugares públicos que dispongan de ambientes refrigerados.

Por su parte, el servicio meteorológico estadounidense explicó que existe un riesgo latente de tormentas monzónicas en las zonas montañosas de los condados de Los Ángeles, San Diego, Riverside y Ventura, así como en el Valle del Antílope.

Inundaciones costeras y marea alta en California

Paralelamente al calor, las inundaciones y la marea alta afectarán diversas zonas costeras en California. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la bahía de San Francisco y la bahía de Monterey corren el riesgo de sufrir inundaciones en estacionamientos, parques y carreteras hasta el jueves, 20 de agosto.

Se prevé que el mareógrafo de San Francisco registre una marea alta de 1.5 pies por encima de lo normal después de las 9:00 p. m., un fenómeno impulsado por las temperaturas inusualmente cálidas del océano y el aumento acumulado del nivel del mar.

Para los condados de Los Ángeles, San Diego, Orange, Ventura y Santa Bárbara, desde el lunes hasta la noche del miércoles, podrían registrarse inundaciones costeras menores.

Mientras tanto, desde Texas hasta Florida y las Carolinas, el sofocante calor continúa apoderándose de los días y las noches, azotando toda la franja sur del país con condiciones que se mantendrán vigentes durante toda esta semana.

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