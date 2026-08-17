Seguro Social: 6 errores al reclamar que pueden reducir tu beneficio de por vida

GENERANDO AUDIO...

Foto generada con Gemini

Decidir cuándo comenzar a recibir los beneficios del Seguro Social puede tener un impacto importante en los ingresos durante la jubilación.

Aunque una persona puede solicitar sus beneficios de jubilación desde los 62 años, hacerlo antes de alcanzar la edad plena de jubilación puede reducir el pago mensual de forma permanente.

Además de la edad en que se solicita el beneficio, existen otras decisiones que pueden afectar el monto que recibe un beneficiario.

La edad ideal para solicitar el Seguro Social en Estados Unidos es otro factor que conviene evaluar antes de presentar la solicitud, ya que elegir cuándo comenzar a recibir los pagos puede tener un efecto permanente en el beneficio mensual.

1. Reclamar el Seguro Social a los 62 años sin conocer la reducción

Uno de los errores más comunes es solicitar el Seguro Social en cuanto se cumplen los 62 años sin calcular cuánto se reducirá el beneficio mensual.

Para quienes tienen una edad plena de jubilación de 67 años, solicitar el beneficio a los 62 años puede significar una reducción de hasta el 30% frente al monto que correspondería al alcanzar la edad plena.

Esa reducción relacionada con solicitar el beneficio antes de la edad plena es permanente. No se recupera automáticamente cuando el beneficiario cumple los 67 años.

Por eso, antes de presentar la solicitud, conviene comparar cuánto recibiría una persona a los 62 años, a su edad plena de jubilación, o cuánto si espera hasta los 70 años.

2. Trabajar mientras recibes beneficios y no conocer el límite de ingresos

Otro error puede ocurrir cuando una persona comienza a recibir el Seguro Social antes de alcanzar su edad plena de jubilación y continúa trabajando.

En estos casos existe un límite de ingresos. Si los ingresos laborales superan ese límite, la Administración del Seguro Social (SSA) puede retener parte de los beneficios.

Esto puede ocurrir, por ejemplo, después de recibir un aumento, trabajar horas extra o recibir ingresos adicionales durante el año.

Sin embargo, el dinero retenido por esta regla no significa necesariamente que se pierda para siempre. Cuando la persona alcanza la edad plena de jubilación, la SSA recalcula el beneficio y puede aumentar el pago mensual para tomar en cuenta los meses en los que se retuvieron los beneficios.

Esto es diferente de la reducción causada por solicitar el Seguro Social antes de la edad plena de jubilación, que sí puede permanecer de por vida.

3. No revisar el historial de ingresos de la SSA

El cálculo del beneficio de jubilación depende en gran medida del historial de ingresos de una persona.

La SSA utiliza los 35 años de mayores ingresos para calcular el beneficio. Si existen años con ingresos incorrectos, incompletos o que no aparecen en el registro, el cálculo final también puede verse afectado.

Por eso, es recomendable revisar periódicamente el historial disponible en la cuenta mySocial Security.

Need to take care of Social Security business?



Many services are available online through your official my Social Security account—whenever it's convenient for you.



Learn more: https://t.co/IcyLsNLAyo pic.twitter.com/aA16MWxphS — Social Security (@SocialSecurity) August 17, 2026

Si se detecta un error, es importante comunicarse con la SSA y presentar la documentación que permita demostrar los ingresos correspondientes.

Revisar este registro con anticipación puede ser especialmente importante para quienes están cerca de solicitar sus beneficios.

4. Ignorar los beneficios para cónyuges y sobrevivientes

Las parejas también pueden cometer un error al tomar decisiones de manera individual sin considerar cómo una solicitud afecta al otro cónyuge.

Los beneficios para cónyuges y sobrevivientes tienen reglas diferentes y, dependiendo de la situación familiar, elegir cuándo solicitar cada beneficio puede cambiar significativamente los ingresos que recibe el hogar a lo largo del tiempo.

El beneficio de sobreviviente también puede ser menor si se solicita antes de la edad plena de jubilación.

Por eso, una pareja puede beneficiarse de analizar sus opciones de manera conjunta en lugar de asumir que ambos deben solicitar el Seguro Social al cumplir los 62 años.

5. Pensar en el aumento del Seguro Social sin calcular cuánto llegará realmente

Otro error consiste en fijarse únicamente en el aumento anual anunciado para los beneficios y asumir que ese será exactamente el incremento que aparecerá en el depósito bancario.

El ajuste por costo de vida, conocido como COLA (Cost-of-Living Adjustment) aumenta el beneficio antes de considerar otras deducciones.

Entre ellas pueden encontrarse las primas de Medicare y determinadas retenciones de impuestos. Por eso, el aumento del beneficio bruto no necesariamente representa el mismo incremento en el dinero que llega finalmente a la cuenta bancaria.

La mejor referencia es revisar el beneficio neto y las deducciones que aparecen en los documentos de la SSA.

6. Asumir que el monto recibido siempre es correcto

Otro error es no revisar los pagos una vez que comienzan a recibirse.

Aunque la SSA administra millones de pagos, pueden producirse errores relacionados con el historial de ingresos, cambios en las circunstancias del beneficiario o el procesamiento de determinada información.

Si el pago recibido no coincide con la cantidad esperada, es recomendable revisar la información disponible en my Social Security y comunicarse con la SSA para solicitar una explicación.

No conviene asumir que una diferencia en el pago es normal sin comprobar primero qué la ocasionó.

¿Cómo evitar errores antes de solicitar el Seguro Social?

Una de las mejores medidas es no presentar la solicitud sin conocer primero cuánto recibirás y cómo puede cambiar ese monto según la edad en que reclames el beneficio.

La SSA ofrece estimaciones de beneficios a través de la cuenta my Social Security. También permite revisar el historial de ingresos utilizado para calcular la prestación.

Además, quienes continúan trabajando, están casados o podrían recibir beneficios de sobreviviente deberían analizar las reglas que corresponden a su situación antes de tomar una decisión.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.