Disney lanzó una lista de películas que hay que ver antes de “Avengers: Doomsday”

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“Avenvers Doomsday” se estrena el 18 de diciembre de 2026. Foto: Shutterstock

“Avengers: Doomsday” es probablemente la película más esperada del 2026 y, como es razonable, todos los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) desean estar al día con los últimos acontecimientos temporales.

Buenas noticias: La plataforma de streaming Disney+, que aloja las películas y series de la saga, diseñó una lista llamada “Cuenta regresiva para ‘Avengers: Doomsday'”, el próximo 18 de diciembre.

¿Qué películas hay que ver antes de “Avengers Doomsday”?

El listado de Disney+ no está ordenado por fechas de estreno, sino por línea temporal, lo que te dejaría a tono para la nueva película. Estas son las destacadas:

X-Men

X2

Capitán América: El primer vengador

Avengers

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Loki

Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos

Spider-Man: Sin regreso a casa

Black Panther: Wakanda para siempre

Capitán América: Un mundo feliz

Deadpool y Wolverine

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura

Rayos

Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos

Cabe aclarar que es un catálogo bastante resumido, por lo que no incluye muchas producciones que también son fundamentales. Por ejemplo: Avengers: Era de Ultrón, Capitana Marvel, WandaVision, Ant-Man, entre otras.

La lista de Disney+, entendiendo que la historia es muy larga y compleja, está enfocada en dar a conocer quiénes son los Avengers, los X-Men; que poseen una nueva generación, y Los Cuatro Fantásticos. Asimismo, busca narrar la lucha por las “Gemas del Infinito” y, finalmente, explicar los multiversos y rupturas temporales que comienzan en “Endgame”.

Además de las tres películas de Avengers que figuran en la selección de Disney+, la serie Loki parte como el segmento más importante e imprescindible para entender los multiversos y el desarrollo natural de Doomsday.

Línea temporal completa de Avengers (series y películas)

Múltiples sitios web, entre ellos Xakata, han elaborado una lista entera que narra en orden cronológico los acontecimientos del Universo Cinematográfico de Marvel (enfocado en Avengers), considerando series y películas. Probablemente, algunas ni las conocías:

El Pasado e Inicios

Eyes of Wakanda (Misiones históricas desde el año 1260 a.C. en adelante)

Capitán América: El primer vengador (1943-1945)

Agente Carter (Temporadas 1 y 2 / Corto, 1946-1947)

Capitana Marvel (1995)

El Comienzo de los Héroes

Iron Man (2008)

Iron Man 2 (2011)

El increíble Hulk (2011)

Thor (2011)

Los Vengadores (2012)

Las Secuelas y la Caída de S.H.I.E.L.D.

Iron Man 3 (2013)

Thor: El mundo oscuro (2013)

Capitán América: El Soldado de Invierno (2014)

Guardianes de la Galaxia y Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2014)

Vengadores: La era de Ultrón (2015)Ant-Man (2015)

Capitán América: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016-2017)

Black Panther / Spider-Man: Homecoming / Thor: Ragnarok (2017)

La Saga del Infinito

Vengadores: Infinity War (2018)

Vengadores: Endgame (2018-2023, abarcando el salto temporal de cinco años)

Loki (Temporada 1 y 2, ocurren fuera del tiempo y abren el multiverso)

WandaVisión (2023)

Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos (2024)

Spider-Man: Lejos de casa (2024)

Spider-Man: No Way Home (2024)

La Era Multiversal

Doctor Strange en el multiverso de la locura (2024)

Black Panther: Wakanda por siempre (2024)

Ant-Man y la Avispa: Quantumanía (2025-2026)

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (2026)

Deadpool y Lobezno (2024)

Agatha, ¿quién si no? (y producciones recientes de la Saga del Multiverso)

Con ambos listados estarás más que preparado para “Avengers: Doomsday” en diciembre, sin embargo, la alternativa de Disney es más resumida y menos profunda, por lo que también es más fácil de comprender. ¡Tú eliges!

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