Watcho, la app creada por un latino para rastrear redadas de ICE en LA: ¿cómo funciona?

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El objetivo de Watcho es reportar incidentes de ICE en tiempo real. Foto: AFP

Un estadounidense de 27 años, y de raíces mexicanas, decidió crear una aplicación capaz de informar sobre los avistamientos y arrestos más recientes de ICE en Los Ángeles.

Criado en el centro de LA, una zona muy afectada por las redadas migratorias, Adrián Hernández aprovechó sus conocimientos en diseño y artes multimedia para lanzar Watcho.

De acuerdo con el portal Caló News, la app consiste en un mapa de seguridad en tiempo real de Los Ángeles y otras zonas ubicadas al sur de California, el cual muestra dónde están o dónde han estado los agentes de ICE.

La aplicación está disponible en iPhone y Android, buscándola como “Watcho – Por la Comunidad”. No solicita inicio de sesión ni registro, ya que mantiene a sus usuarios en anonimato.

Organizaciones civiles han denunciado sobre una nueva táctica de ICE para detener inmigrantes. En California, Oregon y otros estados, los agentes se disfrazan como albañiles, electricistas o repartidores.

¿Cómo funciona la app Watcho?

Para que la aplicación cumpla su objetivo, necesita que los propios usuarios rastreen, reporten y compartan cualquier incidente en Los Ángeles que involucre a agentes de ICE a medida que ocurren.

De esta manera, Watcho ofrece un mapa a pantalla completa donde aparecen los incidentes reportados como marcadores.

Es algo similar a Waze, una app de tránsito donde los propios conductores informan en tiempo real sobre calles en mal estado, colapso vehicular, accidentes. Watcho tiene la misma dinámica, pero con operativos de ICE.

Graduado en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), Adrián Hernández aclaró que para evitar el engaño y la desinformación cada reporte de los usuarios pasa por un proceso de verificación que hacen sus administradores.

“Watcho solo muestra informes confirmados a través de todas estas fuentes, ya que deseamos proporcionar las últimas noticias concretas y actualizadas”, dijo el creador de la app, según el mismo medio informativo.

¿Qué tipo de reportes se ven a través de Watcho?

Hernández explicó que los incidentes están codificados por colores. Los avistamiento de agentes se muestran en naranja, las detenciones en rojo y cualquier otro incidente en tiempo real queda marcado en color verde.

Detalló que los reportes incluyen:

Si un vehículo de ICE tenía placa o no

Descripción específica del incidente

Si una persona detenida es hombre o mujer

La hora aproximada del incidente

El número de vehículos y agentes involucrados

La ubicación donde ocurrió

Por asunto de operatividad, acotó que la app puede funcionar con “ubicación actual”, para que el usuario obtenga el reporte de los incidentes más cercanos al lugar donde se encuentra. Sin embargo, esta opción puede ser rechazada.

Sin embargo, reiteró que Watcho no solicita nombres, direcciones, correos electrónicos ni cualquier otro dato personal.

Las redadas de ICE han atemorizado a la comunidad migrante desde el comienzo de la segunda administración Trump, cuando se reforzaron los controles para detectar y detener a quienes no posean una documentación legal para residir en el país.

ICE detuvo a más de 10 mil personas en Estados Unidos en los últimos cinco días, según documentos internos obtenidos por The New York Times y entrevistas con funcionarios federales.

Las redadas migratorias también han provocado una abrupta caída económica en los negocios de Los Ángeles desde el 2025. Un estudio de la Universidad de California señaló que los comercios perdieron 46 mil visitas de clientes y acumularon 3.16 millones de dólares en pérdidas.

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