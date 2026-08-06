El cambio climático intensifica los incendios forestales en California

GENERANDO AUDIO...

Incendio en Los Angeles, California. Foto: Envato.

Los incendios forestales ya no sorprenden a California. Lo que sí preocupa es que cada año parecen más grandes, más rápidos y más difíciles de contener. Detrás de esas imágenes de montañas cubiertas de humo y comunidades evacuadas hay una realidad que la ciencia viene documentando desde hace años: el cambio climático está agravando los incendios forestales y transformando un fenómeno natural en una amenaza cada vez más devastadora para millones de personas en Estados Unidos.

Mientras el debate político suele centrarse en la gestión del agua o en las decisiones de las autoridades, investigadores climáticos sostienen que el verdadero problema está en otro lado.

El aumento de las temperaturas, las sequías prolongadas y una vegetación cada vez más seca están creando el escenario perfecto para que el fuego se propague con una velocidad inédita, especialmente en el sur de California y el área de Los Ángeles.

¿Por qué el cambio climático empeora los incendios en California?

El fuego siempre ha formado parte de los ecosistemas del oeste de Estados Unidos. La diferencia es que hoy encuentra condiciones mucho más favorables para expandirse.

La Union of Concerned Scientists explica que el calentamiento global provocado por la actividad humana ha elevado las temperaturas y reducido la humedad del suelo. A eso se suma un deshielo más temprano en primavera y una mayor evaporación, factores que dejan bosques y matorrales convertidos en combustible durante más meses al año.

Los especialistas incluso advierten que hablar de una “temporada de incendios” empieza a quedarse corto. Autoridades de Cal Fire reconocen que California enfrenta incendios prácticamente durante todo el año.

La investigadora Kaitlyn Trudeau, científica sénior de Climate Central, coincide con ese diagnóstico. En declaraciones a Yale Climate Connections (YCC) explicó que las sequías prolongadas, agravadas por el cambio climático, dejan la vegetación extremadamente seca y facilitan que cualquier chispa pueda convertirse en un incendio de gran magnitud.

¿Qué factores hacen que los incendios forestales sean cada vez más intensos?

No existe una única causa. Es la suma de varios elementos que se potencian entre sí.

Los expertos destacan los siguientes:

Temperaturas récord , que evaporan rápidamente la humedad del suelo y de las plantas

, que evaporan rápidamente la humedad del suelo y de las plantas Sequías más largas y frecuentes , que debilitan bosques completos

, que debilitan bosques completos Vegetación seca , que actúa como combustible altamente inflamable

, que actúa como combustible altamente inflamable Deshielo temprano , que prolonga los meses de riesgo

, que prolonga los meses de riesgo Vientos de Santa Ana, capaces de transportar brasas a kilómetros de distancia y generar nuevos focos de incendio

Trudeau recordó que durante uno de los episodios más severos registrados en Los Ángeles, varias estaciones meteorológicas reportaron ráfagas superiores a 70 millas por hora, mientras que en Mt. Lukens Truck Trail se alcanzaron cerca de 100 millas por hora. Con esas condiciones, un incendio puede multiplicar su tamaño en cuestión de horas.

¿La falta de agua explica los incendios en Los Ángeles?

Ese argumento ganó fuerza cuando Donald Trump responsabilizó al gobernador Gavin Newsom por supuestamente limitar el envío de agua desde el norte del estado para proteger al Delta smelt, un pez en peligro de extinción.

Sin embargo, la oficina de Newsom respondió que la supuesta orden mencionada por Trump no existe. Además, varios especialistas rechazan esa explicación.

Mark Gold, director de escasez de agua del Natural Resources Defense Council (NRDC) y miembro del consejo del Metropolitan Water District of Southern California, explicó en un análisis publicado por CalMatters que vincular la gestión del Delta Sacramento-San Joaquín con los incendios es incorrecto.

De hecho, recordó que el distrito mantiene los mayores niveles de almacenamiento de agua de su historia y que la verdadera amenaza sigue siendo el cambio climático, no la disponibilidad de agua proveniente del norte del estado.

También es importante recordar que Los Ángeles obtiene gran parte de su abastecimiento del histórico Acueducto de Los Ángeles, construido en 1913, y no exclusivamente del sistema del Delta.

¿Qué dice la evidencia científica sobre el aumento de los incendios?

Las cifras muestran que el problema ha dejado de ser una percepción. Según Climate Central, California ha registrado un aumento aproximado de 1.5 grados Celsius en su temperatura promedio desde el inicio de la era industrial.

Ese incremento ha tenido consecuencias visibles. Entre 1971 y 1995, la superficie quemada promediaba 361 kilómetros cuadrados por año. Desde 1996, esa cifra aumentó hasta alrededor de mil 710 kilómetros cuadrados anuales, es decir, casi cinco veces más.

A nivel nacional, la Union of Concerned Scientists también documenta que entre 2000 y 2018 los incendios forestales consumieron más del doble de superficie que durante el periodo comprendido entre 1985 y 1999.

¿Qué se puede hacer para reducir el riesgo de incendios?

Los investigadores coinciden en que combatir los incendios exige actuar mucho antes de que aparezcan las llamas.

Entre las medidas que consideran prioritarias destacan:

Aplicar quemas controladas para reducir el exceso de vegetación seca

para reducir el exceso de vegetación seca Modernizar el manejo forestal con base en evidencia científica

con base en evidencia científica Limitar la construcción de viviendas en zonas de alto riesgo

en zonas de alto riesgo Fortalecer los sistemas de alerta temprana y los planes de evacuación

y los planes de evacuación Invertir en infraestructura más resistente , incluida la red eléctrica

, incluida la red eléctrica Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, consideradas la herramienta más importante para disminuir el riesgo de incendios extremos en las próximas décadas

Lo cierto es que los incendios de California ya no pueden entenderse únicamente como una emergencia local. Son una señal de cómo el cambio climático está transformando los paisajes, alterando los ciclos naturales y obligando a replantear la forma en que las comunidades conviven con el fuego.

Cada verano deja claro que apagar las llamas ya no basta. El verdadero desafío comienza mucho antes de que aparezca la primera chispa.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.