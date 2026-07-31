Repartidores en NY ganaron más de 2 mil dólares extra al año gracias a la nueva ley de propinas

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Los repartidores de delivery en Nueva York recibieron 104 millones de dólares adicionales en propinas durante los primeros seis meses de aplicación de una nueva regulación que obligó a las plataformas de entrega de comida a cambiar sus servicios de pago.

La medida busca garantizar que los clientes puedan dejar propinas antes de completar una compra y evitar que las aplicaciones oculten esa opción durante el proceso.

De acuerdo con el alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, y el Departamento de Protección al Consumidor y del Trabajador (DCWP), la normativa comenzó a aplicarse el 26 de enero de 2026 y podría generar hasta 184 millones de dólares adicionales al año para los cerca de 70 mil repartidores que trabajan en bicicleta y motocicleta en los cinco distritos de la ciudad.

Uber Eats and DoorDash hid tip buttons and set default tips below 10%. As a result, tips for delivery workers fell 79%.



In January, we made these corporations change their apps — and in the past six months, we've put $104 million back in delivery workers' pockets.



This is… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 29, 2026

¿Cuánto pueden recibir ahora en propinas los repartidores de delivery en Nueva York?

Según el informe presentado por el DCWP, el cambio en las aplicaciones permitió recuperar ingresos que los trabajadores habían perdido después de que algunas plataformas modificaran la ubicación de la opción de propina en sus entornos digitales de pago.

La ciudad calcula que cada repartidor podría recibir, en promedio, unos 2 mil 287 dólares adicionales al año.

El beneficio no funciona como un pago directo del gobierno.

La normativa afecta principalmente a trabajadores que realizan pedidos mediante aplicaciones como Uber Eats, DoorDash y otras plataformas de entrega que operan en la ciudad de Nueva York.

¿Qué cambió en las aplicaciones de delivery de Nueva York?

La regulación obligó a las plataformas a modificar la forma en que muestran la opción de propina durante una compra.

Según las autoridades, esta modificación redujo considerablemente la cantidad de usuarios que dejaban dinero adicional a los repartidores.

El gobierno municipal calificó estas prácticas como “patrones oscuros” o dark patterns, un término utilizado para describir diseños digitales que pueden influir en las decisiones de los consumidores.

Con la nueva regla, las aplicaciones deben mostrar una opción visible de propina antes de finalizar la transacción, con lo cual se priorizaría la vehiculización expresa de ese dinero al repartidor.

¿Por qué Nueva York aprobó esta medida para los repartidores?

El conflicto comenzó después de que la ciudad estableciera en 2023 un salario mínimo específico para trabajadores de reparto.

La medida buscaba mejorar los ingresos de miles de repartidores, muchos de ellos inmigrantes, que dependen de aplicaciones digitales para obtener sus ingresos.

Sin embargo, según el informe del DCWP, después de esa regulación algunas plataformas modificaron sus sistemas y las propinas cayeron cerca de un 79%.

La ciudad estimó que los trabajadores dejaron de recibir aproximadamente 550 millones de dólares debido a esa reducción.

Por esa razón, el Concejo Municipal aprobó nuevas reglas para obligar a las aplicaciones a ofrecer mayor transparencia durante el pago.

¿Cuánto ganan ahora los repartidores de delivery en Nueva York?

La ciudad informó que la combinación del salario mínimo establecido para repartidores y el aumento de las propinas elevó los ingresos promedio de estos trabajadores a 27,32 dólares por hora.

Esta cifra representa un incremento frente a los aproximadamente 10,48 dólares por hora que, según las autoridades, recibían antes de las primeras regulaciones laborales aplicadas al sector.

El informe del DCWP calcula que los ingresos totales de los repartidores aumentaron alrededor de 161% desde la implementación del nuevo marco regulatorio.

¿Quiénes impulsaron la defensa de los repartidores en Nueva York?

Organizaciones como Los Deliveristas Unidos y el Workers’ Justice Project celebraron la aplicación de la normativa y señalaron que representa un avance para miles de trabajadores esenciales.

Estos grupos están integrados en gran parte por inmigrantes que realizaron entregas durante la pandemia.

Estas personas denunciaron durante años problemas relacionados con salarios, seguridad y condiciones laborales.

Ligia Guallpa, directora ejecutiva del Workers’ Justice Project, afirmó que la aplicación de la ley es clave para que los derechos laborales sean efectivos.

“Los derechos no terminan con la aprobación de una ley; solo se hacen realidad mediante una aplicación rigurosa”, señaló Guallpa.

¿Qué deben saber los repartidores que trabajan con estas aplicaciones?

Los trabajadores de delivery en Nueva York deben verificar que las plataformas utilizadas cumplan con las nuevas reglas y que la opción de propina aparezca antes de completar cada pedido.

La ciudad indicó que continuará supervisando el funcionamiento de las aplicaciones para evitar que vuelvan a utilizar mecanismos que reduzcan la visibilidad de las propinas.

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