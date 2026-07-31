¿Adiós a los carritos abandonados? Esta ciudad cobrará 50 dólares por recuperarlos

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Hay montachoques en el supermercado. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Los carritos de compra abandonados a lo largo de las carreteras y aceras ya no serán solo una molestia visual en North Charleston, Carolina del Sur. La ciudad aprobó una ordenanza que permite recogerlos y cobrar 50 dólares por cada carrito a las tiendas que quieran recuperarlos.

La medida ya está dando de qué hablar porque busca resolver un problema urbano sin señalar directamente a quienes se llevan los carritos.

A simple vista parece una decisión menor. Pero basta recorrer algunos vecindarios para entender por qué las autoridades decidieron intervenir. Los carritos aparecen junto a avenidas, banquetas, lotes baldíos e incluso cerca de carreteras con mucho tráfico. Con el tiempo dejan de ser un objeto olvidado y se convierten en un riesgo.

¿Por qué cobrarán tarifas por carritos de compra abandonados?

La nueva ordenanza autoriza a los agentes de servicios comunitarios a recoger los carritos que se encuentren fuera de los comercios a los que pertenecen y trasladarlos al departamento de Obras Públicas de la ciudad.

Después, el negocio recibirá una notificación y podrá recuperarlos pagando una tarifa de 50 dólares por unidad.

De acuerdo con Live 5 News WCSC, el gerente de comunicaciones de North Charleston, Tony Tassarotti, explicó que los carritos terminan con frecuencia a un costado de las calles y eso provoca una imagen de abandono, además de representar un problema de seguridad cuando bloquean las aceras o invaden espacios destinados a los peatones.

La intención, asegura el funcionario, no es castigar a supermercados o grandes cadenas, sino motivarlas a reforzar las medidas para impedir que los carritos salgan de sus instalaciones.

¿Qué harán con el dinero recaudado por los carritos abandonados?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el destino de esos recursos.

En lugar de ingresar al presupuesto general de la ciudad, el dinero servirá para financiar programas comunitarios.

Entre ellos destacan:

Refugios temporales durante temporadas de frío

Apoyo para personas sin hogar

Programas de asistencia social administrados por el municipio

Es una decisión que cambia el enfoque de la medida. No solo busca mantener limpias las calles. También pretende convertir un problema cotidiano en una fuente de recursos para atender necesidades sociales.

¿Por qué la medida ha generado críticas?

No todos están convencidos.

La ordenanza ha abierto un debate entre residentes y comerciantes. Algunas personas consideran que las autoridades deberían sancionar a quienes se llevan los carritos y los abandonan, en lugar de cobrar a los establecimientos.

Otros recuerdan que muchos de esos carritos son utilizados por personas en situación de calle para transportar sus pertenencias, una realidad que refleja problemas sociales mucho más profundos que un simple objeto fuera de lugar.

Precisamente por eso, las autoridades insisten en que la responsabilidad también pasa por los comercios. Si implementan sistemas que impidan sacar los carritos de sus estacionamientos, argumentan, el problema disminuirá considerablemente.

Más allá de los 50 dólares por carrito, la nueva política de North Charleston deja una pregunta interesante sobre la mesa: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de una empresa cuando un bien suyo termina ocupando el espacio público?

La respuesta, al menos en esta ciudad de Carolina del Sur, ya comenzó a escribirse con una nueva tarifa y la promesa de calles más seguras y ordenadas.

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