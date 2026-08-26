Cuidado con este lote de gotas oftálmicas: retiran masivamente el producto

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Foto: Shutterstock

Alrededor de 40 mil frascos de gotas para los ojos están siendo retirados de los estantes de cadenas como Walmart, Target yKroger, luego de que las autoridades sanitarias emitieran una alerta de riesgo vinculada directamente a una “falta de garantía de esterilidad” en el proceso de producción.

¿Cuáles son las gotas que la FDA retiró del mercado?

Prestige Brand Holdings, con sede en Tarrytown, Nueva York, en conjunto con la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), explicaron mediante un comunicado oficial que la retirada masiva de 39.060 frascos de gotas oftálmicas Clear Eyes Maximum Itchy Eye Relief se puso en marcha debido a esta falla en los controles de calidad.

Desde el pasado 29 de julio y hasta la fecha, la compañía continúa con el proceso para sacar del mercado las presentaciones de 15 mililitros pertenecientes al código de lote 2552A y con fecha de caducidad fijada para el 30 de septiembre de 2027.

¿Qué dijo la empresa de gotas oftálmicas?

“La seguridad del consumidor es nuestra prioridad número uno”, declaró Phil Terpolilli, portavoz oficial de la empresa. En conversación con el periódico The New York Times, Terpolilli precisó que la decisión de retirar el lote completo respondió a “una posible contaminación detectada durante el proceso de fabricación”.

“Aunque no se confirmó que el producto afectado estuviera contaminado, iniciamos esta retirada voluntaria por precaución y por nuestro compromiso de ofrecer a los consumidores productos seguros y de alta calidad”, afirmó el vocero.

Hasta el momento, la empresa confirmó que no se han notificado “incidentes adversos graves” asociados al uso de la solución y aclaró que ningún otro producto de la línea está incluido en esta medida sanitaria.

La clasificación de la FDA y los riesgos para la salud

De acuerdo con el informe difundido por la FDA, el producto fue distribuido a nivel nacional por Medtech Products Inc., una filial de la corporación Prestige Consumer Healthcare.

La agencia reguladora calificó en su portal web la retirada de estas gotas como una medida de Clase II. Esta categoría se define formalmente como una “situación en la que el uso o la exposición a un producto defectuoso puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles, o donde la probabilidad de consecuencias adversas graves para la salud es remota”.

Las gotas Clear Eyes Maximum Itchy Eye Relief son de venta libre y se comercializan comúnmente como un “golpe oftálmico astringente/lubricante para aliviar el enrojecimiento”, formuladas para proporcionar un alivio rápido ante síntomas de picazón, ardor, irritación y lagrimeo constante.

¿Qué hacer si compró el lote afectado?

En caso de que los consumidores tengan dudas sobre el procedimiento de reembolso, sospechen haber utilizado las gotas pertenecientes a este lote o presenten alguna molestia o problema en su visión, se les aconseja comunicarse de inmediato a través del sitio web oficial de Clear Eyes o llamar a la línea de atención al cliente al 800-443-4908.

Si bien las alertas de retiro para productos de uso ocular no ocurren a diario, la FDA mantiene un monitoreo constante sobre estas fórmulas. En 2023, la institución ordenó la retirada del mercado de dos marcas de gotas para los ojos tras ser vinculadas con una cepa bacteriana altamente resistente a los medicamentos, la cual lamentablemente causó cuatro fallecimientos y severas complicaciones visuales en decenas de personas a lo largo del país.

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