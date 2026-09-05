Clima en Nueva York y Miami: ¿se podrá disfrutar del fin de semana del Labor Day?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock

El clima en Nueva York tendrá condiciones bastante favorables durante este fin de semana de Labor Day, aunque quienes tengan actividades al aire libre deberán prestar especial atención a la noche del sábado.

Mientras tanto, Miami tendrá un panorama muy diferente, con mayores posibilidades de lluvia y tormentas eléctricas durante buena parte del fin de semana largo.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) apunta a un descenso de las temperaturas en Nueva York, después de varias jornadas de calor.

Para visitar parques, recorrer la ciudad o realizar actividades al aire libre, las condiciones serán más cómodas durante el domingo y el lunes.

¿Cómo estará el clima en Nueva York durante Labor Day?

El sábado será un día mayormente soleado en Nueva York, con una temperatura máxima cercana a los 80° Fahrenheit (27° C) en Manhattan. Sin embargo, la situación podría cambiar durante la noche, cuando existe una probabilidad de alrededor de 20 % de precipitaciones aisladas.

Es por eso que los planes para el sábado pueden mantenerse sin ningún inconveniente, conociendo además que los reportes oficiales no alertan ningún riesgo de tormenta ni prolongadas lluvias.

El domingo aparece como uno de los días más favorables del fin de semana, ya que se espera que la temperatura máxima ronde los 75° F (24° C) con nubosidad durante las primeras horas y una tendencia hacia condiciones soleadas posteriormente. Durante la noche, las condiciones climáticas podrían descender hasta cerca de los 16°.

Se prevé que el panorama sea incluso más favorable el lunes, cuando se conmemora Labor Day. El NWS pronostica un día soleado, con una temperatura máxima cercana a los 81° F (26° C) en Manhattan.

Por tanto, durante el feriado del Labor Day se podrá aprovechar para planes al aire libre como caminatas, visitas a parques, reuniones familiares u otras actividades.

Miami tendrá un fin de semana más lluvioso

El pronóstico del clima en Florida es considerablemente contrastante al de Nueva York. Contempla una combinación de períodos soleados con chubascos y tormentas eléctricas, especialmente durante las tardes.

De acuerdo con el NWS, para el sábado se espera una temperatura máxima cercana a los 90° F (32° C) y una probabilidad de precipitación de alrededor de 80 %. Los chubascos y tormentas podrían presentarse principalmente después del mediodía.

La ciudad tampoco descansará el domingo de las lluvias, pues la previsión mantiene una temperatura máxima cercana a los 90° F (32° C) y una probabilidad de lluvia de aproximadamente 80 %, limitando la posibilidad de planes en playas, parques o espacios abiertos.

Developing downpours moving across parts of the Miami metro this morning pic.twitter.com/aPysLm3QTN — 7 Weather (@7Weather) September 5, 2026

Para el lunes de Labor Day, Miami continuará con temperaturas cercanas a los 32°. El NWS mantiene una probabilidad de precipitación de alrededor de 80 %, con tormentas principalmente después de las 2:00 de la tarde.

Así, mientras Nueva York se perfila como una de las ciudades con mejores condiciones para aprovechar el último gran fin de semana del verano, Miami tendrá que convivir con calor, humedad y tormentas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.