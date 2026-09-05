Cómo obtener el descuento de 1.50 dólares en el metro y buses de Nueva York

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MTA ofrece descuentos de transporte en Nueva York. Foto: Shutterstock

Para quienes utilizan el metro, los autobuses y el tren en la ciudad de Nueva York, el gasto en transporte diario representa una parte significativa del presupuesto familiar, siendo un servicio indispensable para dirigirse al trabajo, estudiar o visitar a sus seres queridos.

En vecindarios con un alto porcentaje de habitantes latinos como Washington Heights, Corona, Sunset Park, East Harlem o el sur del Bronx, la movilidad urbana se convierte en una necesidad básica. Pensando en aliviar el costo de vida de la comunidad, la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) mantiene vigente el programa Reduced-Fare, una alternativa que permite recortar a la mitad la tarifa habitual en gran parte de la red de transporte neoyorquina.

¿Cuánto pagarás con la tarifa reducida de la MTA?

A través de este beneficio, los usuarios elegibles pagan 1.50 dólares por trayecto en lugar de los tres dólares regulares que cuesta el pasaje estándar. El impacto económico es inmediato: una persona que realiza diez viajes semanales reduce su gasto de 30 a solo 15 dólares a la semana.

El precio reducido de 1.50 dólares aplica durante todo el día en las siguientes opciones de la red:

Metro de Nueva York (subway).

Autobuses locales.

Autobuses Limited.

Select Bus Service (SBS).

Staten Island Railway.

En el caso de los autobuses exprés, el pasaje a mitad de precio aplica exclusivamente fuera de las horas pico de los días laborables (es decir, fuera del rango de 6:00 a 10:00 a.m. y de 3:00 a 7:00 p.m.).

Requisitos para acceder al programa Reduced-Fare

El descuento está dirigido a adultos de 65 años o más (sin importar si están jubilados o si reciben Seguro Social), así como a residentes que cumplan con los criterios de discapacidad establecidos por la MTA en Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx o Staten Island.

Entre los perfiles elegibles se encuentran:

Personas de 65 años o más.

Beneficiarios de Medicare por razones distintas a la edad.

Personas que reciben el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI).

Personas ciegas o con pérdida auditiva severa.

Residentes con discapacidades ambulatorias o cognitivas.

Personas con otras limitaciones físicas reconocidas dentro de las normativas de la MTA.

¿Cómo solicitar la tarifa reducida del metro y buses de Nueva York?

Para iniciar el trámite, el solicitante debe presentar una fotografía reciente y una identificación oficial vigente que compruebe su edad e identidad. Entre los documentos aceptados se encuentran:

Licencia de conducir válida de cualquier estado de EE. UU.

Pasaporte vigente de cualquier país.

Tarjeta IDNYC.

Certificado de nacimiento acompañado de una identificación con foto.

Tarjeta de Medicare acompañada de una identificación con foto.

Identificación estatal oficial con fotografía.

De forma presencial: El interesado puede acudir con sus recaudos al centro de atención al cliente de la MTA más cercano. En este canal, es posible completar el trámite y recibir la tarjeta Reduced-Fare OMNY el mismo día.

Por correo postal: Se debe completar el formulario oficial de solicitud, adjuntar una foto tipo pasaporte y enviar una copia del documento de identidad a la siguiente dirección postal:

MTA New York City Transit Attn: Reduced Fare Program – 130 Livingston St., Brooklyn, NY 11201-9625

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