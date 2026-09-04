Escuelas públicas de Nueva York ofrecerán empleos de asistentes sin título universitario

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Escuelas de Nueva York abren vacantes. Foto: Shutterstock

Las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York abrieron nuevas oportunidades laborales para el cargo de asistentes escolares con miras al ciclo escolar 2026-2027. Se trata de un perfil sumamente demandado en el sistema educativo neoyorquino donde no se exige contar con un título universitario para poder postularse, según informó el Departamento de Educación a través de un comunicado oficial.

¿Qué es un asistente escolar y cuáles son sus funciones?

Los asistentes escolares desempeñan un rol operativo indispensable en el día a día de las instituciones educativas. Su función principal consiste en apoyar activamente a los maestros e instructores en tareas logísticas que no están directamente relacionadas con la enseñanza en el aula.

Entre las labores cotidianas que debe llevar a cabo este personal de apoyo destacan:

Ayudar a mantener el orden y la disciplina dentro y fuera del salón de clases.

Supervisar los pasillos, áreas comunes, comedores y patios de recreo durante los descansos.

Asistir en la logística de la entrada y salida de los alumnos.

Realizar tareas administrativas básicas y operativas dentro de los planteles para facilitar la gestión del equipo docente.

¿Qué requisitos piden para trabajar en las escuelas de Nueva York?

Para aplicar a una vacante de asistente escolar en la red educativa pública, los aspirantes deben cumplir con un perfil enfocado principalmente en habilidades blandas, responsabilidad y capacidad de adaptación organizativa.

Entre los requisitos fundamentales señalados por las autoridades educativas destacan:

Capacidad comprobada para trabajar en equipo y colaborar de manera armónica.

Disposición para completar las tareas asignadas de manera eficiente y oportuna.

Contar con un buen historial de asistencia, responsabilidad y rigurosa puntualidad.

Demostrar fluidez en la comunicación y un trato respetuoso hacia los niños y jóvenes.

La disponibilidad de estas plazas abarca los cinco condados de la metrópoli, por lo que existen oportunidades distribuidas estratégicamente a lo largo y ancho de la ciudad. A continuación, te dejamos los cinco distritos donde buscan a los asistentes escolares:

Brooklyn

Queens

Bronx

Manhattan

Staten Island

¿Cuáles son las escuelas que figuran en la lista de ofertas?

Las oportunidades de empleo se distribuyen entre una extensa red de centros educativos comunitarios. Entre la lista de instituciones que piden asistentes escolares figuran reconocidos planteles de la ciudad como:

Academy for Conservation and the Environment

Eagle Academy for Young Men III

Leon M. Goldstein High School

P.S. 90 Horace Mann

Rachel Carson High School for Coastal Studies

Estas opciones son solo algunas de las más de 400 escuelas disponibles para ser asistente escolar en el nivel de secundaria.

Información relevante sobre los procesos e inscripciones del sistema escolar

Dentro de las directrices emitidas por la red de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, es fundamental que la comunidad conozca también las normas que rigen la vida estudiantil y las dinámicas internas de los centros donde labora el personal educativo.

Para solicitar el ingreso a la escuela secundaria, los alumnos deben cumplir con dos requisitos esenciales: ser residentes de la ciudad de Nueva York y estar cursando actualmente octavo grado o el primer año de noveno grado.

En estas convocatorias son incluidos estudiantes de escuelas públicas de distrito y escuelas chárter, escuelas privadas o parroquiales, estudiantes con discapacidades, estudiantes con necesidades de accesibilidad, estudiantes que están aprendiendo inglés como segundo idioma, estudiantes de familias inmigrantes, estudiantes en alojamientos temporales, estudiantes LGBTQ y no conformes con el género, y estudiantes con hijos, tal como indican en su página web oficial.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 3 de diciembre, y las personas admitidas recibirán la notificación oficial antes del 5 de marzo, pudiendo gestionar las solicitudes en línea en múltiples idiomas.

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