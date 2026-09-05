¿Abren los bancos de Estados Unidos en Labor Day 2026?

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Cajeros automáticos y apps bancarias seguirán operando. Foto: Cuartoscuro

Los bancos más grandes de Estados Unidos, como Chase, Bank of America, Wells Fargo y Citi, no abrirán sus sucursales el lunes 7 de septiembre de 2026, día en que se celebra el Labor Day, de acuerdo con el calendario oficial de días feriados de la Reserva Federal.

Eso no significa, sin embargo, que todos los servicios bancarios se detengan por completo, ya que los cajeros automáticos y la banca en línea siguen funcionando con normalidad, mientras que las transferencias y los depósitos entre bancos distintos se procesan hasta el siguiente día hábil.

¿Por qué cierran los bancos en Labor Day?

El Labor Day es uno de los días feriados que reconoce oficialmente el gobierno federal de Estados Unidos, y ese estatus es justamente lo que determina si un banco abre o no. Los bancos grandes cierran porque el propio sistema de la Reserva Federal no opera ese día, según su calendario oficial de feriados.

Sin la Fed en funciones, no hay forma de liquidar ni procesar buena parte de las operaciones entre bancos, así que la mayoría prefiere cerrar sus puertas por completo en vez de operar a medias.

El cierre no es una obligación legal para cada banco de forma individual —ninguna ley obliga a una sucursal privada a cerrar—, pero en la práctica es lo que hacen casi todos los bancos grandes del país, como confirma un repaso de la fecha hecho por GOBankingRates.

Quien tenga cuenta en un banco pequeño o en una cooperativa de crédito conviene que confirme directamente con su institución, ya que estos normalmente siguen el mismo calendario, pero no están obligados a hacerlo.

⚖️COURT CLOSURE | LABOR DAY

In observance of Labor Day, all OCSC locations will be closed Mon, Sept 7, 2026. Court operations will resume during regular business hours on Tues, Sept 8. Many court services and case info remain available online while our courthouses are closed. 1/2 pic.twitter.com/oCneEIwNYW — OC Superior Court (@OCSuperiorCourt) September 3, 2026

¿Qué servicios bancarios sí funcionan ese día?

Los servicios que dependen de sistemas automatizados, y no de que un empleado procese algo manualmente en la sucursal, siguen disponibles con normalidad el 7 de septiembre. Esto es lo que sí opera, según el repaso de GOBankingRates:

Cajeros automáticos, para retiros y consultas de saldo.

La aplicación móvil y la banca en línea, para consultar cuentas y hacer movimientos entre cuentas propias.

Compras con tarjeta de débito o de crédito.

¿Qué trámites bancarios se retrasan por el feriado?

La otra cara de la moneda son los trámites que sí dependen de que el sistema bancario esté en funciones completas. En el Labor Day, estos son los que se atrasan hasta el siguiente día hábil, de acuerdo con el propio calendario de la Reserva Federal:

Depósitos directos de nómina o de programas de gobierno.

Transferencias ACH entre cuentas de bancos distintos.

Transferencias bancarias (wire transfers).

Depósitos de cheques físicos hechos en cajero o en la aplicación.

Ninguno de estos trámites se cancela, solo se reanuda hasta el martes 8 de septiembre, el primer día hábil después del feriado. El propio calendario de la Reserva Federal detalla que el sistema de pagos ACH deja de procesar operaciones desde la madrugada del sábado 5 de septiembre; aunque técnicamente reabre la tarde del lunes 7, es hasta el martes 8 cuando el trámite vuelve a su ritmo normal.

¿Qué otros servicios cierran el mismo día?

Además de los bancos, el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) cierra todas sus oficinas ese lunes y no reparte correo, según su propio comunicado oficial; el servicio se reanuda hasta el martes 8 de septiembre. Quien necesite enviar o recibir algo por correo ese día puede usar usps.com o los kioscos de autoservicio, que siguen disponibles las 24 horas.

La Bolsa de Nueva York y el Nasdaq tampoco operan ese lunes; quien invierte en acciones o fondos que cotizan en Estados Unidos no podrá comprar ni vender ese día, sin importar en qué banco o aplicación tenga su cuenta. Para quien además esté planeando el fin de semana, este mismo feriado da pie a un fin de semana largo, con el resto de lo que cierra en Estados Unidos ese lunes, desde oficinas de gobierno hasta escuelas en algunos distritos.

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