Juicio nulo para Lindsay Clancy: ¿queda libre, seguirá internada o tendrá que volver a juicio?

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Clancy podría ser sometida a un nuevo juicio con un jurado distinto. Foto: AFP

Un jurado de Massachusetts declaró este viernes el juicio nulo en el caso de Lindsay Clancy, la exenfermera de Duxbury acusada de matar a sus tres hijos en enero de 2023, tras siete días de deliberaciones sin lograr un veredicto unánime, según confirmó WBUR.

El juez William Sullivan formalizó la decisión después de que la Corte Judicial Suprema de Massachusetts (SJC, por sus siglas en inglés) rechazara, esa misma tarde, una apelación de emergencia que la defensa presentó para detener la declaratoria de nulidad, de acuerdo con KSL.

Pese a lo anterior, no significa que Clancy vaya a salir en libertad ni que el proceso legal haya llegado a su fin, pues ella permanece internada en un hospital psiquiátrico estatal mientras la fiscalía del condado de Plymouth evalúa si la somete a un nuevo juicio, negocia una declaración de culpabilidad o decide no proseguir con los cargos.

Por qué el jurado no logró un veredicto

El estancamiento se produjo luego de que los 12 integrantes del jurado —nueve mujeres y tres hombres— no lograran ponerse de acuerdo tras siete días de deliberaciones. La mañana del viernes, la portavoz del jurado envió al juez Sullivan una nota que decía: “Es con el corazón apesadumbrado que informamos que no podemos llegar a una decisión unánime, y no podremos hacerlo”, según reportó WBUR.

En días previos, la portavoz ya había advertido que uno de los integrantes se negaba a seguir las instrucciones del tribunal sobre la duda razonable, lo que llevó a la defensa a pedir su remoción, según KSL. El juez Sullivan rechazó la moción y señaló que no le correspondía “tomar partido” en las deliberaciones, de acuerdo con ABC News.

Ante la inminente declaratoria de nulidad, el abogado defensor Kevin Reddington solicitó una apelación de emergencia ante la Corte Judicial Suprema de Massachusetts, que el juez le concedió con un plazo de una hora. Sin embargo, la corte la rechazó esa misma tarde y permitió a Sullivan formalizar el juicio nulo, según WBUR.

🚨 The District Attorney just CLAPPED BACK at a "reporter" who asked him if his prosecution of Lindsay Clancy was "insensitive"



"Insensitive?! Insensitive is KlLLING 3 CHILDREN! Insensitive is IGNORING those facts."



"We have an obligation to stand up for those [kids] and seek… pic.twitter.com/VKb6NsGEB0 — Nick Sortor (@nicksortor) September 4, 2026

El caso que llevó a Lindsay Clancy a juicio

Clancy, quien trabajaba como enfermera de parto en el Massachusetts General Hospital, enfrenta tres cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus hijos —Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses— ocurrida el 24 de enero de 2023 en su casa de Duxbury. Los niños murieron por asfixia luego de ser estrangulados con bandas elásticas de ejercicio; Callan falleció tres días después por complicaciones derivadas de esa asfixia.

Su defensa argumentó durante el juicio que Clancy atravesaba un cuadro de psicosis posparto y trastorno bipolar severo que la habría dejado sin responsabilidad penal por sus actos, mientras que fiscalía y defensa presentaron semanas de testimonios médicos, familiares y policiales, entre ellos los relatos más impactantes escuchados en la sala. Su esposo, Patrick Clancy, encontró a los niños al volver a casa esa tarde y testificó sobre el deterioro de la salud mental de su esposa en los meses previos.

¿Sale libre Lindsay Clancy?

Clancy no queda en libertad tras el juicio nulo: continúa bajo custodia en un hospital psiquiátrico estatal de Massachusetts, donde ha permanecido internada desde poco después de los hechos, en 2023, según PBS NewsHour. Clancy no ha sido trasladada a una cárcel convencional en ningún momento del proceso.

De acuerdo con WBUR, Clancy intentó suicidarse tras la muerte de sus hijos, lo que la dejó parapléjica; desde entonces ha asistido a las audiencias en silla de ruedas y con apoyo de enfermería.

BREAKING: Kevin Reddington speaks out following the mistrial in the Lindsay Clancy case, defending his client after 7 weeks of court proceedings.



"I’m representing a woman who is a fantastic, wonderful individual. This woman is so brave, so awesome. Every day she came in this… pic.twitter.com/zii4uS2uI3 — Fox News (@FoxNews) September 4, 2026

Qué puede hacer ahora la fiscalía

El hecho de que el jurado no alcanzara un veredicto no equivale a una absolución, por lo que la Constitución no impide que Clancy sea procesada de nuevo por los mismos cargos: la garantía contra el doble juzgamiento solo aplica cuando un acusado es declarado inocente, no cuando un jurado queda estancado, según explicó Newsweek. Con ese punto de partida, la fiscalía del condado de Plymouth tiene, en términos generales, tres caminos posibles, de acuerdo con PBS NewsHour:

Volver a someter a Clancy a un juicio completo, con un jurado distinto

Negociar con la defensa una declaración de culpabilidad, posiblemente por cargos menores a los de asesinato en primer grado

Decidir no proseguir con el caso y retirar los cargos, la opción que los expertos citados por PBS consideran menos probable, entre otras razones por el riesgo de un nuevo jurado estancado y el costo de los testimonios periciales

La oficina del fiscal de distrito de Plymouth adelantó que no tomará una decisión sobre un eventual segundo juicio de manera inmediata, según reportó NewsNation.

No existe un plazo legal fijo para que la fiscalía anuncie su decisión, y el caso ya lleva cerca de cuatro años en trámite desde la muerte de los tres niños. Los especialistas consultados por Newsweek estiman que, de repetirse el proceso, la programación de un nuevo juicio tomaría entre varias semanas y un par de meses, no un reinicio inmediato.

Qué escenarios legales siguen abiertos

Independientemente de la vía que elija la fiscalía, los especialistas consultados por PBS NewsHour, entre ellos el abogado penalista Brad Bailey, coinciden en que el desenlace legal de Clancy podría tomar distintas formas si el caso continúa:

Ser declarada culpable de asesinato en primer grado, lo que conllevaría cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la pena máxima prevista en Massachusetts para ese delito

Ser hallada culpable de un cargo menor mediante un acuerdo con la fiscalía

Ser declarada no responsable penalmente por razón de enfermedad mental, un veredicto que no equivale a la libertad, sino a un posible compromiso psiquiátrico indefinido

Ser absuelta si un futuro jurado no encuentra pruebas suficientes para condenarla.

Por ahora, ninguno de esos escenarios se ha definido: Clancy permanece internada mientras la fiscalía del condado de Plymouth analiza sus opciones, sin que exista, hasta el momento, una fecha establecida para una nueva audiencia o para un eventual segundo juicio.

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