Labor Day sin surf: sur de California en alerta para este fin de semana por fuertes tormentas

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Foto: Shutterstock

El Sur de California se prepara para un fin de semana de Labor Day con condiciones climáticas lluviosas, atípicas para esta época del año, debido a la influencia indirecta del ciclón tropical Marie.

Aunque el ciclón permanecerá lejos de la costa, enviará humedad, lluvias y un importante oleaje hacia la región.

El National Weather Service (NWS) anticipa que los mayores riesgos estarán concentrados en las playas, donde aumentarán considerablemente las corrientes, el tamaño de las olas y la posibilidad de inundaciones costeras.

La principal preocupación estará en las zonas costeras, según el organismo meteorológico, mismo que alertó oleaje elevado e inundaciones costeras en distintos sectores, mientras que las playas orientadas hacia el sur serán particularmente vulnerables.

¿Cómo cambiará el clima en el Sur de California durante Labor Day?

El panorama comenzará a cambiar desde el sábado, cuando aumente progresivamente la nubosidad desde el sur.

Las condiciones más inestables están previstas para la noche del sábado y, especialmente, durante el domingo, cuando existirá mayor probabilidad de precipitaciones. La humedad podría alcanzar niveles excepcionalmente altos para principios de septiembre.

El NWS espera principalmente lluvias ligeras a moderadas. Esto significa que para planes al aire libre se deberá prestar atención a la evolución del pronóstico, particularmente si las actividades incluyen desplazamientos hacia zonas costeras.

Hurricane Marie showing signs of further strengthening which could soon likely reach Cat 2 Later tonight #cawx #california #hurricaneMarie pic.twitter.com/QcplCMbaoK — California State Weather (@Modelologist) September 4, 2026

El propio NWS advierte que las carreteras pueden volverse resbaladizas cuando comiencen las lluvias debido a la acumulación de aceites sobre el pavimento después de varios meses secos.

En cuanto a las temperaturas, la humedad hará que el ambiente se sienta más cálido y húmedo durante el fin de semana, con temperaturas nocturnas que podrían mantenerse en los 70° F (21° C) en sectores de la costa y los valles costeros.

El mar será uno de los mayores riesgos en el Sur de California

El comportamiento del océano será, probablemente, el aspecto que más obligará a modificar los planes de quienes pensaban pasar el Labor Day en la playa.

El NWS pronostica que un gran oleaje proveniente del sureste llegará a las aguas costeras durante el fin de semana.

En las playas orientadas hacia el sur de los condados de Ventura y Los Ángeles, las olas podrían alcanzar entre cinco y siete pies, algunas que llegarían hasta los 10 pies, especialmente el domingo y el lunes.

En el condado de Orange, el NWS también mantiene un aviso de oleaje elevado desde las primeras horas del sábado hasta la noche del martes.

Para este sábado se pronostican olas de entre cinco y 10 pies en las playas orientadas hacia el sur y suroeste, mientras que el domingo podrían alcanzar entre seis y 10 pies.

En las costas del condado de San Diego se esperan olas de entre cuatro y seis pies durante el sábado, con series de hasta siete pies en algunas playas orientadas hacia el sur y el suroeste.

Para el domingo, el pronóstico apunta a olas de cuatro a siete pies y un riesgo alto de corrientes de resaca.

Por ello, el Labor Day no necesariamente tendrá que cancelarse para quienes viven en el Sur de California, pero sí será un fin de semana en el que habrá que replantear las actividades frente al mar.

Las autoridades del condado de Los Ángeles pidieron mantenerse atentos a las condiciones y extremar precauciones en las playas, mientras el NWS recomienda nadar cerca de salvavidas y seguir sus indicaciones.

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