Clorox retira 6.3 millones de limpiadores Mistolin y Lestoil en Puerto Rico por riesgo de bacteria

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Foto: CPSC

Clorox Puerto Rico retiró del mercado aproximadamente 6.3 millones de limpiadores perfumados Mistolin y Lestoil debido a que algunos productos podrían contener bacterias, incluida Pseudomonas aeruginosa.

Se trata de un microorganismo que puede representar un riesgo de infección grave para personas con sistemas inmunes debilitados o que utilizan dispositivos médicos externos.

El retiro, anunciado el 3 de septiembre, aplica exclusivamente para productos vendidos en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

La alerta fue publicada por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC), la cual indicó que no se han reportado incidentes ni lesiones relacionados con los productos afectados.

A pesar de ello, la agencia recomendó a los consumidores dejar de utilizarlos inmediatamente y seguir el proceso establecido para obtener un reembolso.

#Recall: Clorox Puerto Rico Recalls 6 Million Scented Mistolin and Lestoil Multi-Purpose Cleaners; The recalled products may contain dangerous bacteria. Get refund. https://t.co/WtIk122Ff5 pic.twitter.com/IhdzKxOiFX — US Consumer Product Safety Commission (@USCPSC) September 3, 2026

La bacteria señalada –Pseudomonas aeruginosa– es un organismo ambiental que puede encontrarse de manera habitual en el suelo y el agua.

De acuerdo con la CPSC, las personas con sistemas inmunitarios debilitados o dispositivos médicos externos tienen un mayor riesgo de desarrollar una infección que podría requerir tratamiento médico.

En cambio, la agencia señala que las personas con sistemas inmunitarios saludables generalmente no se ven afectadas por este microorganismo.

¿Cómo afecta la bacteria de Clorox a los consumidores?

La CPSC explica que la bacteria puede entrar mediante la inhalación, los ojos o una herida de la piel.

Aun así, para fortuna de la compañía, la agencia no ha informado que alguien haya resultado lesionado por los productos que fueron retirados en primera instancia.

Una persona con defensas inmunológicas comprometidas puede tener mayores dificultades para combatir determinadas infecciones, mientras que quienes cuentan con dispositivos médicos externos pueden tener vías adicionales por las cuales un microorganismo pueda ingresar al organismo.

Por su parte, Clorox y la CPSC no han señalado públicamente cuál fue la causa de la posible contaminación. Por lo tanto, no es posible afirmar que se produjo por una falla específica en el proceso de fabricación, por el agua utilizada, por las materias primas o por alguna otra circunstancia.

Más de 10 productos Clorox retirados del mercado

El retiro comprende limpiadores perfumados Mistolin en las fragancias Alegra tu Día, Espíritu Play, Flores de Primavera, Fresco Despertar, Frescura de Lavanda, Frescura Tropical, Manzana y Canela, Pino y Especias y Sólo para Ti.

También están incluidos los limpiadores multiusos de alta resistencia Lestoil con las fragancias Energía del Yunque, Fuerza de Lavanda Tropical, Intenso Limón Boricua y Olas de Rincón.

Para determinar si una botella está afectada, los consumidores deben revisar el código de fecha ubicado en uno de los laterales del envase. Los productos retirados tienen códigos que comienzan con “PR01”, seguidos de un número de cinco dígitos entre 25091 y 26168.

Estos códigos corresponden a productos fabricados entre el 01 de abril de 2025 y el 17 de junio de 2026, mientras que las presentaciones involucradas son de 28, 40, 64 y 128 onzas.

Los consumidores que tengan un producto que cumpla con las características del retiro deben registrarlo en el portal habilitado por la compañía y proporcionar fotografías de ambos códigos. Posteriormente, deben desechar el limpiador dentro de su propio envase junto con la basura doméstica.

Una vez registrado un producto elegible, el consumidor podrá recibir un reembolso completo del precio pagado si conserva el recibo. En caso de no tenerlo, el reembolso será equivalente al precio minorista sugerido por el fabricante.

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