Cómo ver La Casa de los Famosos México 4 desde Estados Unidos

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Galilea Montijo en La Casa de los Famosos México.

FOTO: CUARTOSCURO.COM

Cada temporada ocurre lo mismo. Miles de mexicanos y latinos que viven en Estados Unidos buscan la forma de seguir La Casa de los Famosos México, pero descubrir que el programa no está disponible oficialmente en el país suele ser una decepción. La cuarta temporada ya comenzó y, por ahora, las opciones para la audiencia estadounidense son limitadas.

La Casa de los Famosos México 4 arrancó el 26 de julio de 2026. Mientras en México el reality se transmite por televisión abierta y plataformas digitales, quienes viven en Estados Unidos deberán recurrir a otras vías para mantenerse al tanto de lo que sucede dentro de la casa.

¿Cómo verla desde Estados Unidos?

La respuesta, por ahora, es sencilla: no existe una transmisión oficial para Estados Unidos.

Ni la producción del programa ni ViX han anunciado una emisión autorizada para el mercado estadounidense. Esto significa que el reality no puede verse legalmente por televisión ni mediante la plataforma de streaming en ese país.

Es una situación que sorprende, sobre todo porque el programa tiene una enorme comunidad de seguidores entre los hispanos que viven en Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora no hay cambios anunciados.

¿Dónde seguirla si vives en Estados Unidos?

Aunque no exista una señal oficial, los fanáticos sí pueden mantenerse informados mediante los canales digitales del programa.

Las opciones disponibles incluyen:

Instagram oficial de La Casa de los Famosos México, donde se publican clips, resúmenes, nominaciones y momentos destacados

Redes sociales de ViX, que comparten avances, videos y contenido exclusivo relacionado con el reality

Las cuentas oficiales de Televisa, como Las Estrellas y Canal 5, que también difunden información y fragmentos de las galas

Para quienes solo quieren seguir las expulsiones, las discusiones o las nominaciones, estas plataformas se han convertido en la alternativa más práctica mientras no exista una transmisión oficial en Estados Unidos.

¿Cuándo será la final de La Casa de los Famosos México 4?

La producción ya confirmó que la gran final está programada para el 4 de octubre de 2026.

Hasta entonces, el reality continuará con sus tradicionales galas de nominación, salvación y eliminación, además de las dinámicas diarias que suelen convertirse en tendencia en redes sociales.

Resulta llamativo que uno de los programas más vistos de la televisión mexicana todavía no tenga una distribución oficial para un mercado tan importante como el hispano en Estados Unidos. La audiencia existe y es enorme. Basta con ver la actividad en redes sociales cada noche para comprobar que el interés cruza la frontera mucho más rápido que la propia transmisión del programa.

Por ahora, quienes buscan cómo ver La Casa de los Famosos México 4 desde Estados Unidos tendrán que conformarse con seguir el minuto a minuto, los videos y las reacciones que publican las cuentas oficiales. No es la experiencia completa, pero sí la forma legal de mantenerse al día con todo lo que ocurre dentro de la casa.

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