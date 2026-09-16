Cómo votar en las elecciones de 2026 en Virginia, Texas, Florida, California y Nueva York

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Estas son las fechas de registro, opciones para votar. Foto: Envato

Las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos serán el 3 de noviembre de 2026 y no incluirán la elección de presidente. Los votantes de Virginia, Texas, Florida, California y Nueva York elegirán representantes al Congreso, además de cargos estatales y locales que dependerán de cada jurisdicción.

Para votar, es necesario cumplir los requisitos establecidos por el estado, estar registrado dentro del plazo correspondiente y revisar la boleta que corresponde al domicilio electoral.

¿Qué se votará en las elecciones de 2026?

Las elecciones de 2026 renovarán parte del Congreso de Estados Unidos y definirán numerosos cargos estatales y locales. La cantidad y el tipo de contiendas que aparecerán en la boleta dependen del estado, condado, ciudad y distrito electoral.

En Virginia se elegirá un escaño del Senado de Estados Unidos y los 11 escaños de la Cámara de Representantes. También habrá cargos locales y tres propuestas para modificar la Constitución estatal. La boleta incluirá además una elección especial para la Cámara de Delegados en el Distrito 20, según corresponda al domicilio del votante.

En Texas estarán en juego la gubernatura y otros cargos del Ejecutivo estatal, además de un escaño del Senado federal y los 38 distritos de la Cámara de Representantes. También habrá elecciones para la Legislatura estatal, cargos judiciales y puestos locales que pueden variar según el condado.

En Florida se elegirán gobernador y vicegobernador, fiscal general, director financiero y comisionado de Agricultura. También se votará por los 28 representantes federales, además de escaños del Senado y la Cámara estatales, jueces y determinados cargos de condado y distritos especiales.

En California se elegirá gobernador y otros cargos constitucionales estatales. La boleta también incluirá los 52 escaños de la Cámara de Representantes, 20 distritos del Senado estatal, los 80 distritos de la Asamblea y cargos judiciales. Las elecciones locales dependen de cada condado.

En Nueva York se elegirán gobernador, vicegobernador, fiscal general y contralor, además de los representantes federales, legisladores estatales, jueces y otros cargos locales. El estado tiene 26 distritos para la Cámara de Representantes.

¿Qué debe hacer una persona para votar?

El primer paso es verificar el registro electoral y confirmar que los datos personales y el domicilio estén actualizados. Después hay que revisar las fechas establecidas por el estado para registrarse o modificar la información.

También es importante consultar la boleta correspondiente al domicilio. Dos personas que viven en el mismo estado pueden tener elecciones locales diferentes porque pertenecen a distintos condados, ciudades o distritos.

La votación puede hacerse de distintas maneras según el estado. Algunas jurisdicciones ofrecen votación anticipada, voto por correo o registro el mismo día bajo determinadas condiciones.

¿Cómo votar en Virginia en 2026?

Virginia tiene como fecha límite para registrarse o actualizar el registro el 23 de octubre de 2026. El estado permite hacerlo por internet mediante el portal electoral, además de ofrecer formularios y oficinas locales de registro.

Una particularidad de Virginia es que quienes no se hayan registrado dentro del plazo regular todavía pueden utilizar el registro el mismo día hasta el día de la elección. En ese caso deben registrarse en persona y emitir una boleta provisional.

La votación anticipada en persona está programada del 18 de septiembre al 31 de octubre. Los votantes también pueden solicitar una boleta para votar por correo hasta el 23 de octubre.

La boleta de Virginia incluirá un escaño del Senado de Estados Unidos, los 11 escaños de la Cámara de Representantes y cargos locales. Además, los electores encontrarán tres propuestas de enmienda constitucional relacionadas con derechos reproductivos, matrimonio entre personas del mismo sexo y restauración del derecho al voto para determinadas personas que hayan cumplido condenas penales.

¿Cómo votar en Texas en 2026?

Texas tiene como fecha límite para registrarse el 5 de octubre de 2026. La Secretaría de Estado también establece que la votación anticipada en persona comenzará el 19 de octubre y terminará el 30 de octubre.

Quienes necesiten votar por correo deben presentar la solicitud correspondiente antes del 23 de octubre, fecha en la que debe ser recibida por el funcionario encargado de la votación anticipada.

La elección tendrá una boleta amplia. Los texanos elegirán gobernador, vicegobernador, fiscal general, contralor y otros cargos estatales. También estarán en juego un escaño del Senado de Estados Unidos y los 38 distritos de la Cámara de Representantes.

La boleta puede incluir además cargos de la Legislatura estatal, jueces y funcionarios locales. Estos últimos dependen del condado y del lugar donde esté registrado el votante.

¿Cómo votar en Florida en 2026?

En Florida, la fecha límite para registrarse para la elección general es el 5 de octubre de 2026. La votación anticipada obligatoria se realizará del 24 al 31 de octubre.

Quienes quieran votar por correo deben solicitar la boleta antes del 22 de octubre. La División de Elecciones recomienda consultar al Supervisor of Elections del condado para conocer los lugares y horarios disponibles.

La boleta estatal incluirá la elección de gobernador y vicegobernador, fiscal general, director financiero y comisionado de Agricultura. También estarán en disputa los 28 escaños de Florida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Dependiendo del lugar de residencia, los votantes también pueden encontrar elecciones para el Senado estatal, la Cámara de Representantes de Florida, jueces, comisiones de condado, juntas escolares y otros cargos locales.

¿Cómo votar en California en 2026?

California tiene como fecha límite regular para registrarse el 19 de octubre de 2026. El estado permite registrarse en línea, por correo y mediante las opciones disponibles a través de las oficinas electorales de los condados.

Si una persona no se registra antes de esa fecha, California permite utilizar el registro condicional el mismo día desde el 20 de octubre hasta el 3 de noviembre. El votante puede registrarse y emitir una boleta provisional en una oficina electoral del condado o en los lugares habilitados.

California también ofrece voto por correo. Los funcionarios electorales de los condados deben comenzar a enviar las boletas a los votantes registrados a más tardar el 5 de octubre.

En la elección general se votará por gobernador y otros cargos estatales, además de los 52 representantes de California en la Cámara de Representantes. También estarán en juego 20 escaños del Senado estatal, los 80 de la Asamblea y distintos cargos judiciales.

¿Cómo votar en Nueva York en 2026?

Nueva York tiene como fecha límite para registrarse el 24 de octubre de 2026. La solicitud debe ser recibida por la Junta Electoral correspondiente para que la persona pueda votar en la elección general.

El estado tendrá votación anticipada del 24 de octubre al 1 de noviembre. También existen opciones de voto anticipado por correo y voto en ausencia, cada una con sus propios plazos.

Los neoyorquinos elegirán gobernador, vicegobernador, fiscal general y contralor. La elección también incluye los 26 distritos de la Cámara de Representantes, además de puestos del Senado y la Asamblea estatal, cargos judiciales y elecciones locales.

En la ciudad de Nueva York y otros municipios pueden aparecer contiendas adicionales. El contenido de la boleta depende del distrito y de la jurisdicción donde esté registrado cada votante.

¿Cómo saber qué aparecerá en mi boleta?

La boleta no es igual para todas las personas que viven en un mismo estado. El domicilio electoral determina los distritos y las elecciones locales que corresponden a cada votante.

Por eso, antes de votar conviene consultar el registro electoral y la boleta oficial. Virginia ofrece una herramienta para revisar el registro, el distrito electoral y el lugar de votación.

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