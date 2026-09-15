Jugador de Ohio gana 2 millones de dólares con Powerball: premio mayor sube a 271 millones

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Próximo sorteo se celebra este 16 de septiembre. Foto: MargJohnsonVA / Shutterstock

El premio mayor del Powerball se sigue acumulando, pero la suerte le sonrió a dos jugadores de Ohio, quienes sacaron boletos con valor de 2 millones y 100 mil dólares.

Según informó la lotería en su sitio web, uno de los ganadores está en la ciudad de Powell, cerca de Columbus, y fue comprado en Sawmill Parkway Duchess. El segundo compró su ticket en una tienda de Medina llamada Get Go, obteniendo una cantidad menor, pero significativa.

Ambos boletos participaron en el sorteo del 14 de septiembre, que arrojó los números 19-20-57-61-67 y Powerball 22.

¿De cuánto es el premio mayor del Powerball?

El próximo sorteo se celebrará este miércoles 16 de septiembre, con un bote acumulado de 271 millones de dólares. Las probabilidades de ganar el premio mayor es 1 de cada 292 millones 201 mil 338 probabilidades, según Powerball.

El premio incluye una opción de pago en efectivo por valor de 115.1 millones de dólares.

Generalmente, los ganadores optan al efectivo en lugar de los pagos a plazos, pese a ser prácticamente la mitad del bote, ya que es un pago más directo e inmediato. Sin embargo, ambos métodos deben atravesar por fuertes deducciones por impuestos federales y estatales.

Después de tres meses de acumulado, el premio mayor de Powerball consiguió un ganador en el sorteo del pasado 12 de agosto. Un afortunado jugador de Illinois acertó los seis números, incluyendo la bola roja, y obtuvo mil 40 millones de dólares.

Aunque fue el bote más alto en lo que va de 2026 y el octavo más grande en la historia de Powerball, todavía muy lejos del primer lugar: de 2 mil 40 millones de dólares, entregado a un jugador de California en noviembre de 2022.

Cabe recordar que ahora los botes del premio mayor del Powerball también se sortean en Reino Unido, luego de la histórica expansión que hizo la lotería. Esto indica que las probabilidades de ganar para los jugadores de Estados Unidos están ahora divididas.

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