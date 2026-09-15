El Mes de la Herencia Hispana trae El Tiny con Los Tigres del Norte, Mon Laferte y más

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El Tiny 2026 comenzó el 15 de septiembre. Foto: AFP

El Mes de la Herencia Hispana trae una nueva edición de El Tiny, la serie especial de conciertos de NPR Music que cada año adapta su reconocido formato Tiny Desk para celebrar a artistas latinos y latinoamericanos.

La edición 2026 reúne a 10 artistas de distintos países y generaciones, con propuestas que van desde la cumbia y el norteño hasta el jazz, el ska, el pop, el rock y el género tejano.

Mon Laferte fue la encargada de abrir la temporada con una nueva sesión de Tiny Desk, mientras que Los Tigres del Norte, Los Mirlos, Draco Rosa, Panteón Rococó y otros artistas tendrán sus propias presentaciones durante las próximas semanas.

¿Qué es El Tiny y qué tiene que ver con el Mes de la Herencia Hispana?

El Tiny es una edición especial de Tiny Desk, el formato de conciertos íntimos creado por NPR Music. Cada año, durante el Mes de la Herencia Hispana, el programa cambia su programación para presentar artistas latinos y latinoamericanos.

La serie comenzó en 2021 y busca reunir diferentes expresiones de la música latina en un formato que acerca a los artistas a la audiencia. Las presentaciones se graban detrás del conocido escritorio de NPR, en un espacio mucho más reducido que el de un concierto tradicional.

Las sesiones se estrenarán progresivamente a través del canal de YouTube de NPR Music y de su sitio web.

¿Qué artistas estarán en El Tiny 2026?

La programación reúne a 10 artistas y proyectos musicales procedentes de distintos países y con estilos diferentes.

El cartel está integrado por Mon Laferte, Los Mirlos, Yendry, Alex Ferreira, Melissa Aldana y Gonzalo Rubalcaba, Panteón Rococó, Tim Bernardes, Los Texmaniacs, Draco Rosa y Los Tigres del Norte.

La selección incluye representantes de Chile, México, Perú, Puerto Rico, Brasil, República Dominicana y Estados Unidos. También incorpora distintas generaciones de músicos, desde agrupaciones con décadas de trayectoria hasta artistas de generaciones más recientes.

Los Mirlos llevarán la cumbia amazónica a El Tiny

Los Mirlos, pioneros de la cumbia amazónica psicodélica en Perú, forman parte de la nueva temporada después de más de cinco décadas de trayectoria.

La agrupación de Moyobamba desarrolló un sonido característico a partir de las guitarras eléctricas y los ritmos tropicales, con una propuesta que se convirtió en una de las expresiones más reconocidas de la cumbia amazónica peruana.

Su inclusión en El Tiny llega después de un periodo de mayor presencia internacional. La agrupación ha llevado su música a escenarios fuera de Perú y durante el último año se presentó en espacios como Coachella y el Lincoln Center.

¿Cuándo se podrán ver las presentaciones de El Tiny?

El Tiny 2026 comenzó este 15 de septiembre y tendrá estrenos hasta el 15 de octubre. Las sesiones no se publicarán todas el mismo día, sino que aparecerán progresivamente durante ese periodo.

Las presentaciones estarán disponibles en el canal de YouTube de NPR Music y en el sitio web de Tiny Desk. NPR también anunció contenido relacionado a través de Alt.Latino, sus redes sociales y las estaciones afiliadas de la cadena en Estados Unidos.

La organización todavía no ha publicado el calendario individual completo de cada artista. Por ahora, la programación confirmada permite conocer quiénes formarán parte de esta celebración musical del Mes de la Herencia Hispana.

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