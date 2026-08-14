Delta Airlines volará directo desde Austin a París a partir de marzo de 2027

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Foto generada con Gemini

Delta Air Lines amplió su oferta internacional desde Texas con una nueva ruta directa entre Austin y París, que comenzará a operar el 27 de marzo de 2027.

La compañía ofrecerá un vuelo diario sin escalas entre el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom (AUS) y el Aeropuerto Charles de Gaulle (CDG) durante la temporada de verano. La ruta será operada con aviones Airbus A330-900, de acuerdo con el comunicado de prensa.

El nuevo servicio permitirá conectar directamente la capital de Texas con Francia y, a través del centro de operaciones de Air France en París, facilitará conexiones hacia más de 70 destinos en Europa, India y África.

Actualmente, los viajeros que salen de Austin y quieren llegar al aeropuerto Charles de Gaulle de París deben hacer al menos una escala en Nueva York. Entre las opciones disponibles se encuentran itinerarios que conectan Austin con Nueva York y posteriormente con París, con tarifas que pueden rondar los mil 124 dólares, dependiendo de la fecha y las condiciones de la reserva.

¿Cuándo comenzarán los vuelos entre Austin y París?

La nueva ruta comenzará el 27 de marzo de 2027 y tendrá una frecuencia diaria durante la temporada de verano.

Según Delta, será la primera vez que exista un servicio regular sin escalas entre Austin y París, lo que ampliará las opciones para los pasajeros de Texas que viajen hacia Europa.

La conexión también beneficiará a viajeros de otras ciudades del centro de Texas que utilizan Austin como punto de partida para vuelos internacionales.

¿Qué avión utilizará Delta para la nueva ruta?

Delta utilizará un Airbus A330-900, uno de los aviones de fuselaje ancho de su flota para vuelos de larga distancia.

La aeronave contará con cuatro categorías de servicio:

Delta One con asientos que se convierten en camas completamente horizontales y puertas para mayor privacidad

Delta Premium Select con asientos más amplios, mayor reclinación y espacio adicional para las piernas.

Delta Comfort con mayor espacio que la cabina económica estándar.

Delta Main es la clase económica principal de la compañía.

La disponibilidad de cada categoría dependerá del vuelo y de la configuración asignada al servicio.

¿Qué otras rutas internacionales tiene Austin?

Delta será la única aerolínea estadounidense que ofrecerá un vuelo sin escalas entre Austin y Europa con esta nueva conexión a París.

Actualmente, otras aerolíneas europeas también conectan Austin directamente con ciudades del continente. British Airways vuela hacia Londres, Lufthansa opera la ruta a Frankfurt y KLM ofrece vuelos hacia Ámsterdam.

Con la incorporación de París, los pasajeros que salen de Austin tendrán más alternativas para llegar directamente a los principales centros de conexión europeos.

¿Cuántos destinos ofrecerá Delta desde Austin?

La nueva ruta forma parte de una expansión más amplia de Delta en el aeropuerto de Austin.

La aerolínea espera operar 30 destinos sin escalas desde Austin para el verano de 2027, con más de 70 vuelos diarios en los días de mayor demanda.

Entre las nuevas conexiones se encuentra un vuelo hacia Phoenix, además de rutas existentes hacia Asheville, Columbus, Kalispell y Kansas City.

En el ámbito internacional, Delta también mantiene vuelos sin escalas desde Austin hacia Cancún y Cabo San Lucas.

La compañía agregará además un vuelo directo hacia San Diego en abril de 2027.

¿Delta está aumentando sus operaciones en Austin?

La aerolínea ha incrementado su presencia en la ciudad durante los últimos meses.

Delta abrió recientemente una base para auxiliares de vuelo en Austin y el 13 de agosto de 2026 inauguró un nuevo Delta Sky Club en el aeropuerto.

La compañía también contempla la apertura de un segundo Sky Club como parte de la expansión prevista para el aeropuerto Austin-Bergstrom.

Además de París, Delta comenzará a operar una nueva ruta entre Austin y San José, California, en octubre de 2026. En abril de 2027 está previsto que ese servicio aumente a dos vuelos diarios.

La nueva conexión con París se suma así a una estrategia de crecimiento que busca convertir Austin en un punto de conexión cada vez más importante para los viajes nacionales e internacionales.