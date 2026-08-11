En California, el programa MyFirstEV te da un descuento de $3,500 para un auto eléctrico

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El mercado automotriz en Estados Unidos suma un nuevo incentivo estatal destinado a acelerar la transición hacia la movilidad sustentable. El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció formalmente el programa MyFirstEV, una iniciativa diseñada para que los fabricantes de automóviles ofrezcan descuentos de hasta 3 mil 500 dólares a los residentes que realicen la compra o arrendamiento de su primer vehículo de cero emisiones (ZEV, por sus siglas en inglés).

A diferencia de otros estímulos fiscales tradicionales que requieren tramitaciones complejas o declaraciones de impuestos posteriores, estos ahorros se aplicarán directamente sobre el precio final de venta antes de que el automóvil salga del concesionario, sin necesidad de realizar solicitudes extras ni papeleos adicionales al momento de la transacción.

Durante la presentación del proyecto, Newsom destacó el liderazgo energético de la región al aseverar que California cuenta actualmente con más almacenamiento de baterías conectado a su red eléctrica que cualquier otro estado, superando los 21 mil megavatios de baterías capaces de absorber y gestionar la energía proveniente del sol.

Cómo participar en el programa MyFirstEV

La implementación del programa contempla un despliegue progresivo según el fabricante. A partir del mes de agosto, los residentes de California pueden dirigirse a cualquier concesionario o centro de ventas autorizado de marcas pioneras como Hyundai, Lucid o Tesla para comprar o arrendar su primer vehículo eléctrico de cero emisiones.

Cronograma oficial establece la incorporación paulatina de otras grandes firmas

1- Agosto: Ford, Chevrolet, Rivian, KIA

2- Septiembre: Toyota, Lexus, Honda y Subaru

3- Noviembre: Mitsubishi

La iniciativa recibió un sólido respaldo por parte de las autoridades ambientales de la entidad. “El programa MyFirstEV hace posible que más californianos tengan acceso a vehículos eléctricos”, declaró Yana García, Secretaria de Protección Ambiental de California. “Con este programa, seguimos liderando el sector mediante políticas innovadoras que limpian nuestro aire, protegen la salud y ofrecen opciones más asequibles para los trabajadores”.

Por su parte, Lauren Sánchez, presidenta de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB), afirmó: “California vuelve a liderar con acciones audaces y decisivas, ampliando el acceso a los beneficios de los vehículos de cero emisiones con el lanzamiento del programa MyFirstEV”. La funcionaria añadió además que este incentivo busca que las familias logren respirar un aire más fresco y limpio, mientras disfrutan de un menor costo de “combustible y mantenimiento, y la oportunidad de ser parte del futuro de aire limpio de California”.

Montos, presupuesto y cómo funciona el beneficio en concesionarios

El mecanismo operativo de MyFirstEV está estructurado para entregar un impacto directo en el bolsillo del consumidor final, garantizando un descuento directo de 3 mil 500 dólares en la adquisición de unidades cero emisiones completamente nuevas dentro de la red de distribuidores participantes.

Condiciones y requisitos para optar por el incentivo MyFirstEV

El reglamento del programa establece topes específicos en el Precio de Venta Sugerido por el Fabricante (MSRP) para asegurar que la ayuda llegue a los segmentos de precios más accesibles del mercado:

-Vehículos nuevos de cero emisiones: Aplica para modelos con un precio de venta sugerido por el fabricante de hasta 50 mil dólares, sobre el cual se descontarán 3 mil 500 dólares de forma inmediata.

-Vehículos usados de cero emisiones: Se contempla un reembolso de mil 750 dólares para automóviles usados comercializados por un valor de hasta 25 mil dòlares.

Los interesados pueden verificar en el portal web oficial del programa MyFirstEV la nómina actualizada de fabricantes y concesionarios en convenio con el estado de California. Asimismo, se prevé la incorporación paulatina de marcas adicionales como Honda, Lexus, Mitsubishi, Rivian, Subaru, Toyota y Volvo durante las siguientes etapas de expansión.

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