Operativo especial en Texas por Labor Day: estas son las infracciones que más vigilarán en las carreteras

GENERANDO AUDIO...

Foto generada con Gemini

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) aumentará la presencia de agentes en las carreteras durante el fin de semana de Labor Day. El operativo se realizará entre el viernes 4 y el lunes 7 de septiembre como parte de la campaña Operation Crash Awareness Reduction Effort (CARE).

¿Qué infracciones vigilará la policía en Texas?

El operativo tendrá como objetivo detectar algunas de las conductas que pueden aumentar el riesgo de accidentes en las carreteras.

Entre las principales infracciones que estarán bajo vigilancia se encuentran:

Exceso de velocidad.

Conducir bajo los efectos del alcohol.

Incumplir la ley Move Over, Slow Down.

No utilizar el cinturón de seguridad.

Conducir mientras se utiliza el teléfono u otros dispositivos que generen distracciones.

Otras infracciones de las normas de tránsito.

El DPS también pidió a los conductores reducir la velocidad cuando existan malas condiciones en la carretera o cuando circulen por zonas de construcción.

¿Qué dice la ley Move Over, Slow Down?

Esta norma exige a los conductores tomar precauciones cuando encuentren vehículos de emergencia, asistencia vial o servicios públicos detenidos en el costado de la carretera.

En una vía con varios carriles que circulan en la misma dirección, el conductor debe cambiarse del carril más cercano al vehículo detenido cuando sea posible. Si no puede hacerlo de forma segura, debe reducir la velocidad.

El incumplimiento de esta norma puede generar una infracción. En Texas, la ley contempla multas de hasta mil 250 dólares para determinadas violaciones, mientras que las consecuencias pueden aumentar cuando el incumplimiento provoca lesiones.

Más de 13 mil infracciones por esta norma en 2026

La vigilancia sobre esta conducta ya registra cifras importantes durante este año, de acuerdo con el portal del medio de comunicación Dallas Express.

Los agentes de la Patrulla de Carreteras de Texas han contabilizado más de 13.215 infracciones a la ley Move Over, Slow Down en lo que va de 2026.

El DPS volverá a prestar atención a esta norma durante el fin de semana largo, cuando se espera un aumento del tránsito en las principales carreteras del estado.

¿Qué pasó durante el operativo de Labor Day de 2025?

Las cifras del año pasado muestran el nivel de vigilancia que puede alcanzar la campaña.

Durante el operativo de Labor Day de 2025, los agentes emitieron más de 63 mil multas y advertencias.

Entre ellas hubo 5 mil 233 por exceso de velocidad y 1 mil 594 por conducir sin seguro. Los agentes también registraron más de 346 infracciones relacionadas con el uso del cinturón de seguridad o sistemas de retención infantil.

El operativo de 2025 también terminó con 211 arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol (DWI) y 250 arrestos por delitos graves.

Estos resultados forman parte del antecedente que acompaña el despliegue de agentes previsto para este Labor Day.

¿Qué recomienda el DPS a los conductores?

El Departamento de Seguridad Pública pidió a quienes viajen durante el fin de semana que tomen varias precauciones antes y durante el recorrido.

La principal recomendación es no consumir alcohol antes de conducir. También aconseja evitar el teléfono celular y otras distracciones, utilizar siempre el cinturón de seguridad y respetar los límites de velocidad.

¿Cómo consultar las condiciones de las carreteras en Texas?

Los conductores pueden consultar las condiciones de las carreteras antes de salir mediante DriveTexas, la plataforma estatal que ofrece información sobre tráfico, cierres y condiciones de circulación.

Revisar la ruta con anticipación puede ayudar a identificar zonas con trabajos viales, accidentes u otras situaciones que puedan afectar el recorrido.

El DPS también recordó que las emergencias deben reportarse al 911.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.