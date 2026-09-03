Guía completa para observar la estación espacial china Tiangong desde EE. UU.

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La estación espacial china Tiangong sobrevolará Estados Unidos. Foto: Shutterstock

Estados Unidos se prepara para ver la estación espacial Tiangong de China desde su cielo. Tres personas entrenadas para el programa espacial de China para viajar al espacio exterior están orbitando la Tierra a bordo del complejo orbital y en muy pocos días, pasarán más de cinco horas afuera de la estructura realizando labores operativas para reparar un panel solar. Esto significa que podrás observarlos desde algunas zonas del este de Estados Unidos, siendo muy visibles desde Nueva York, por ejemplo.

Este fenómeno astronómico representa una oportunidad extraordinaria para los aficionados a la observación espacial en Norteamérica. La estructura Tiangong puede alcanzar una magnitud de aproximadamente -2, lo que le otorga un brillo similar al del planeta Júpiter. Aunque no llega a ser tan reluciente como la Estación Espacial Internacional (ISS), durante estos días será lo suficientemente brillante como para ser muy visible a simple vista, siempre y cuando el cielo permanezca despejado y sin contaminación lumínica severa.

¿Cómo ver a Tiangong desde EE. UU.?

El momento idóneo para ver la estación espacial Tiangong desde Estados Unidos (particularmente en la costa este) será justo después del anochecer durante la próxima semana. En ese intervalo de tiempo, mientras en la superficie terrestre comienza la oscuridad, la estación ubicada a cientos de kilómetros de altitud aún percibirá y reflejará con fuerza la luz directa del Sol.

¿Dónde observarla?

Según datos recopilados por la plataforma especializada Heavens Above, desde la ciudad de Nueva York será un espectáculo muy visible. Esto se debe a que la metrópoli se encuentra ubicada justo dentro del límite norte de la órbita inclinada de 41.5 grados de Tiangong, razón por la cual los neoyorquinos y residentes de áreas adyacentes podrán observar esos espectaculares pasos elevados con ángulos de trayectoria de 84 y 88 grados sobre el horizonte.

¿Cuándo verla? Estos son los horarios

A continuación, se presentan los días y rangos de hora exactos para seguir el paso de la estación espacial china Tiangong sobre el territorio estadounidense:

Jueves 3 de septiembre: 20:46–20:50 EDT — magnitud –2.2, alcanzando una elevación máxima de 84 grados.

Viernes 4 de septiembre: 19:48–19:54 EDT — magnitud –2.1, alcanzando una elevación máxima de 77 grados.

Sábado 5 de septiembre: 20:26–20:31 EDT — magnitud –2.0, alcanzando una elevación máxima de 75 grados.

Domingo 6 de septiembre: 21:05–21:08 EDT — magnitud –2.0, alcanzando una elevación máxima de 74 grados.

Lunes 7 de septiembre: 20:06–20:12 EDT — magnitud –2.1, alcanzando una elevación máxima de 77 grados.

Martes 8 de septiembre: 20:45–20:49 EDT — magnitud –2.1, alcanzando una elevación máxima de 67 grados.

Miércoles 9 de septiembre: 19:47–19:53 EDT — magnitud –2.1, alcanzando una elevación máxima de 88 grados.

¿Qué se podrá ver de Tiangong desde Estados Unidos?

La experiencia visual resulta muy similar a la de avistar la ISS. Deberás buscar con la mirada un punto de luz brillante y constante que se desplazará de manera continua por la bóveda celeste. A diferencia de un avión comercial, la estación china no cuenta con luces de navegación intermitentes o parpadeantes.

El paso visible de la estructura puede extenderse entre dos y seis minutos, siendo estos tramos los más brillantes del recorrido. Cabe destacar que, en medio del avistamiento, Tiangong puede desaparecer de un momento a otro si entra en la sombra proyectada por la Tierra, aunque reaparecerá muy pronto conforme avance en su trayectoria orbital.

Estos son los astronautas a bordo del Tiangong

Actualmente, la tripulación que encabeza la misión oficial denominada Shenzhou-23 cuenta con tres taikonautas a bordo: Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan y Li Jiaying. Este último permanecerá aproximadamente un año entero dentro del complejo.

Conoce el significado de Tiangong

En el idioma chino, la palabra Tiangong significa literalmente “Palacio Celestial”. Representa el primer puesto orbital habitado desarrollado íntegramente por China y constituye la segunda estructura artificial más brillante que orbita la Tierra en la actualidad, superada únicamente por la Estación Espacial Internacional.

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