Recortes en el programa SNAP ponen en riesgo desayunos y almuerzos escolares en Estados Unidos

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SNAP, peligran beneficios de comidas escolares. Foto: Shutterstock

Los recortes en el programa de asistencia alimentaria en Estados Unidos podrían afectar directamente a las escuelas debido a los ajustes de elegibilidad que se están haciendo, provocando que miles de estudiantes en todo el país pierdan el acceso diario al desayuno y almuerzo gratis. Hasta el momento, más de un millón de niños perdieron el acceso al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) luego de que se aprobara una ley federal.

Actualmente, los estudiantes se preparan para un nuevo ciclo escolar, pero una parte significativa de estos niños podría perder las comidas gratuitas, consideradas un apoyo importante para combatir el hambre infantil en las aulas y en sus hogares.

Reducción en los programas de asistencia social

Muchos de estos estudiantes que reciben comidas escolares gratuitas cumplen con los requisitos de elegibilidad de forma directa, ya que participan activamente en programas de ayuda social como SNAP o Medicaid.

Sin embargo, la reducción paulatina de estos programas de asistencia social pone en riesgo directo la elegibilidad para recibir comida escolar gratis, generando preocupación entre educadores, padres y organizaciones comunitarias.

“Los recortes al programa SNAP no se limitarán a los supermercados”, afirmó Clarissa Hayes, subdirectora de programas y políticas de nutrición infantil del Food Research & Action Center, una organización sin fines de lucro que lucha contra el hambre. “Realmente pondrán en peligro el acceso de los niños a las comidas escolares, lo que obviamente aumentará el hambre en casa y en las aulas, y tendrá un efecto dominó negativo en la salud y el rendimiento académico de los niños”, añadió.

Esta amenaza sale a flote, ya que se aceleraron las modificaciones en los programas federales de asistencia social, todo esto en medio del aumento constante en los precios de los alimentos y el costo de vida en general. La ley “One Big Beautiful Bill” del año pasado implementó nuevos requisitos de elegibilidad y trabajo para el programa SNAP, además de transferir nuevos costos a los estados. Aunque ya muchos perdieron los cupones alimenticios en los últimos meses, las amenazas en las escuelas pueden ser evidentes muy pronto.

“En realidad, apenas estamos empezando a ver el principio”, dijo Hayes respecto al impacto a largo plazo de esta legislación.

¿Qué dice la cobertura del programa SNAP?

El programa de comidas escolares gratis permite a los niños, que ya cumplen con los requisitos, permanecer matriculados durante un período de gracia de 30 días mientras se actualiza su estatus. Pero también los estudiantes que perdían la cobertura SNAP podían seguir recibiendo comida gratuita si sus familiares presentaban una documentación adicional que acreditara sus niveles de ingreso.

Para muchas familias de bajos recursos, estos trámites administrativos representan un obstáculo adicional. No Kid Hungry, una organización sin fines de lucro enfocada en combatir el hambre infantil, realizó una encuesta en la que los padres afirman que volver al colegio plantea decisiones importantes: elegir entre pagar facturas o comprar alimentos saludables para sus hijos.

Perder el acceso a las comidas gratis significaría que las familias deban gastar alrededor de mil dólares al año por cada estudiante, según cifras estimadas por el Centro para el Progreso Estadounidense (Center for American Progress).

Shoemaker DeMio, analista política sénior en el Center for American Progress, explica que esta carga económica aumenta considerablemente los costos de vida de las familias: “Es muchísimo dinero”, dice. “Sobre todo si hablamos de estas familias que están a punto de cumplir los requisitos para recibir ayuda y que, además, se enfrentan a una crisis económica”.

¿Quiénes reciben estos beneficios alimenticios?

Frente a la incertidumbre por los recortes federales, la respuesta regulatoria varía considerablemente según la ubicación geográfica y la política interna de cada estado de Estados Unidos.

Actualmente, nueve estados del país ofrecen comidas escolares gratuitas universales de forma permanente a todos sus alumnos, sin importar el nivel de ingresos familiares ni la participación previa en el programa SNAP. Estos son:

California

Colorado

Maine

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Nuevo México

Nueva York

Vermont

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