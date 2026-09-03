¿Por qué se celebra Labor Day? Origen del feriado

GENERANDO AUDIO...

Labor Day reconoce la lucha de los trabajadores en el siglo XIX. Foto: Shutterstock

Labor Day se celebra anualmente cada primer lunes de septiembre. Durante el feriado federal, millones de estadounidenses e inmigrantes arraigados disfrutan del día libre y fin de semana largo.

Aunque participan en reuniones familiares, hacen barbacoas o salen de compras, detrás de la jornada de descanso existe una profunda historia vinculada a las luchas de los trabajadores en Estados Unidos.

Según describe el portal de usa.gov, el Labor Day está dedicado a reconocer las contribuciones y los logros de los trabajadores del país.

¿Cuál es el origen del Labor Day?

Actualmente, el Día del Trabajo suele asociarse con el final del verano y el regreso a clases, pero sus raíces se encuentran en el movimiento obrero de finales del siglo XIX. En aquel entonces, millones de trabajadores enfrentaban jornadas extensas, salarios bajos y condiciones laborales peligrosas.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, Estados Unidos atravesaba una rápida industrialización. Según cuenta el portal History, en un artículo dedicado al Labor Day, las fábricas, minas y otros centros de producción crecían mientras una gran cantidad de personas abandonaba las actividades agrícolas para incorporarse al trabajo industrial.

El empleado estadounidense promedio podía trabajar 12 horas al día, siete días a la semana. Incluso niños de apenas 5 o 6 años laboraban en fábricas, molinos y minas en algunos lugares. Los trabajadores también enfrentaban problemas relacionados con la seguridad, la ventilación, las instalaciones sanitarias y los periodos de descanso.

Frente a la situación, los sindicatos empezaron a formarse y a ganar fuerza. Estas organizaciones, que aún existen prácticamente en todas las grandes empresas, impulsaban huelgas, manifestaciones y otras acciones para reclamar mejores salarios, jornadas más cortas y condiciones laborales más seguras.

Y la idea esencial del Labor Day fue establecer una jornada dedicada a reconocer a los trabajadores que participaron en aquellos movimientos.

¿Por qué se celebra el primer lunes de septiembre?

En 1882, los primeros sindicatos estadounidenses propusieron crear un feriado para reconocer la aportación de los trabajadores al país. Doce años después, en 1894, el Congreso convirtió el primer lunes de septiembre en un feriado federal.

Pero la aprobación del Labor Day ocurrió en un momento de gran tensión entre trabajadores, empresas y gobierno. En mayo de 1894, empleados de la Pullman Palace Car Company, en Chicago, iniciaron una huelga para protestar contra reducciones salariales y el despido de representantes sindicales.

Según History, el conflicto escaló cuando el sindicato American Railway Union, dirigido por Eugene V. Debs, convocó un boicot contra los vagones Pullman. La protesta terminó afectando el transporte ferroviario en distintas partes del país.

El gobierno federal envió tropas a Chicago para intentar terminar con la huelga, pero los enfrentamientos provocaron la muerte de más de una docena de trabajadores y Debs terminó arrestado y encarcelado.

En medio de ese clima de tensión laboral, el Congreso aprobó la legislación que convirtió Labor Day en un feriado legal. El 28 de junio de 1894, el presidente Grover Cleveland firmó la ley.

Para este 2026, millones de personas volverán a reunirse para disfrutar del fin de semana largo, manteniendo una tradición que incluye desfiles, reuniones públicas y actividades comunitarias, picnics, barbacoas, eventos deportivos y fuegos artificiales.

Además, en los días previos a Labor Day, múltiples tiendas de Estados Unidos activan ofertas en electrodomésticos, colchones y otros artículos, con el objetivo de liquidar los productos de verano y abrir espacio para el inventario de invierno.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.