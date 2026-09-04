Tráfico pesado este Labor Day 2026: horarios clave para evitar retrasos

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Foto generada con Gemini

El fin de semana de Labor Day 2026 provocará un aumento importante del tráfico en las carreteras de Estados Unidos. La Asociación Americana del Automóvil (en inglés, American Automobile Association), identificó las horas con mayor congestión entre el viernes 4 y el lunes 7 de septiembre, por lo que elegir el momento de salida puede ayudar a reducir los retrasos.

El feriado se celebra el lunes 7 de septiembre y representa para muchas familias una de las últimas oportunidades para realizar viajes antes del cierre de la temporada de verano.

Labor Day 2026: Este viernes será uno de los días más complicados para el tráfico en Estados Unidos

El viernes 4 de septiembre concentrará una parte importante de los desplazamientos. INRIX prevé que el tráfico será más intenso entre el mediodía y las 8:00 pm, cuando los viajes por el feriado se sumarán a los desplazamientos habituales de la jornada laboral.

Quienes tengan flexibilidad deberían intentar salir antes del mediodía para reducir las posibilidades de encontrar las mayores congestiones.

El jueves 3 también tendrá una franja complicada, principalmente entre las 2:00 p. m. y las 7:00 p.m. Salir antes de la 1:00 p. m. puede ayudar a evitar buena parte de ese incremento.

Labor Day 2026: El sábado también tendrá horas de tráfico intenso

El sábado 5 de septiembre tendrá un patrón diferente al de los días laborales. La circulación aumentará durante la mañana a medida que las personas se dirijan hacia playas, parques, zonas turísticas y otros destinos.

La franja con mayor congestión estará entre la 1:00 p. m. y las 5:00 p. m. Por eso, quienes tengan previsto viajar ese día encontrarán mejores condiciones si salen antes de las 10:00 a. m.

El tráfico puede ser especialmente intenso cerca de los destinos turísticos, incluso cuando las carreteras interestatales todavía presenten una circulación relativamente fluida.

El lunes habrá más tráfico durante el regreso

El lunes 7 de septiembre será una de las jornadas más importantes para los viajes de regreso.

INRIX identifica entre las 2:00 p. m. y las 5:00 p. m. una de las principales franjas de congestión. Quienes puedan modificar sus planes deberían intentar completar el recorrido antes del mediodía o esperar hasta después de las 5:00 p. m.

La situación puede complicarse especialmente en las carreteras que conectan destinos turísticos con las grandes áreas metropolitanas. Después de varios días fuera de casa, miles de conductores coincidirán en las mismas rutas durante un periodo reducido.

Estas son algunas de las rutas que podrían registrar retrasos

Las grandes ciudades y sus principales corredores de salida estarán entre los puntos con mayor presión vehicular.

INRIX identificó algunas rutas con potencial para registrar importantes aumentos en los tiempos de viaje, entre ellas la I-90 hacia Seattle, la I-93 entre Boston y Manchester, la Long Island Expressway entre Nueva York y los Hamptons, la I-10 entre Los Ángeles y Palm Springs y la I-4 entre Tampa y Orlando.

La duración de los recorridos puede aumentar considerablemente durante los periodos de mayor congestión. Algunos desplazamientos entre ciudades del noreste pueden tardar más del doble de lo habitual.

Labor Day traffic and travel: Busiest times to drive and fly https://t.co/wEsINsgyiV — ABC11 EyewitnessNews (@ABC11_WTVD) September 4, 2026

¿Cuál es el mejor momento para viajar?

Para quienes puedan elegir el horario, la recomendación general es salir temprano y evitar las tardes.

Como referencia, el jueves conviene salir antes de la 1:00 p. m.; el viernes, antes del mediodía; y el sábado, antes de las 10:00 a. m.

Para el regreso del lunes, las mejores alternativas son completar el viaje antes del mediodía o esperar hasta después de las 5:00 p. m.

El domingo 6 de septiembre puede ofrecer condiciones más favorables para determinados recorridos, aunque todavía pueden producirse congestiones cerca de playas, parques, centros turísticos y otros lugares con alta afluencia.

Revisar el vehículo también puede evitar retrasos

AAA recomienda revisar el vehículo antes de emprender un viaje largo, especialmente los neumáticos, la batería y los niveles de líquidos.

La organización también aconseja llevar agua, alimentos, un botiquín básico, una linterna y cables para batería en caso de una avería.

Durante el Labor Day del año pasado, AAA atendió cientos de miles de solicitudes de asistencia en carretera, con problemas relacionados principalmente con neumáticos, baterías y remolques.

Con más vehículos en las carreteras durante el fin de semana largo, una avería puede aumentar todavía más el tiempo de viaje. Planificar la salida fuera de las horas de mayor congestión y revisar el automóvil antes de partir puede ayudar a reducir los contratiempos.

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