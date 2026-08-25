La trayectoria oficial del eclipse lunar de agosto y su paso exacto por EE. UU.

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Foto: Shutterstock

Este 27 y 28 de agosto, Estados Unidos y toda América Latina podrán apreciar un impresionante eclipse lunar. Además, el fenómeno podrá observarse en diversas regiones de Europa y África cuando la Luna atraviese la sombra de la Tierra durante la noche. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) informó que el punto máximo para ver el espectáculo astronómico se desplegará en su mayor esplendor durante la madrugada de la costa este estadounidense.

¿A qué hora ver el eclipse lunar?

Según datos provistos por el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, el punto máximo del fenómeno ocurrirá exactamente a las 4:13 horas UTC, mientras que la fase parcial comenzará previamente a las 2:34 horas UTC. Entre estos horarios, más del 96% del disco lunar estará sumergido dentro de la umbra, la zona central y más oscura de la sombra terrestre.

Aunque el satélite natural no quedará cubierto en su totalidad, se tratará de uno de los eclipses parciales más completos y espectaculares de los últimos años.

Horarios clave y paso exacto por la costa Este y Oeste

En la costa este de Estados Unidos, el comienzo de la fase parcial se producirá a las 10:34 p. m. (22:34 horas) del jueves 27 de agosto. No obstante, la hora exacta de cada etapa dependerá de la ubicación geográfica de la persona, por lo que algunas zonas disfrutarán del evento durante la noche del 27 y otras en las primeras horas de la madrugada del 28.

En la costa Oeste (PDT, California), la fase parcial iniciará a las 7:34 p. m. del jueves 27 de agosto, alcanzando su punto máximo a las 9:13 p. m., concluyendo la etapa principal antes de las 11:00 p. m.

Estados donde el fenómeno se hará presente de forma destacada

La visibilidad de la Luna será sobresaliente en la mayor parte del territorio estadounidense. La trayectoria oficial y el mapa proyectado por la NASA confirman que el fenómeno podrá observarse a lo largo del país, destacando de forma especial en los siguientes estados:

California

Texas

Nueva York

Florida

Illinois

Arizona

Washington

Colorado

Georgia

Hawái

La única excepción relevante en la cobertura nacional será Alaska, región que quedará fuera del área de observación directa. De igual manera, la visibilidad del evento se extenderá hacia Europa occidental y África occidental, donde podrá contemplarse en distintas etapas según la posición de cada territorio respecto del horizonte.

¿Por qué ocurre este fenómeno astronómico?

Este evento ocurre porque la Tierra se alinea de forma precisa entre el Sol y la Luna, proyectando su propia sombra directamente sobre la superficie del satélite natural.

El punto máximo del eclipse parcial representará el instante más vistoso de la jornada, pues la superficie lunar adquirirá un tono distintivo entre rojizo y naranja como resultado de la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre. Sin embargo, no llegará a considerarse completamente una “Luna de Sangre”, debido a que el eclipse es de carácter parcial y no total.

Consejos para una mejor observación

Una de las grandes ventajas de este evento astronómico es que no requiere el uso de lentes ni filtros especiales para observar de forma segura, ya que mirar fijamente a la Luna no representa ningún riesgo para la salud visual.

Si bien se puede disfrutar a simple vista, quienes deseen apreciar en mayor detalle los relieves y cráteres de la superficie lunar pueden emplear binoculares o un telescopio básico.

Tras la culminación de este fenómeno, Estados Unidos tendrá que esperar pacientemente hasta el año 2029 para volver a disfrutar en directo de un eclipse lunar.

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