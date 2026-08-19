Un potente fenómeno de El Niño amenaza con elevar el nivel del mar

GENERANDO AUDIO...

Fenómeno El Niño en Estados Unidos 2026. Foto: Shutterstock

Aparentemente el clima no pretende dar tregua. Científicos climáticos del estado de California advierten sobre la alta posibilidad de un oleaje extremadamente elevado que podría provocar severas inundaciones costeras durante el próximo invierno.

Se prevé que ocurra una peligrosa confluencia de tres fuerzas naturales que elevarían el nivel del océano a lo largo de todo el litoral californiano: el fenómeno de El Niño —que se perfila especialmente intenso este año—, el impacto sostenido del cambio climático y la presencia de altas mareas.

“Prevemos que probablemente se alcancen los niveles del mar más altos jamás registrados en la costa de California asociados a este fenómeno”, declaró Mark Merrifield, director del Centro para los Impactos y la Adaptación al Cambio Climático de la Institución Scripps de Oceanografía, perteneciente a la Universidad de California en San Diego.

La llegada de El Niño podría alcanzar una intensidad récord

El fenómeno meteorológico de El Niño, que de acuerdo con el Centro de Predicción Climática del Servicio Meteorológico Nacional podría alcanzar una intensidad histórica durante este otoño, será el factor determinante en el comportamiento del tiempo.

Conviene recordar que El Niño influye drásticamente en los patrones del clima invernal de California, provocando que las capas superiores de las aguas en el Océano Pacífico registren un incremento notable en su temperatura. Al calentarse, la masa de agua experimenta un proceso de expansión física que eleva su nivel sobre la línea de la costa.

“A medida que avanzamos por Centroamérica, subimos por la costa oeste de México y llegamos al Golfo de California, los niveles del agua también se están acercando o incluso superando los 30 centímetros por encima del promedio en esta región”, dijo Daniel Swain, científico climático del grupo de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California.

El Niño no solo incrementa la temperatura y el volumen de las corrientes en el Pacífico oriental, sino que también aumenta la energía del oleaje en la temporada invernal y eleva las probabilidades de que los sistemas frontales de tormenta descarguen precipitaciones extraordinarias en territorio californiano, según confirman recientes investigaciones.

¿Qué dice el Centro de Predicción Climática de la NOAA?

Por su parte, el Centro de Predicción Climática (CPC), dependiente de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), informó que ha elevado las probabilidades respecto a la magnitud que alcanzará el fenómeno de El Niño a finales de 2026 en Estados Unidos y a lo largo del invierno 2026-27.

El portal especializado The Watchers reveló que el pronóstico de intensidad para el periodo comprendido entre octubre y diciembre aumentó de un 81% estimado en julio a un 95% en las lecturas de agosto. Asimismo, los modelos asignan un 90% de probabilidad entre noviembre y enero, mantenida en un 70% para el trimestre de diciembre a febrero.

El último reporte del Índice Oceánico Relativo de El Niño presentado por la NOAA arrojó que el valor medio proyectado de octubre a diciembre se ubica en +2,66 °C (+4,8 °F), con el 50% central del rango oscilando entre +2,37 °C y +2,95 °C (+4,3 °F y +5,3 °F).

Por otro lado, la cadena meteorológica FOX Weather informó que los modelos matemáticos otorgan un 69% de probabilidad a que se convierta en el fenómeno más intenso registrado desde 1950. La eventual consolidación de “Super El Niño” alterará de forma significativa los patrones meteorológicos a escala global, abriendo la puerta a que de cara al año 2027 las temperaturas promedio del planeta vuelvan a dispararse hasta niveles nunca antes vistos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.