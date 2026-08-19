Pokémon Cameras: Polaroid sacó una edición especial de cámaras inspiradas en la serie

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Polaroid lanzará tres diseños exclusivos. Foto: Huurah – Robert Way / Shutterstock

La marca estadounidense Polaroid, famosa por crear y popularizar las cámaras de fotografía instantánea, presentó una colección especial inspirada en la serie japonesa Pokémon.

Esta edición limitada incluye tres cámaras con diseños exclusivos, además de películas fotográficas y otros accesorios temáticos. Según el sitio web de Polaroid, los productos fueron creados para celebrar los 30 años de Pokémon, estrenada por primera vez en 1996.

El pasado mes de julio, Pokémon GO también celebró su décimo aniversario con un espectáculo especial del legendario Mewtwo en Times Square, Nueva York.

Polaroid está dejando claro que no hay suficientes cámaras para los miles de aficionados, así que la mejor manera de hacerte con alguno de los accesorios es inscribiéndote en la campaña de edición especial y estar atento a los boletines informativos.

¿Cómo son las cámaras Polaroid inspiradas en Pokémon?

La colección cuenta con dos versiones de la Polaroid Go Generation 3 y una edición basada en la Polaroid Now Generation 3.

Polaroid Go Gen 3 Pikachu Edition : una cámara compacta con diseño amarillo inspirado en Pikachu e incluye detalles relacionados con el personaje, como una correa con forma de cola eléctrica.

: una cámara compacta con e incluye detalles relacionados con el personaje, como una correa con forma de cola eléctrica. Polaroid Go Gen 3 Sylveon Edition : una combinación de tonos inspirados en este Pokémon de tipo hada y una correa que recuerda sus características cintas. Este personaje pertenece a la sexta generación de la historia y es una de las conocidas evoluciones del pokémon Eevee. En un principio eran solo Jolteon, Flareon y Vaporeon.

: una combinación de tonos inspirados en este Pokémon de tipo hada y una correa que recuerda sus características cintas. y es una de las conocidas evoluciones del pokémon Eevee. En un principio eran solo Jolteon, Flareon y Vaporeon. Y la Polaroid Now Gen 3 Poké Ball Edition: una cámara de mayor tamaño con apariencia basada en la clásica Pokebola que usa Ash para atrapar a los pokémones.

Todos los modelos incorporan detalles relacionados con Pokémon, como un botón de disparo con diseño inspirado en la esfera utilizada para capturar criaturas.

Además de las cámaras, Polaroid lanzó películas instantáneas con marcos especiales protagonizados por personajes como Pikachu, Sylveon y otros Pokémon, junto con accesorios como estuches, correas y álbumes temáticos.

Este año, durante el más reciente Pokémon Presents, la franquicia sorprendió a los fans confirmando lo que meses de filtraciones venían adelantando: la Generación 10 de Pokémon, con ediciones de viento y Ola, que llegará en 2027para Nintendo Switch 2.

¿Cómo apartar una cámara, cuánto cuestan y cuándo llegan?

Según precisa la compañía, los fans podrán realizar sus pedidos anticipados a partir del 25 de agosto de 2026 a través de los canales oficiales de Polaroid y Pokémon Center en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. La disponibilidad será limitada mientras existan unidades.

El lanzamiento general de la colección está previsto para el 5 de octubre de 2026, fecha en la que comenzarán las entregas y la venta oficial de los productos.

Los precios parten de 99.99 dólares para las versiones Polaroid Go Gen 3 y llegan hasta 139.99 dólares para la edición Polaroid Now Gen 3 con diseño de Poké Ball.

Asimismo, los accesorios y paquetes de película tendrán precios separados según el producto.

Polaroid recomienda a todos los interesados estar atentos a las fechas de preventa para intentar conseguir una de las cámaras inspiradas en Pokémon. “Regístrate para ser de los primeros en la lista cuando se abran las reservas”, dice la compañía.

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