Alerta de la SSA sobre el aumento de estafas por suplantación de identidad
La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) informó que un número creciente de delincuentes continúa suplantando la identidad de la agencia y de otros entes gubernamentales con el único objetivo de obtener información personal sensible o robar dinero de los ciudadanos.
¿Cómo reconocer las señales de una estafa?
Aprender a identificar estas señales de alerta resulta fundamental para reaccionar a tiempo, ignorar la amenaza y realizar la denuncia correspondiente antes de sufrir un perjuicio económico. Aunque existe una gran variedad de modalidades de engaño, la mayoría de los esquemas opera bajo la misma estructura básica:
- Suplantación de identidad: Se hacen pasar por representantes de una agencia oficial u organización reconocida para ganarse la confianza de la víctima.
- Expresan siempre un problema: Aseguran que existe un inconveniente con tu número de Seguro Social.
- Presión: Ejercen violencia psicológica para forzarte a actuar de inmediato sin darte espacio para verificar la información.
- Solicitud de pagos o datos: Te exigen el envío de dinero o la confirmación de datos confidenciales bajo pretextos urgentes.
¿Cuál es el modus operandi de las estafas más comunes?
Para no caer en estas trampas, es imprescindible conocer en detalle las herramientas y tácticas que emplean los ciberdelincuentes:
–Contacto directo no solicitado: Recibes una llamada, SMS, correo o mensaje en redes sociales exigiendo datos personales o pagos inmediatos.
–Amenazas de acciones legales: Los delincuentes amenazan con arrestarte, demandarte, suspender tu número de Seguro Social, bloquear tu cuenta oficial o embargar tus cuentas bancarias si no cumples con sus peticiones.
–Falsificación de identidades y números: Pueden suplantar los números telefónicos oficiales del gobierno o de los departamentos de policía.
–Métodos de pago no rastreables: Exigen liquidar supuestas deudas o tarifas mediante tarjetas de regalo (gift cards), tarjetas de débito prepagadas, transferencias bancarias, criptomonedas, lingotes de oro u otros metales preciosos, o mediante el envío de dinero en efectivo por correo postal.
–Manipulación progresiva: En ciertos esquemas, el estafador se toma el tiempo de “cultivar” la relación con la víctima a lo largo de días antes de formular la solicitud de dinero.
Asimismo, los delincuentes actualizan constantemente sus métodos y crean perfiles falsos en plataformas digitales utilizando imágenes, logotipos, colores corporativos y la jerga técnica propia de la Administración del Seguro Social.
¿Cómo detectar a un estafador en redes sociales?
Si recibes una interacción a nombre de la SSA en plataformas digitales, verifica las siguientes señales de falsedad:
- Bajo número de seguidores.
- Mala ortografía y redacción.
- Enlaces sospechosos: Direcciones web que no concluyen en el dominio oficial gubernamental .gov.
- Nombre de usuario incorrecto.
Puedes verificar todas las plataformas oficiales ingresando directamente al portal institucional: www.ssa.gov/socialmedia.
¿Cómo evitar ser víctima de estos fraudes?
Para proteger tu patrimonio y el de tu familia ante cualquier comunicación sospechosa, las autoridades recomiendan seguir estos pasos:
1- Haz una pausa: Si una llamada o mensaje te genera angustia o urgencia por actuar, detente inmediatamente. No tomes decisiones precipitadas y comenta la situación con alguien de confianza.
2- Corta la comunicación: Cuelga la llamada de inmediato. No hagas clic en ningún enlace recibido ni abras archivos adjuntos en correos o mensajes sospechosos.
3- Protege tus fondos: Recuerda que ninguna agencia del gobierno de EE. UU. te exigirá pagos con tarjetas de regalo, criptomonedas, transferencias inmediatas o envíos de efectivo.
¿Dónde denunciar los intentos de estafa?
Este reporte ayuda a identificar nuevas tendencias delictivas y facilita la apertura de acciones legales contra las redes de estafadores:
En la Oficina del Inspector General (OIG) puedes realizar tu reporte en línea directamente en oig.ssa.gov/report.
La Comisión Federal de Comercio ofrece asistencia para denunciar fraudes. Puedes comunicarte por teléfono al (877) 382-4357 y presionar el número 3 para ser atendido por un intérprete en español.
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