Alerta de la SSA sobre el aumento de estafas por suplantación de identidad

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Seguro Social, evita caer en estafadores 2026. Foto: Shutterstock

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) informó que un número creciente de delincuentes continúa suplantando la identidad de la agencia y de otros entes gubernamentales con el único objetivo de obtener información personal sensible o robar dinero de los ciudadanos.

¿Cómo reconocer las señales de una estafa?

Aprender a identificar estas señales de alerta resulta fundamental para reaccionar a tiempo, ignorar la amenaza y realizar la denuncia correspondiente antes de sufrir un perjuicio económico. Aunque existe una gran variedad de modalidades de engaño, la mayoría de los esquemas opera bajo la misma estructura básica:

Suplantación de identidad: Se hacen pasar por representantes de una agencia oficial u organización reconocida para ganarse la confianza de la víctima.

Expresan siempre un problema: Aseguran que existe un inconveniente con tu número de Seguro Social.

Presión: Ejercen violencia psicológica para forzarte a actuar de inmediato sin darte espacio para verificar la información.

Solicitud de pagos o datos: Te exigen el envío de dinero o la confirmación de datos confidenciales bajo pretextos urgentes.

¿Cuál es el modus operandi de las estafas más comunes?

Para no caer en estas trampas, es imprescindible conocer en detalle las herramientas y tácticas que emplean los ciberdelincuentes:

–Contacto directo no solicitado: Recibes una llamada, SMS, correo o mensaje en redes sociales exigiendo datos personales o pagos inmediatos.

–Amenazas de acciones legales: Los delincuentes amenazan con arrestarte, demandarte, suspender tu número de Seguro Social, bloquear tu cuenta oficial o embargar tus cuentas bancarias si no cumples con sus peticiones.

–Falsificación de identidades y números: Pueden suplantar los números telefónicos oficiales del gobierno o de los departamentos de policía.

–Métodos de pago no rastreables: Exigen liquidar supuestas deudas o tarifas mediante tarjetas de regalo (gift cards), tarjetas de débito prepagadas, transferencias bancarias, criptomonedas, lingotes de oro u otros metales preciosos, o mediante el envío de dinero en efectivo por correo postal.

–Manipulación progresiva: En ciertos esquemas, el estafador se toma el tiempo de “cultivar” la relación con la víctima a lo largo de días antes de formular la solicitud de dinero.

Asimismo, los delincuentes actualizan constantemente sus métodos y crean perfiles falsos en plataformas digitales utilizando imágenes, logotipos, colores corporativos y la jerga técnica propia de la Administración del Seguro Social.

¿Cómo detectar a un estafador en redes sociales?

Si recibes una interacción a nombre de la SSA en plataformas digitales, verifica las siguientes señales de falsedad:

Bajo número de seguidores.

Mala ortografía y redacción.

Enlaces sospechosos: Direcciones web que no concluyen en el dominio oficial gubernamental .gov.

Nombre de usuario incorrecto.

Puedes verificar todas las plataformas oficiales ingresando directamente al portal institucional: www.ssa.gov/socialmedia.

¿Cómo evitar ser víctima de estos fraudes?

Para proteger tu patrimonio y el de tu familia ante cualquier comunicación sospechosa, las autoridades recomiendan seguir estos pasos:

1- Haz una pausa: Si una llamada o mensaje te genera angustia o urgencia por actuar, detente inmediatamente. No tomes decisiones precipitadas y comenta la situación con alguien de confianza.

2- Corta la comunicación: Cuelga la llamada de inmediato. No hagas clic en ningún enlace recibido ni abras archivos adjuntos en correos o mensajes sospechosos.

3- Protege tus fondos: Recuerda que ninguna agencia del gobierno de EE. UU. te exigirá pagos con tarjetas de regalo, criptomonedas, transferencias inmediatas o envíos de efectivo.

¿Dónde denunciar los intentos de estafa?

Este reporte ayuda a identificar nuevas tendencias delictivas y facilita la apertura de acciones legales contra las redes de estafadores:

En la Oficina del Inspector General (OIG) puedes realizar tu reporte en línea directamente en oig.ssa.gov/report.

La Comisión Federal de Comercio ofrece asistencia para denunciar fraudes. Puedes comunicarte por teléfono al (877) 382-4357 y presionar el número 3 para ser atendido por un intérprete en español.

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