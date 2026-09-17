Estas son las consecuencias legales de hacerse pasar por ciudadano de Estados Unidos para votar

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La ley establece sanciones para quienes votan sin ser ciudadanos. Foto: Envato

En Estados Unidos, una persona que no es ciudadana no puede votar en elecciones federales y, en general, tampoco puede hacerlo en elecciones estatales.

La ley federal establece sanciones específicas para quienes votan siendo extranjeros no autorizados y para quienes afirman falsamente ser ciudadanos con el propósito de registrarse o votar.

La situación puede ser especialmente delicada para los inmigrantes porque una acción relacionada con el voto puede tener consecuencias que van más allá de la elección. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) considera la votación ilegal y ciertas falsas afirmaciones de ciudadanía al evaluar casos de inmigración y naturalización, según su guía vigente.

¿Qué ocurre si una persona que no es ciudadana vota en una elección federal?

De acuerdo con el Legal Information Institute, el artículo 18 U.S.C. § 611 establece que es ilegal que un extranjero vote en una elección en la que se elige a candidatos para cargos federales, como presidente, vicepresidente, senador o representante, salvo una excepción limitada para determinadas elecciones en las que el voto del no ciudadano esté autorizado exclusivamente para asuntos o cargos no federales y se realice de manera independiente.

La misma norma establece una multa conforme a la legislación federal, hasta un año de prisión o ambas sanciones para quien viole esta disposición.

El Departamento de Justicia ha aplicado esta legislación en casos recientes. En junio de 2026, por ejemplo, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida informó que tres personas que no eran ciudadanas se declararon culpables en casos separados relacionados con la votación ilegal en elecciones federales.

Según los registros judiciales, los acusados ​​de Brasil, Cuba y Haití, se inscribieron y votaron en elecciones federales, siendo conscientes de que no eran ciudadanos estadounidenses.

El 14 de septiembre de 2026, un gran jurado federal de Wichita, Kansas, acusó a Mariana Alexandra Dewey, de 24 años, ciudadana peruana y residente permanente de Estados Unidos, de varios delitos relacionados con su presunta participación en una elección federal sin ser ciudadana estadounidense.

NEW: Federal authorities arrested Mariana Alexandra Dewey, a citizen of Peru, on Sept. 1 for illegally misrepresenting herself as a legal U.S. citizen while voting in the 2024 general election in Kansas. @DailyCaller obtained photos of her arrest. pic.twitter.com/CxA0cDtdCZ — Reagan Reese (@reaganreese_) September 10, 2026

Según los documentos judiciales, Dewey enfrenta cargos por falsa declaración de ciudadanía, falsa declaración de ciudadanía para votar, fraude electoral y voto de una persona extranjera en una elección federal.

Los fiscales alegan que, en noviembre de 2024, la mujer se registró como votante tras afirmar falsamente que era ciudadana estadounidense. Posteriormente, habría votado en una elección que incluía candidatos a presidente, vicepresidente, senador y representante de Estados Unidos, además de cargos estatales y locales.

¿Qué consecuencias puede tener para la situación migratoria?

Las consecuencias pueden ser particularmente importantes para una persona que no tiene ciudadanía estadounidense.

USCIS señala que la ley migratoria contempla como causas de deportabilidad haber incurrido en falsas afirmaciones de ciudadanía.

La agencia también explica que una persona puede enfrentar consecuencias migratorias aunque el caso no termine en una condena penal.

La agencia actualizó en 2025 su guía sobre falsas afirmaciones de ciudadanía, registro electoral y voto ilegal dentro del contexto de naturalización. Esa actualización señala que USCIS puede emitir notificaciones para iniciar procedimientos migratorios contra personas que hayan hecho falsas afirmaciones de ciudadanía o hayan votado ilegalmente.

¿Una falsa afirmación de ciudadanía siempre significa que habrá una condena penal?

No necesariamente. Las consecuencias dependen de los hechos concretos y de la norma que pueda aplicarse.

Para el delito federal relacionado específicamente con afirmar falsamente la ciudadanía para registrarse o votar, la ley exige que la persona conozca que la afirmación es falsa y que la haga con el propósito establecido por la norma. Además, existen excepciones legales muy concretas.

¿Qué pasa si la persona pensaba que podía votar?

La respuesta depende de las circunstancias.

La ley federal contempla una excepción específica para determinadas personas que tengan padres ciudadanos estadounidenses, hayan residido permanentemente en Estados Unidos antes de los 16 años y razonablemente creyeran que eran ciudadanos cuando votaron o hicieron la afirmación.

Fuera de esa excepción, el hecho de desconocer una determinada norma no significa automáticamente que desaparezcan las consecuencias legales.

La situación también puede ser diferente cuando una persona descubre que fue registrada para votar sin haberlo solicitado o cuando existe un error administrativo. En esos casos, la evidencia sobre cómo se produjo el registro y qué hizo posteriormente la persona puede ser relevante.

La regla general es clara: la ciudadanía estadounidense es un requisito para votar en elecciones federales, y afirmar deliberadamente que se es ciudadano para registrarse o votar puede constituir un delito federal y generar consecuencias migratorias adicionales.

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