Tormentas y fuertes lluvias en Florida: estas zonas podrían volver a inundarse

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Nubes oscuras de tormenta se acumulan sobre Crescent Beach. Foto: AFP.

Florida tendrá varios días de lluvias y tormentas eléctricas, con riesgo de inundaciones localizadas, especialmente en zonas urbanas y de drenaje deficiente. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) prevé un aumento de la actividad de lluvias desde este jueves 17 de septiembre y durante el fin de semana.

El escenario ya comenzó a sentirse en el sur del estado. Este jueves, el NWS emitió avisos de inundación para sectores de Broward y Palm Beach, donde las tormentas habían dejado entre 1 y 2 pulgadas de lluvia y se esperaban acumulaciones adicionales.

La situación podría mantenerse durante los próximos días.

¿Cuándo lloverá más en Florida y hasta cuándo seguirán las tormentas?

El pronóstico apunta a una semana de lluvias frecuentes, pero el periodo de mayor atención comienza durante el fin de semana.

La oficina del NWS en Miami informó que una baja en los niveles altos de la atmósfera avanzará hacia el golfo de México y favorecerá un incremento de la humedad sobre el sur de Florida. La combinación de humedad tropical, tormentas y vientos débiles puede provocar que algunas células permanezcan sobre una misma zona durante más tiempo.

Eso es precisamente lo que preocupa para las inundaciones.

Additional flash flooding expected over sections of the Southwest, Northern Plains, and Upper Midwest over the next three days https://t.co/kPv4k077nv — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) September 17, 2026

El pronóstico oficial mantiene probabilidades elevadas de lluvia durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana en el sur de Florida. En Naples, por ejemplo, el NWS mantiene tormentas probables desde este jueves y durante los días siguientes.

En Fort Myers el panorama es parecido. El pronóstico contempla tormentas dispersas este jueves y viernes, con probabilidades que aumentan hasta 80% el sábado y 90% el domingo.

¿Qué zonas de Florida tienen mayor riesgo de inundaciones?

El sur de Florida concentra actualmente una parte importante de la preocupación, aunque el riesgo no está limitado a una sola ciudad.

Este jueves, el NWS emitió un aviso de inundación para Broward, donde las lluvias fuertes provocadas por tormentas ya estaban ocasionando anegamientos. El organismo señaló que podían caer entre 1 y 3 pulgadas adicionales en algunas áreas.

Entre las localidades mencionadas por el NWS están:

Fort Lauderdale

Pompano Beach

Deerfield Beach

Tamarac

Margate

Oakland Park

North Lauderdale

Wilton Manors

Coconut Creek

También se emitió un aviso para el este del condado de Palm Beach, donde ya se habían registrado entre 1 y 2 pulgadas de lluvia y se esperaban cantidades adicionales.

El patrón también merece atención en el suroeste del estado. Naples y Fort Myers tienen tormentas previstas durante varios días y las probabilidades aumentan hacia el fin de semana.

A plume of moisture will continue to advect across the Southwest, maintaining a flash flood threat across burn scars, slot canyons, and saturated soils. Across the Northern Plains, expect heavy rainfall (2-4 inches) later today with a flash flood threat. pic.twitter.com/yVXhmImjUb — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) September 17, 2026

Aquí hay un detalle que suele perderse entre los grandes mapas meteorológicos: no hace falta que llueva de manera uniforme en todo Florida para que aparezcan inundaciones. Una tormenta estacionaria puede descargar una cantidad importante de agua sobre un vecindario mientras unas pocas millas más allá apenas cae lluvia.

¿Por qué las lluvias pueden provocar inundaciones en Florida?

El NWS señala que los aguaceros intensos sobre áreas urbanas y zonas con drenaje deficiente serán una de las principales amenazas durante este episodio.

La situación se vuelve más complicada cuando varias tormentas pasan por el mismo sector. Las calles pueden acumular agua rápidamente y los sistemas de drenaje pueden tardar en evacuarla.

En Broward, esa situación ya se materializó este jueves. El NWS indicó que las tormentas estaban provocando inundaciones menores en zonas bajas y con problemas de drenaje.

Por eso, para los residentes de Florida el riesgo no depende únicamente de cuánto llueva durante todo el día. La intensidad y la duración de cada tormenta pueden ser mucho más importantes.

¿Habrá tormentas tropicales en el golfo de México?

Por ahora, no hay ciclones tropicales activos en el Atlántico, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

La perturbación que está favoreciendo el cambio en el tiempo sobre Florida es una baja en niveles altos de la atmósfera, no un sistema tropical identificado como tormenta o huracán.

El NWS explica que esta baja se moverá hacia Florida y después favorecerá mayor actividad de lluvias y tormentas sobre el golfo.

Eso no significa que los residentes puedan ignorar las actualizaciones. El pronóstico puede cambiar conforme avance el sistema y, sobre todo, porque las tormentas de Florida suelen tener un comportamiento muy localizado.

¿Qué deben hacer los residentes ante las lluvias intensas?

La recomendación más inmediata del NWS es sencilla: no conducir por calles inundadas. Las autoridades recuerdan que el agua puede ocultar la profundidad real de una vía y que un vehículo puede perder estabilidad rápidamente.

Si tienes que salir durante una tormenta:

Revisa los avisos del NWS antes de conducir

Evita calles con agua acumulada

No permanezcas al aire libre cuando haya actividad eléctrica

Ten especial cuidado en zonas bajas y con drenaje deficiente

Sigue los avisos locales de inundación aunque en tu vecindario no esté lloviendo

La parte más incómoda de este pronóstico es justamente su carácter irregular. Florida no tendrá necesariamente una cortina de lluvia constante durante días, pero sí puede enfrentar tormentas capaces de descargar mucha agua en poco tiempo.

Y esa diferencia importa. Para quienes viven en Broward, Palm Beach, Miami, Naples, Fort Myers y otras comunidades del sur y suroeste del estado, el punto clave será seguir la evolución de las tormentas día por día, especialmente desde este fin de semana.

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