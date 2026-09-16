Los 10 estados con los precios de la gasolina más altos

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En seis estados se pagan más de cinco dólares por galón. Foto: Scott Olson / AFP

Surtir gasolina en Estados Unidos volvió a convertirse en una preocupación para millones de combustibles, debido a que el precio regular por galón alcanzó un promedio nacional de 4.31 dólares.

Sin embargo, la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) evidencia en su sitio web que, al 16 de septiembre, algunos estados superaron ampliamente esa cifra, debido a costos de refinación, impuestos estatales, restricciones ambientales, logística de distribución y la presión internacional sobre el mercado petrolero.

¿Cuáles son los 10 estados con los precios más altos de gasolina?

California — 6.04 dólares por galón

Washington — 5.58 dólares por galón

Hawái — 5.47 dólares por galón

Nevada — 5.15 dólares por galón

Oregon — 5.12 dólares por galón

Alaska — 5.06 dólares por galón

Idaho — 4.85 dólares por galón

Utah — 4.81 dólares por galón

Illinois — 4.63 dólares por galón

Arizona — 4.61 dólares por galón

El estado de California mantiene la gasolina más cara del país, por múltiples factores: impuestos elevados, normas ambientales más estrictas que requieren combustibles con características específicas y una capacidad limitada de refinación local.

Además, las interrupciones del mercado internacional del petróleo han tenido un impacto mayor en la Costa Oeste por su menor conexión con otras regiones de suministro. Bajo esa misma problemática, la cadena mayorista Costcto comenzó a racionar su aceite de motor Kirkland Signature Full Synthetic.

Cabe destacar que el precio promedio nacional sigue lejos del máximo histórico de gasolina regular registrado en junio de 2022, cuando superó los cinco dólares por galón.

¿Por qué subieron los precios de la gasolina en septiembre?

El aumento está relacionado con varios elementos del mercado energético. Según la AAA, los precios nacionales han recibido presión por el incremento del costo del petróleo y la incertidumbre internacional, incluyendo tensiones en zonas estratégicas para el suministro mundial de crudo.

Cada estado agrega impuestos, regulaciones propias y costos diferentes de transporte y almacenamiento. Esto significa que dos conductores en estados vecinos pueden pagar precios muy distintos por el mismo combustible.

En el oeste del país, además, los precios reaccionan con mayor rapidez a los cambios del mercado, debido a las características particulares de sus refinerías y cadenas de suministro.

En este sentido, el problema comienza mucho antes de que la gasolina llegue a la estación de servicio. El precio del petróleo volvió a superar los 100 dólares por barril, mientras los conflictos internacionales y las restricciones en la capacidad de refinación han presionado el mercado de combustibles.

De acuerdo con Yahoo Finance, la combinación de problemas energéticos relacionados con el conflicto entre Estados Unidos e Irán y las limitaciones de refinación está ampliando la diferencia entre el precio del crudo y el de los combustibles refinados.

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