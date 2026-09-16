La regla de los 35 años: el secreto de los trabajadores para cobrar el cheque máximo del Seguro Social

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La SSA utiliza los 35 años para calcular su beneficio de jubilación. Foto: Envato

La llamada regla de los 35 años del Seguro Social puede marcar una diferencia importante en el monto que recibe un trabajador durante su jubilación. La Administración del Seguro Social (SSA) utiliza hasta 35 años de ingresos para calcular el beneficio y toma los años con mayores ganancias después de aplicar los ajustes correspondientes.

Esto significa que una persona que ha trabajado durante más de 35 años no necesariamente recibe un beneficio mayor por cada año adicional. Los años con ingresos más bajos pueden quedar fuera del cálculo si existen al menos 35 años con ingresos superiores.

Sin embargo, trabajar durante 35 años no garantiza el cheque máximo. La SSA señala que el beneficio depende principalmente del historial de ingresos, de la edad en que la persona comienza a cobrar y del año en que solicita la jubilación.

¿Cómo funciona la regla de los 35 años del Seguro Social?

La SSA explica que primero ajusta los ingresos de los años anteriores para reflejar los cambios en los niveles salariales. Después selecciona los 35 años con mayores ingresos ajustados, suma esas cantidades y las utiliza para obtener el promedio mensual de ingresos indexados, conocido como AIME, que en su traducción del inglés significa “Promedio de ganancias mensuales ajustadas”.

Si una persona tiene menos de 35 años de ingresos registrados, los años que faltan entran en el cálculo con un valor de cero. Esto puede reducir el promedio utilizado para determinar el beneficio.

Por esa razón, continuar trabajando después de haber acumulado 35 años puede aumentar el beneficio en algunos casos. Si un nuevo año de ingresos es superior a uno de los 35 años que ya forman parte del cálculo, puede reemplazarlo y elevar el promedio.

La SSA aclara que el cálculo no consiste simplemente en sumar los salarios de los últimos 35 años. Se seleccionan los 35 años con mayores ingresos ajustados, aunque algunos sean de períodos mucho más antiguos.

¿Por qué 35 años no garantizan el cheque máximo?

El número de años es solo una parte de la fórmula. Para acercarse al beneficio máximo, un trabajador necesita también haber registrado ingresos elevados durante esos años.

La SSA utiliza un límite anual de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social. En 2026, ese máximo imponible es de 184 mil 500 dólares. Los ingresos que superan ese límite no generan impuestos adicionales para el Seguro Social y tampoco aumentan el beneficio correspondiente a ese año.

La propia SSA utiliza como ejemplo para calcular el beneficio máximo a trabajadores que tuvieron ingresos sujetos al máximo imponible desde los 22 años. Por ello, una persona con 35 años de trabajo, pero con salarios considerablemente inferiores al máximo imponible, no alcanzaría automáticamente el beneficio máximo.

En otras palabras, los 35 años permiten completar la base del cálculo, pero el nivel de ingresos registrado durante esos años determina qué tan elevado puede ser el beneficio.

¿Cuánto puede recibir como máximo un jubilado en 2026?

La SSA establece distintos montos máximos según la edad en que el trabajador comienza a recibir sus beneficios.

Para una persona que tuvo ingresos sujetos al máximo imponible durante toda su trayectoria laboral desde los 22 años y se jubila en 2026, la agencia calcula los siguientes ejemplos:

A los 62 años, hasta 2 mil 969 dólares mensuales .

. A la edad plena de jubilación, hasta 4 mil 152 dólares mensuales .

. A los 70 años, hasta 5 mil 181 dólares mensuales.

La SSA advierte que estos montos corresponden a un trabajador que cumplió con el supuesto de ingresos máximos durante los años considerados. Una persona con ingresos inferiores puede recibir una cantidad menor.

¿Qué pasa si se trabaja más de 35 años?

Trabajar más de 35 años no significa que los años adicionales se agreguen automáticamente al cálculo. La SSA toma los 35 años con mayores ingresos ajustados, por lo que un año adicional solo puede modificar el beneficio si reemplaza a uno de los años que ya estaba incluido.

Por ejemplo, un trabajador podría tener 35 años de ingresos registrados y decidir continuar trabajando. Si el nuevo salario es mayor que el correspondiente a uno de los años utilizados para calcular su AIME, ese nuevo año puede sustituir al anterior.

Si el nuevo ingreso es menor que todos los años que ya forman parte de los 35 seleccionados, el cálculo no necesariamente aumentará por ese año adicional.

Esto convierte a la regla de los 35 años en un aspecto relevante para quienes evalúan si continuar trabajando antes de solicitar la jubilación.

¿Qué otros factores determinan el cheque del Seguro Social?

La SSA utiliza el AIME para calcular el Primary Insurance Amount (PIA), que sirve como base para determinar el beneficio de jubilación. La fórmula aplica diferentes porcentajes a distintas partes del promedio de ingresos.

Para quienes son elegibles por primera vez en 2026, la fórmula aplica 90% a los primeros 1,286 dólares del AIME, 32% a la cantidad entre 1,286 y 7,749 dólares y 15% a la parte que supere los 7,749 dólares.

Después también importa cuándo se solicitan los beneficios. La SSA señala que el monto final depende de la edad de jubilación y del año en que comienza el pago.

La regla de los 35 años, entonces, no es una fórmula para obtener automáticamente el cheque máximo. Es la parte del cálculo que determina qué años de ingresos se utilizan para establecer el promedio sobre el que después se calcula el beneficio.

Cónyuges con Seguro Social podrían rebasar 1.000 dólares mensuales en 2027; proyección de alza COLA de 3,6 % genera expectativa. https://t.co/hocTJnvgow pic.twitter.com/ShX53qbJTx — Uno TV (@UnoNoticias) September 10, 2026

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