Un estudio de la Universidad de Toronto revela que los lácteos enteros no hacen aumentar de peso

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Los lácteos enteros no aumentarían de peso como se creía. Créditos: Shutterstock.

La Universidad de Toronto realizó un estudio durante 12 semanas que verifica cómo funcionan los lácteos enteros en el cuerpo humano, un hallazgo de enorme interés para quienes buscan evitar el colesterol alto y prevenir el aumento de peso corporal.

Estos análisis, publicados recientemente en la revista The Journal of Nutrition, indican que la dieta diaria puede incluir hasta tres porciones de lácteos enteros sin afectar el peso corporal (o su composición), el metabolismo energético o los niveles de lípidos en la sangre de las personas.

Además de descartar el aumento de peso y el incremento en la presión arterial, la investigación constató que esta dieta alimentaria mejoró significativamente la ingesta de calcio, proteínas y vitamina D en los participantes.

Tales descubrimientos sugieren que las percepciones sobre los supuestos peligros de los lácteos cambian constantemente. A medida que avanza la tecnología, los científicos disponen de más y mejores herramientas para investigar a fondo la matriz de cada alimento.

Tiempo atrás, los lácteos con grasas saturadas eran vinculados estrechamente con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, motivo por el cual los especialistas recomendaban de manera generalizada el consumo exclusivo de productos lácteos descremados o bajos en grasa.

Lo que revelan las investigaciones en la Universidad de Toronto

Harvey Anderson, destacado profesor en el campo de las ciencias de la nutrición en la Facultad de Medicina de la Universidad de Toronto, indicó que estas nuevas investigaciones no encontraron ningún tipo de relación perjudicial entre el consumo de lácteos enteros y la salud general del organismo.

Asimismo, la profesora Kozeta Milliku, también investigadora de la Universidad de Toronto, encontró que este tipo de alimentos genera efectos positivos comprobables.

Cómo fue el estudio realizado por la Universidad de Toronto

En el primer ensayo a pequeña escala, un grupo de 74 adultos con sobrepeso u obesidad se sometieron a tres intervenciones dietéticas distintas:

Baja en lácteos y con restricción calórica.

Dieta neutra en energía con tres porciones diarias de lácteos enteros.

Sin restricciones calóricas con tres porciones diarias de lácteos enteros.

Durante la prueba, las personas participantes recibieron orientación constante y se les proporcionaron directamente los productos lácteos enteros necesarios para el desarrollo del estudio.

Tras 12 semanas de observación rigurosa, el equipo de expertos no encontró diferencias en el aumento de peso ni en los niveles de colesterol al comparar a los participantes que siguieron una dieta baja en lácteos con aquellos que consumieron tres raciones diarias de lácteos enteros.

Los alimentos lácteos y el beneficio para adultos mayores

“Quienes consumieron tres porciones de lácteos no presentaron niveles adversos de colesterol o lípidos en sangre ni evidencia de resistencia a la insulina”, informó Anderson. Del mismo modo, el especialista recalcó que estos sujetos mantenían los valores de presión arterial en niveles favorables al finalizar la prueba.

“Los productos lácteos contienen dos proteínas —caseína y suero— que están unidas a la grasa y a las que se les mezclan nutrientes”, explicó Anderson.

Anderson, ampliamente reconocido por sus investigaciones sobre la regulación del apetito y los efectos metabólicos de los carbohidratos y las proteínas, señaló que este resultado es altamente favorecedor para las personas mayores. Este grupo poblacional suele tener menores necesidades energéticas diarias, pero afronta mayores dificultades para obtener la cantidad adecuada de proteínas y micronutrientes esenciales.

Cabe destacar que el desarrollo de esta investigación contó con el apoyo del Programa de Agrociencia de la Asociación Agrícola del gobierno canadiense.

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