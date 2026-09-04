Alerta en EE. UU.: FDA retira este conocido suplemento para bajar de peso

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FDA retira suplemento para bajar de peso. Foto: Shutterstock

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) anunció oficialmente que realizó un análisis de laboratorio en un popular producto para la pérdida de peso, detectando dos sustancias no declaradas y potencialmente peligrosas en el suplemento Lipofit Extreme Fat Burner 2.0.

¿Qué contenía el suplemento Lipofit Extreme Fat Burner 2.0.?

“Modela Tu Cuerpo Inc. está retirando del mercado voluntariamente el lote 25M12F de Lipofit Extreme Fat Burner 2.0, con fecha de vencimiento 09/2027”, detalló la agencia estadounidense en su comunicado oficial. Este lote específico fue comercializado y distribuido directamente a los consumidores en Estados Unidos mediante canales de ventas por Internet.

De acuerdo con las pruebas químicas efectuadas por la autoridad sanitaria, las tabletas del frasco destinadas al consumo diurno (AM) contenían fluoxetina, un fármaco no declarado en la etiqueta del empaque. Por su parte, las formuladas para el consumo nocturno (PM) estaban contaminadas con 2,4-dinitrofenol (DNP), un compuesto químico de alta toxicidad.

La agencia gubernamental enfatizó que el DNP es una sustancia química utilizada industrialmente como pesticida, tinte, conservante de madera y herbicida, la cual no cuenta con aprobación oficial para ningún uso farmacológico o de consumo humano.

¿Qué es la fluoxetina y por qué representa un riesgo oculto?

La formulación analizada del Lipofit Extreme Fat Burner 2.0 ocultaba la presencia de fluoxetina, un principio activo regulado que la FDA aprueba de forma estricta únicamente bajo receta médica para tratar trastornos neurológicos y psiquiátricos específicos, tales como la depresión clínica, la bulimia nerviosa y el trastorno obsesivo-compulsivo.

El motivo principal del retiro obligatorio radica en que la empresa fabricante omitió la presencia de la fluoxetina en el etiquetado nutricional del envase. Debido a esta omisión, los usuarios ingerían el fármaco de manera involuntaria, exponiéndose a interacciones medicamentosas graves si combinaban el producto con otros tratamientos de salud.

Asimismo, los portavoces sanitarios expresaron una profunda preocupación por el hallazgo de DNP. Este compuesto químico ha sido comercializado ilegalmente a nivel internacional como un método para acelerar el metabolismo y perder peso, pero no posee ninguna autorización legal para figurar como ingrediente en un suplemento dietético. Al tratarse de una fórmula nueva y no registrada en el mercado, la seguridad y efectividad del producto nunca fueron verificadas ante los organismos competentes.

¿Cuáles son los riesgos para la salud de la fluoxetina y el DNP?

Según las evaluaciones médicas difundidas por la FDA, la exposición a la combinación de fluoxetina y 2.4-dinitrofenol genera repercusiones severas en el organismo. Los síntomas inmediatos pueden incluir desde mareos, náuseas, vómitos, sudoración profusa y dolores de cabeza intensos, hasta complicaciones médicas de urgencia.

Entre las consecuencias de mayor gravedad identificadas se encuentran:

Alteraciones peligrosas del ritmo cardíaco, taquicardia severa y paro cardíaco

Convulsiones, sangrado anormal y otros efectos neurológicos graves

Daños acumulativos en el sistema cardiovascular, médula ósea, tejido cutáneo y visión a causa de la exposición prolongada

Cuadros severos de hipertermia (fiebre extremadamente alta) y respiración acelerada

¿Compraste el producto retirado? Estas son las instrucciones oficiales

Si adquiriste este suplemento por internet, lo primero que debes hacer para verificar la alerta sanitaria, es revisar la etiqueta del envase. Si confirmas que posees el producto Lipofit Extreme Fat Burner 2.0, lote 25M12F con fecha de vencimiento 09/2027, debes cesar su consumo de inmediato.

Los consumidores afectados pueden ponerse en contacto con Ana Salazar en Modela Tu Cuerpo Inc. llamando al teléfono (954) 305-1004 o enviando un correo electrónico a yandrydy@gmail.com para coordinar el proceso de reembolso.

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