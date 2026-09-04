La bacteria “come carne” ya deja 10 muertos en las costas de Luisiana y Florida

GENERANDO AUDIO...

La bacteria entra el organismo por dos vías. Foto: Love Employee / Shutterstock

“Vibrio vulnificus”, ese es el nombre científico de una bacteria “come carne” que puede encontrarse de forma natural en aguas costeras de Estados Unidos y que ya provocó la muerte de 10 personas: seis a Luisiana y cuatro en Florida.

El Departamento de Salud de Florida, que confirmó el primer fallecimiento a finales de julio, emitió un reporte donde explica que la bacteria habita en aguas marinas cálidas y salobres. Además, señaló que “la mayoría de personas contraen vibriosis, la enfermedad que causa esta infección, al consumir mariscos crudos o poco cocidos, especialmente ostras”.

Cabe aclarar que, aunque la bacteria suele recibir el añadido de “come carne”, alusivo a que la infección puede destruir rápidamente el tejido humano, se trata de un nombre coloquial y no es la denominación médica que utilizan los expertos.

1 de cada 5 infectados muere por la bacteria “come carne”

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) consideran a “Vibrio vulnificus” una de las especies más peligrosas. También informa que suele aparecer más entre los meses de mayo y octubre, cuando la temperatura del agua es más cálida.

La agencia principal de salud señala que “una de cada cinco personas infectadas muere” después de infectarse por la bacteria “come carne”, en ocasiones apenas uno o dos días después de enfermar gravemente. De hecho, algunos requieren cuidados intensivos, cirugía o amputación de una extremidad.

Pero los CDC también aclaran que el riesgo aumenta en pacientes que ya luchan contra enfermedad hepática, cáncer, diabetes, VIH, ciertos trastornos sanguíneos o un sistema inmunitario debilitado.

¿Cómo se contagia la Vibrio vulnificus?

El doctor Keith Schneider, profesor de seguridad alimentaria en el Instituto de Ciencias Alimentarias y Agrícolas de la Universidad de Florida, explica que existen dos vías principales de infección.

La primera ocurre cuando una persona con una herida abierta entra en contacto con agua salada o salobre contaminada. Una cortada, raspadura, herida quirúrgica reciente, perforación o tatuaje reciente puede convertirse en una puerta de entrada para la bacteria. “Simplemente sucede”, dijo el médico, de acuerdo con The Washington Post.

La segunda está relacionada con la alimentación. Al consumir ostras y otros mariscos crudos o poco cocidos puede provocar una infección, porque estos animales filtran el agua y pueden concentrar la bacteria en sus tejidos.

El Departamento de Salud de Luisiana precisó que 14 de los 15 casos registrados en el estado (hasta el 2 de septiembre) estuvieron relacionados con heridas o exposición al agua de mar.

Las ostras mal cocidas pueden transmitir la bacteria. Foto: KobJeed / Shutterstock

¿Cuáles son los síntomas y por qué puede causar amputaciones?

La enfermedad puede manifestarse dependiendo de cómo entró la bacteria al organismo. Si fue por alimentación, podría causar una infección intestinal que provoca diarrea acuosa, cólicos abdominales, náuseas, vómitos, fiebre y escalofríos.

En casos más graves infecta el torrente sanguíneo (sepsis), cuadro acompañado de fiebre, escalofríos, presión arterial peligrosamente baja y lesiones con ampollas en la piel.

Pero cuando la bacteria entra a través de una herida, produce dolor, enrojecimiento, hinchazón, sensación de calor y cambios de coloración en la piel. La atención médica debe ser inmediata, ya que la bacteria destruye rápidamente tejido alrededor de la herida y provoca fascitis necrosante, de allí el nombre de bacteria “come carne”.

Según los CDC, este último escenario puede causar shock, pérdida de extremidades o la muerte si no se trata a tiempo.

¿Cómo evitar la infección?

La recomendación más importante que ofrece la agencia de salud es no comer mariscos crudos o poco cocidos, especialmente ostras. Cocinarlos correctamente elimina las bacterias que puedan estar presentes. Incluso, las otras sin concha pueden freírse en aceite caliente, asarse u hornearse, lo que desaparece cualquier rastro de la Vibrio vulnificus.

También es fundamental mantener las heridas abiertas alejadas del agua salada y salobre. En último caso, debe cubrirse con un vendaje impermeable. Y si ocurre una exposición, los CDC aconsejan lavar inmediatamente la herida con abundante agua y jabón, además de estar atento a cualquier síntoma.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.