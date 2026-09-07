Becas universitarias en Texas: feria gratis orientará a familias hispanas sobre ayuda financiera

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Las familias hispanas de Dallas-Fort Worth podrán recibir orientación gratuita y bilingüe sobre el proceso universitario y aplicación de becas en la feria Who Am I? Where Am I Headed?, que se realizará el sábado 12 de septiembre de 2026 en Garland, Texas.

El evento estará dirigido a estudiantes y sus familias. Empower the Voice, una organización sin fines de lucro del área de Dallas-Fort Worth, reunirá a expertos y representantes de universidades para responder preguntas sobre admisiones, ayuda financiera, becas y opciones de carrera.

La actividad está especialmente dirigida a estudiantes hispanos de primera generación y sus familias, aunque las actividades están diseñadas para involucrar a todo el núcleo familiar.

¿Qué ofrecerá la feria universitaria gratuita?

Los asistentes podrán recibir orientación sobre el proceso de solicitud universitaria y conocer los pasos que deben seguir antes de comenzar a enviar aplicaciones.

Los especialistas abordarán temas como los requisitos de admisión, la preparación académica y las distintas opciones para financiar una carrera.

Entre los principales temas estarán

Solicitudes de ingreso a universidades

Becas privadas e institucionales

Ayuda financiera y FAFSA

Preparación para la universidad desde los primeros años de preparatoria

Exploración de carreras y programas académicos

Preparación para la vida después de high school

La orientación será bilingüe, un elemento especialmente relevante para las familias que prefieren recibir información sobre el sistema universitario en español.

¿Por qué la feria está dirigida a estudiantes hispanos de primera generación?

Empower the Voice trabaja con estudiantes hispanos que son los primeros de sus familias en buscar una educación universitaria.

Para estos estudiantes, el proceso puede implicar dudas adicionales sobre admisiones, becas, solicitudes y formas de pagar los estudios. La feria concentrará esa información en una misma jornada y permitirá que las familias planteen preguntas directamente a especialistas.

Texas 2036 proyecta que más de 70% de los empleos del estado requerirán una credencial de educación postsecundaria para 2036.

¿Qué deben saber las familias sobre FAFSA y TASFA?

La FAFSA (Free Application for Federal Student Aid) es la solicitud utilizada para determinar la elegibilidad para distintos programas de ayuda federal. También puede ser necesaria para acceder a determinadas ayudas estatales o institucionales.

Los estudiantes que no pueden completar una FAFSA pueden utilizar la TASFA (Texas Application for State Financial Aid) para ser considerados para determinados programas estatales, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

La Texas Higher Education Coordinating Board señala que los requisitos pueden variar según la situación del estudiante y el programa. Por eso, las familias deben confirmar directamente con la universidad qué solicitud corresponde a su caso.

¿Qué preguntas pueden hacer los estudiantes sobre las becas?

La feria puede servir para resolver dudas específicas antes de comenzar el proceso de admisión.

Los estudiantes pueden preguntar cuáles son las fechas límite para solicitar becas, qué requisitos académicos exige cada programa y si existen ayudas dirigidas a estudiantes de primera generación.

También pueden consultar sobre programas de estudio, prácticas profesionales, internados y carreras relacionadas con sectores de alta demanda en Texas.

Para quienes ya están en 11.° o 12.° grado, puede ser útil preguntar qué documentos necesitan para comenzar las solicitudes y qué pasos deberían completar primero.

Los estudiantes que todavía están en grados anteriores pueden concentrarse en conocer cómo prepararse académicamente y qué actividades pueden fortalecer su perfil antes de llegar a la etapa de admisión.

¿Cuándo y dónde será la feria de aplicaciones universitarias?

La feria Who Am I? Where Am I Headed? se realizará el sábado 12 de septiembre de 2026, a partir de las 9:00 a. m.

Lugar: Dallas College Garland Center

Dirección: 635 W. Walnut Street, Garland, TX 75040

Horario: desde las 9:00 a. m.

Costo: gratuito

Las actividades están diseñadas para estudiantes y familiares, por lo que los padres, tutores y otros miembros de la familia también pueden participar en las sesiones de orientación.

¿Cómo pueden registrarse las familias?

La asistencia es gratuita, pero es necesario realizar un registro previo debido al cupo disponible.

Las familias interesadas deben completar la inscripción a través de la página oficial de Empower the Voice antes de acudir al evento.

La organización recomienda que los estudiantes aprovechen la jornada para plantear preguntas concretas sobre universidades, becas, ayuda financiera y carreras.

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