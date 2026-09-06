Nueva York instala techos gratis para combatir el calor: así puedes solicitar uno

GENERANDO AUDIO...

Foto: Envato

Los techos oscuros de asfalto pueden alcanzar temperaturas de hasta 190 °F durante un día típico de verano y contribuir a que los edificios acumulen más calor. Para reducir este efecto, la ciudad de Nueva York mantiene una iniciativa que permite obtener techos gratis para combatir el calor.

Se trata de NYC CoolRoofs, un programa que cubre edificios en los cinco distritos de la ciudad y utiliza revestimientos blancos para reflejar la radiación solar. El objetivo es disminuir el calor que absorben las estructuras y reducir la energía necesaria para mantenerlas frescas durante el verano.

Según la ciudad, los techos frescos pueden reducir hasta 30% la temperatura interior de un edificio. También ayudan a disminuir el uso de aire acondicionado y, por tanto, el consumo energético asociado a la refrigeración.

¿Cómo recibir un techo gratis en Nueva York?

No todos los propietarios pueden obtener la instalación sin pagar. NYC CoolRoofs ofrece el servicio gratuito principalmente a determinadas propiedades, entre ellas organizaciones sin fines de lucro, viviendas asequibles, escuelas, hospitales, centros comunitarios e instituciones culturales.

Para otros edificios privados existe una alternativa de bajo costo. En estos casos, el propietario debe pagar una tarifa reducida por los materiales del revestimiento, mientras el programa proporciona mano de obra y asistencia técnica gratuitas.

La diferencia es importante para quienes quieran solicitar el beneficio, ya que la condición de gratuidad depende del tipo de propiedad.

Estos son los requisitos para solicitar un techo gratis en Nueva York

Además de pertenecer a una categoría elegible, la superficie debe reunir determinadas condiciones para que pueda recibir el revestimiento.

El techo debe:

Ser plano y estar en buenas condiciones , con pocas grietas.

, con pocas grietas. Tener fácil acceso para los trabajadores.

No requerir el uso de trampillas, escaleras o ventanas para llegar a la superficie.

Estar libre de maquinaria o equipos peligrosos.

Contar con un parapeto adecuado de 3 pies y 8 pulgadas .

. Tener una superficie de lámina granulada, asfalto, betún modificado o betún.

La evaluación de las condiciones del techo permite determinar si la propiedad puede participar en el programa.

Los propietarios interesados pueden comunicarse con NYC CoolRoofs al correo electrónico coolroofs@sbs.nyc.gov o llamar directamente al 311 (212-639-9675).

La ciudad dispone de un proceso de contacto para quienes quieran conocer las condiciones de participación y solicitar asistencia con el proyecto.

La iniciativa no se limita a combatir el calor. También forma parte de los esfuerzos de Nueva York para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar hacia su objetivo de neutralidad de carbono para 2050.

El programa establece como meta recubrir un millón de pies cuadrados de techos cada año. La ciudad calcula además que por cada 2 mil 500 pies cuadrados de superficie recubierta se evita aproximadamente una tonelada de emisiones de CO₂.

Una opción para reducir el calor en la ciudad

Nueva York enfrenta temperaturas más altas en zonas urbanas debido, entre otros factores, a la concentración de superficies como techos y carreteras que absorben y retienen calor.

Los techos reflectantes buscan reducir parte de ese efecto al devolver una mayor cantidad de radiación solar en lugar de absorberla. Para los edificios que cumplen con las condiciones del programa, la iniciativa representa una alternativa para reducir la acumulación de calor y disminuir el consumo de energía durante el verano.

NYC CoolRoofs es coordinado por el Departamento de Servicios a Pequeñas Empresas de Nueva York, la Oficina del Alcalde para el Clima y la Justicia Ambiental y The HOPE Program.

Since 2015, 344 participants have passed through NYC CoolRoofs. We are proud to support local workers and amplify their voices as they advocate for a better future for their communities. pic.twitter.com/4vpAtPfnaq — The HOPE Program (@TheHOPEProgram) November 1, 2021

La iniciativa también incluye oportunidades de capacitación y experiencia laboral remunerada para neoyorquinos interesados en trabajar en el sector de la construcción.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.